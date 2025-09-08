Creative Women Forum Saudi Arabia 2025 to Spotlight Women’s Leadership, Innovation, and Sustainability in Riyadh

LONDON, GREATER LONDON, UNITED KINGDOM, September 8, 2025 /EINPresswire.com/ -- From November 4–6, 2025, Riyadh will host the Creative Women Forum Saudi Arabia, an international gathering under the patronage of HRH Princess Noura bint Saud bin Nayef bin Abdulaziz Al Saud. The event will unite women leaders, entrepreneurs, investors, and cultural influencers from more than 30 countries to advance dialogue on leadership, innovation, and sustainable development.

The Forum will take place at Princess Nourah bint Abdulrahman University, the world’s largest women’s university, aligning with Saudi Arabia’s Vision 2030 and the nation’s growing role in promoting gender equity, entrepreneurship, and cross-cultural collaboration.

Guided by four pillars—Empower, Engage, Sustain, Lead—the three-day program will feature over 70 speakers and 500 delegates. Sessions will include keynote addresses, panel discussions, innovation workshops, and networking activities connecting the public, private, and academic sectors.

A Young Entrepreneurs & Students Programme will run alongside the main event, offering reduced ticket rates and platforms for Saudi youth to pitch ideas, join peer discussions, and receive international mentorship. The initiative underscores the Forum’s commitment to supporting the next generation of women innovators and leaders.

The closing Gala Dinner & Awards Ceremony will honor outstanding achievements in sustainability, enterprise, cultural innovation, and social impact. The evening will also feature live performances and charitable initiatives, celebrating women who are driving progress across industries.

Key figures behind the Forum include:

HRH Princess Noura bint Saud bin Nayef Al Saud, cultural catalyst and champion of creative ecosystems.

Olga Balakleets, Founder of the Creative Women International Platform, a global movement spanning more than 50 countries.

Rebeca Riofrio, Executive Director of the Saudi edition, London-based cultural strategist and Queen’s Award recipient.

Building on the success of its 2024 debut—which achieved 900+ media features and a reach of over 50 million people—the 2025 edition is set to expand its influence with deeper policy-level engagement and greater international participation.

Confirmed partners and sponsors include Arab National Bank, Saudi Business Council, SIGULP Ltd (UK), AlMashtal Creative Incubator, Rukun Creative Exchange, Jareed Hotel Riyadh, Morini Riyadh, and DHL Express, with additional partnership opportunities currently open.

As Saudi Arabia continues its bold transformation, the Creative Women Forum Saudi Arabia 2025 provides a powerful platform for women to empower one another, connect across borders, and sustain long-term impact on a global scale.

For partnerships, media accreditation, student bookings, and delegate inquiries:

📩 elvijs@creativewomen.co

🌐 creativewomen.co/creative-women-forum-saudi-arabia-2025

منتدى المرأة المبدعة – السعودية 2025 يسلّط الضوء على القيادة والابتكار والاستدامة في الرياض

الرياض، المملكة العربية السعودية —

تستضيف الرياض في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025 فعاليات منتدى المرأة المبدعة – السعودية، تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود. وسيجمع المنتدى قيادات نسائية ورائدات أعمال ومستثمرات ومؤثرات ثقافيات من أكثر من 30 دولة، لتعزيز الحوار حول القيادة والابتكار والتنمية المستدامة.

تقام الفعالية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، أكبر جامعة نسائية في العالم، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030 والدور المتنامي للمملكة في تعزيز المساواة بين الجنسين وريادة الأعمال والتعاون الثقافي العالمي.

ويستند المنتدى إلى أربعة محاور رئيسية: التمكين – المشاركة – الاستدامة – القيادة، حيث يتضمن البرنامج الممتد لثلاثة أيام أكثر من 70 متحدثاً و500 مشارك، عبر جلسات رئيسية وحوارات وورش ابتكار وأنشطة للتواصل بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية.

وسيقام برنامج موازٍ بعنوان برنامج رواد الأعمال والطلاب الشباب، يوفّر أسعار تذاكر مخفضة وفرصاً لعرض الأفكار والانضمام إلى منتديات شبابية والحصول على إرشاد دولي. ويعكس هذا البرنامج التزام المنتدى بدعم الجيل الجديد من المبتكرات والقيادات النسائية في المملكة.

وفي اليوم الختامي، ستُقام أمسية عشاء وحفل جوائز لتكريم الإنجازات المتميزة في مجالات الاستدامة وريادة الأعمال والابتكار الثقافي والأثر الاجتماعي، بمصاحبة عروض فنية ومبادرات خيرية، احتفاءً بالنساء اللواتي يقدن مسيرة التقدم عبر مختلف القطاعات.

من أبرز القيادات وراء هذا المنتدى:

صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت سعود بن نايف آل سعود، رائدة في دعم المنظومات الإبداعية والثقافية.

أولغا بالاكليتس، مؤسسة منصة المرأة المبدعة العالمية التي تربط النساء في أكثر من 50 دولة.

ريبيكا ريوفريو، المديرة التنفيذية لنسخة السعودية، خبيرة ثقافية مقرها لندن وحائزة على جائزة الملكة البريطانية.

وبعد النجاح الكبير للنسخة الأولى في 2024، والتي حققت أكثر من 900 تغطية إعلامية دولية ووصلت إلى 50 مليون شخص، من المتوقع أن تعزز نسخة 2025 تأثيرها عبر حوارات أعمق على مستوى السياسات ومشاركة دولية أوسع.

تشمل قائمة الشركاء والرعاة المؤكدين: البنك العربي الوطني، مجلس الأعمال السعودي، شركة SIGULP البريطانية، حاضنة المشتل الإبداعية، ركن كرييتف إكستشينج، فندق جريد الرياض، مطعم موريني الرياض، وشركة DHL إكسبرس، مع إتاحة فرص تعاون إضافية للجهات المهتمة بأهداف المنتدى.

ومع استمرار التحولات الطموحة التي تقودها المملكة، يشكل منتدى المرأة المبدعة – السعودية 2025 منصة رائدة للنساء من أجل التمكين المتبادل، وبناء الجسور عبر الحدود، وتعزيز القيادة المستدامة ذات الأثر العالمي.

للاستفسارات المتعلقة بالشراكات أو اعتماد وسائل الإعلام أو حجوزات الطلاب والوفود:

📩 elvijs@creativewomen.co

🌐 creativewomen.co/creative-women-forum-saudi-arabia-2025

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.