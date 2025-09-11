Modernizacja inteligentnego oświetlenia ulicznego – wyjątkowe wyzwanie dla miast

Retrofitting smart street lighting a unique challenge for cities

Miasta na całym świecie dążą do tworzenia bardziej inteligentnych, ekologicznych i wydajnych usług publicznych.

BRASOV, ROMANIA, September 11, 2025 / EINPresswire.com / -- Często jednym z pierwszych kroków w tym kierunku jest modernizacja systemu oświetlenia ulicznego. Modernizacja tradycyjnej infrastruktury oświetleniowej może być jednak procesem złożonym i pełnym wyzwań. Dla wielu samorządów już sama perspektywa prowadzenia poważnych prac budowlanych, instalacji dodatkowych elementów wizualnych czy zmiany historycznego lub architektonicznego charakteru ich ulic budzi uzasadnione obawy.W miastach, w których działają starszego typu latarnie uliczne LED, często pojawia się pytanie: czy możliwe jest wdrożenie inteligentnego oświetlenia bez konieczności całkowitej wymiany infrastruktury? Modernizacja staje się w takiej sytuacji niezbędna, aby unowocześnić istniejącą infrastrukturę i przekształcić ją w inteligentną przy minimalnych kosztach i zakłóceniach.Wyzwanie modernizacji – równowaga między innowacyjnością a estetyką w przestrzeni miejskiejW odróżnieniu od nowych projektów modernizacja wymaga znalezienia równowagi między innowacją a zachowaniem obecnego wyglądu przestrzeni publicznej. To wyzwanie często bywa niedoceniane już na wczesnym etapie planowania projektu.Modernizacja starszego oświetlenia ulicznego wiąże się z kilkoma następującymi wyzwaniami:- ograniczenia infrastruktury, takie jak niestandardowe oprawy oświetleniowe bez złączy NEMA lub Zhaga - wymogi konserwatorskie dotyczące ochrony architektury w historycznych centrach miast;- ograniczenia budżetowe przy jednoczesnej konieczności zlecania opłacalnego montażu i zachowania niskiego poziomu zakłóceń w ruchu miejskim;- różnorodność istniejącego oświetlenia w różnych częściach miasta.Inteligentne sterowniki montowane na słupach – praktyczne rozwiązanieW przeciwieństwie do standardowych węzłów zewnętrznych, sterowniki montowane na słupach są projektowane do instalacji wewnątrz słupa oświetleniowego lub osadzenia bezpośrednio w oprawie oświetleniowej już na etapie produkcji.Metoda ta zapewnia kilka korzyści:- minimalny wpływ na aspekty wizualne i zachowanie estetyki przestrzeni miejskiej;- uproszczony montaż, ograniczający potrzebę wymiany słupów lub prowadzenia prac ingerujących w otoczenie;- kompatybilność z różnorodnymi konstrukcjami słupów, w tym z modelami starszymi lub niestandardowymi;- stopień ochrony IP66 gwarantujący odporność sterownika na zapylenie, ulewny deszcz i trudne warunki zewnętrzne, co przekłada się na długotrwałą niezawodność i mniejsze potrzeby w zakresie konserwacji.Sterowniki montowane na słupach umożliwiają miastom realizację strategii inteligentnego oświetlenia bez ingerowania w spójność architektury, co jest kluczowym czynnikiem dla lokalizacji, gdzie liczy się zarówno postęp technologiczny, jak i ochrona dziedzictwa historycznego.Sterowniki inteliLIGHT® montowane na słupachModernizacja istniejących systemów oświetlenia ulicznego w kierunku inteligentnej infrastruktury często wiąże się z wyzwaniami dotyczącymi konstrukcji słupów i opraw oświetleniowych, zapewnienia łączności i wpływu na aspekty wizualne. Dostrzegając te rzeczywiste ograniczenia, firma Flashnet opracowała inteliLIGHT– rozwiązanie do montażu na słupie, które pozwala na wdrożenie inteligentnego oświetlenia bez konieczności wprowadzania znacznych zmian w istniejącej infrastrukturze.Zamiast wymagać stosowania standardowych złączy, takich jak NEMA lub Zhaga, sterowniki Flashnet montowane na słupie zaprojektowano z myślą o maksymalnej elastyczności montażu. Kompaktowa konstrukcja umożliwia ich instalację w większości tradycyjnych słupów oświetleniowych, nawet tych pochodzących sprzed kilkudziesięciu lat lub nietypowych.Ewentualnie sterowniki mogą być wbudowywane bezpośrednio w oprawy oświetleniowe już podczas produkcji, co pozwala producentom dostarczać gotowe, inteligentne rozwiązania bez wpływu na ich wygląd zewnętrzny.Kilka kluczowych aspektów konstrukcyjnych sprawia, że sterowniki inteliLIGHTmontowane na słupach nadają się do projektów modernizacyjnych:- kompaktowa obudowa, kompatybilna