Esenssi lanza 'Granel Pro', una iniciativa estratégica para profesionalizar la perfumería a granel

El perfume a granel ha evolucionado

Granel Pro no es una promoción más. Es una puerta de entrada al conocimiento, a la rentabilidad, a la sostenibilidad y a una nueva forma de entender el valor de lo que vendes.

En Esenssi llevamos más de 15 años fabricando perfumes, líneas corporales y ambientación para marcas. Sabemos que quienes trabajan con perfume a granel a menudo se enfrentan a preguntas sin respuesta: ¿cómo dosifico?, ¿cómo conservo?