Amaral recibe el prestigioso 'Best of Award of Excellence' por primera vez

Comida española en un restaurante en Polanco Amaral

El restaurante en Polanco Amaral es premiado por Wine Spectator gracias a su carta de vinos y cocina española.

MEXICO CITY, MEXICO, September 4, 2025 / EINPresswire.com / -- Amaral, el restaurante en Polanco reconocido por su exquisita cocina española, ha sido galardonado por primera vez con el codiciado Best of Award of Excellence por la revista Wine Spectator.Este prestigioso reconocimiento, otorgado a establecimientos que ofrecen una selección de vinos excepcional, resalta la dedicación de Amaral por brindar una experiencia integral.Su carta de vinos finamente curada y el conocimiento experto de sus sommeliers, fueron factores para alcanzar el premio a la excelencia. Toda vez que la experiencia está cuidadosamente orquestada para hacer que los sabores marinos encuentren en el vino, su pareja perfecta.Un reconocimiento a la excelencia y a la pasión española de AmaralAmaral ha sabido conquistar el paladar de sus comensales con su fiel representación de la gastronomía española. Su filete Amaral, Tacos de pato y Cola de langosta de Nueva Escocia, son solo algunos de los platillos preparados con una técnica impecable y una presentación que cautiva a primera vista.El restaurante sumó valor a su propuesta al colaborar con Los Arroces de St. James, una emblemática arrocería de Madrid. Gracias a esta alianza, Amaral cuenta con una carta de arroces que lleva a la mesa el auténtico sabor de uno de los referentes más respetados de la cocina española.Los comensales tienen ahora la oportunidad de disfrutar de auténticos arroces valencianos y otras especialidades, preparados con la maestría y la tradición que caracterizan a St. James, sin necesidad de salir de la Ciudad de México.Amaral, el imperdible de Polanco que hoy presume el Best of Award of ExcellenceCon este nuevo galardón, Amaral se consolida entre los restaurantes Polanco de la CDMX que marcan tendencia y establecen pautas de calidad. Es el lugar perfecto para una celebración especial, una comida de negocios, cena romántica o simplemente para disfrutar de una velada excepcional con los sabores de España.Amaral invita a todos los conocedores y aficionados de la buena mesa a visitar sus instalaciones y descubrir por sí mismos la magia que les ha valido este prestigioso Best of Award of Excellence.La oportunidad de maridar exquisitos vinos con auténtica cocina española, incluyendo ahora la destacada carta de arroces de St. James, promete una experiencia gastronómica que superará todas las expectativas.