z szeroką gamą słupów i minimalizująca wpływ na aspekty wizualne;- stopień ochrony IP66 gwarantujący niezawodną pracę w trudnych warunkach zewnętrznych;- obsługa wielu technologii komunikacyjnych LPWAN (LoRaWAN, NB-IoT, LTE-M), zapewniająca elastyczność w doborze różnych strategii łączności w obszarach miejskich;- możliwości przetwarzania brzegowego, umożliwiające lokalne wykonywanie harmonogramów i poleceń nawet podczas chwilowych przerw w działaniu sieci.Rozwiązanie Flashnet odpowiada na potrzebę nieinwazyjnej modernizacji: instalacja nie wymaga zewnętrznego osprzętu ani wymiany słupów, a także nie pociąga za sobą konieczności przeprowadzania poważnych prac budowlanych. To znacznie redukuje bariery wdrożeniowe związane z kosztami, zgodnością regulacyjną i zakłóceniami projektu w porównaniu z bardziej widocznymi lub inwazyjnymi rozwiązaniami.Kto najczęściej korzysta z inteligentnych sterowników montowanych na słupach?Inteligentne sterowniki montowane na słupach są idealnym rozwiązaniem dla:- historycznych centrów miast – umożliwiają ochronę estetyki i spójności architektonicznej;- miast o zróżnicowanej infrastrukturze oświetleniowej – oferują wszechstronne rozwiązania modernizacyjne;- jednostek administracyjnych realizujących projekty budżetowe – pozwalają zminimalizować prace budowlane i zakłócenia podczas montażu;- producentów oświetlenia – umożliwiają integrację sterowników bezpośrednio z oprawami oświetleniowymi, co pozwala tworzyć inteligentne produkty.W projektach, w których równowaga między innowacyjnością, szybkością wdrożenia i minimalną ingerencją w otoczenie jest kluczowa, sterowniki montowane na słupach stanowią praktyczne rozwiązanie w procesie transformacji miejskiego oświetlenia.Przykłady zastosowania – miasta wdrażające inteligentne oświetlenie montowane na słupachKilka projektów inteligentnych miast zademonstrowało już rzeczywistą wartość dyskretnego, montowanego na słupie sterownika Flashnet.Cypr – inteligentne oświetlenie jako element krajowej strategii infrastrukturalnejCypr wykorzystuje inteligentne oświetlenie nie tylko jako sposób na modernizację infrastruktury miejskiej, ale także jako fundament bardziej zintegrowanej i zrównoważonej przyszłości. W ramach ogólnokrajowego projektu realizowanego przez CYTA oraz Cypryjski Urząd ds. Energii Elektrycznej (EAC), wdrożono ponad 32 000 sterowników inteliLIGHTFRE-220-P-NB1-GSM montowanych na słupach oświetleniowych.Sterowniki, połączone za pośrednictwem sieci NB-IoT i 2G, są zarządzane przez system inteliLIGHTCMS i lokalnie hostowane w centrach przetwarzania danych EAC. Wyjątkowość tego projektu polega na tym, że system umożliwia nie tylko zarządzanie oświetleniem ulicznym, lecz także sterowanie w czasie rzeczywistym panelami fotowoltaicznymi, ogrzewaniem akumulacyjnym, pompami wodnymi i innymi urządzeniami. Zapewnia to nie tylko szybszą reakcję na wahania energii, ale także pozycjonuje infrastrukturę oświetlenia ulicznego jako podstawę szerszej strategii inteligentnej sieci.Grecja – inteligentna modernizacja oświetlenia autostrad za pomocą sterowników inteliLIGHTmontowanych na słupachWraz z partnerem Sirecled, firma Flashnet wdrożyła system inteligentnego oświetlenia na jednej z najważniejszych greckich tras: autostradzie łączącej Ateny z Salonikami.Ponad 4300 opraw ulicznych LED, wyposażonych w sterowniki inteliLIGHTmontowane na słupach, rozmieszczono na odcinku ponad 300 km. System wykorzystuje technologię komunikacyjną LoRaWAN, zarządzaną przez oprogramowanie inteliLIGHTStreetlight Control Software, zapewniając zdalne monitorowanie, kontrolę segmentów oraz powiadomienia o awariach w czasie rzeczywistym. Ma kluczowe znaczenie dla autostrady przebiegającej przez zróżnicowane i odległe tereny.To wdrożenie na dużą skalę pokazuje, w jaki sposób sterowniki montowane na słupach i prywatne sieci LoRaWANmogą zapewnić niezawodne, energooszczędne i łatwe w utrzymaniu inteligentne oświetlenie nawet w trudnych warunkach.Port w Casablance – inteligentne oświetlenie dla przemysłuW Casablance, największym porcie Maroka, Flashnet, we współpracy z partnerem Optimum Light, wdraża inteligentne oświetlenie uliczne, dostosowane do wymagających potrzeb operacyjnych portu. W ramach projektu zamontowano 1174 słupy oświetleniowe, zapewniając autonomiczną pracę i zdalne sterowanie w czasie rzeczywistym za pośrednictwem komunikacji NB-IoT.

