KapitalIntelligenz Akademie enthüllt unter Leitung von Thomas Bernhard die technische Architektur von NovaMind AI 5.0

KapitalIntelligenz Akademie gewährt erstmals Einblick in NovaMind AI 5.0, ein von Thomas Bernhard entwickeltes KI-Investment-System.

BERLIN, GERMANY, September 4, 2025 /EINPresswire.com/ -- Die KapitalIntelligenz Akademie hat technische Details zur Architektur ihres intelligenten Handelssystems NovaMind AI 5.0 veröffentlicht. Ziel ist es, die Funktionsweise und Struktur des Systems für eine breitere Fachöffentlichkeit transparent zu machen. NovaMind AI 5.0 wurde von einem interdisziplinären Forschungsteam unter Leitung von Thomas Bernhard entwickelt und befindet sich derzeit in der finalen Testphase.

Mehrschichtige KI-Struktur für komplexe Datenverarbeitung

Im Zentrum von NovaMind AI 5.0 steht ein neuronales Netzwerk mit mehreren Verarbeitungsebenen. Es besteht aus:

Eingabeschicht: Verarbeitung von Rohdaten aus Finanzmärkten, makroökonomischen Indikatoren und Stimmungsanalysen

Verborgene Schichten: Tiefenanalyse und Gewichtungsanpassung durch selbstlernende Algorithmen

Ausgabeschicht: Generierung präziser Handels- und Entscheidungsimpulse für verschiedene Anlageklassen

Dieses Modell basiert auf kontinuierlichem Training („Deep Learning“) und passt seine Parameter dynamisch an Marktveränderungen an. So werden Prognosefehler schrittweise minimiert und die Reaktionsfähigkeit des Systems erhöht.

Vier funktionale Hauptmodule

NovaMind AI 5.0 kombiniert verschiedene Komponenten zu einem integrierten System:

Handelssignal-Entscheidungssystem – analysiert Kursmuster und erkennt marktrelevante Signale

KI-basierte Ausführungssysteme – automatisieren Kauf- und Verkaufsentscheidungen unter Berücksichtigung von Risikoparametern

Strategisches Entscheidungssystem – unterstützt bei Portfoliosteuerung und Allokationsentscheidungen

Experten- und Beratungssystem – liefert nutzungsorientierte Hinweise in verständlicher Form für nicht-technische Anleger

Praxisnahe Entwicklung mit Fokus auf Transparenz

Die technische Architektur wurde so konzipiert, dass sowohl institutionelle als auch private Anwender davon profitieren können. Besonderes Augenmerk liegt auf:

Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse

Anpassungsfähigkeit bei plötzlichen Marktbewegungen

Modularität zur Integration in bestehende Plattformen

Thomas Bernhard betont die Bedeutung eines klar strukturierten und zugleich ethisch fundierten Ansatzes:

„Technologie allein genügt nicht – sie muss verständlich, nachvollziehbar und im Sinne der Nutzer gestaltet sein.“

Nächste Schritte in der Systementwicklung

In der laufenden Testphase wird NovaMind AI 5.0 unter realen Marktbedingungen evaluiert. Die Ergebnisse fließen in die Optimierung von Schnittstellen, Prognosemodellen und Nutzererfahrung ein. Ein vollständiger Produktlaunch wird nach Abschluss der Testreihe geprüft.

Über die KapitalIntelligenz Akademie

Die KapitalIntelligenz Akademie ist ein auf Finanztechnologie spezialisiertes Institut mit Sitz in Berlin. Es entwickelt KI-gestützte Entscheidungssysteme für den Investmentbereich und verbindet technologische Forschung mit strukturierten Lernformaten für moderne Anleger. Das Flaggschiffsystem NovaMind AI 5.0 befindet sich derzeit in der finalen Evaluierungsphase.

Hinweis zur Veröffentlichung

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

