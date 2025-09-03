Elena Kaygorodova ofrece acompañamiento terapéutico especializado para procesos de duelo y pérdidas emocionales

Yo misma he experimentado la pérdida de seres queridos y personas importantes en mi vida.

Un recurso valioso para quienes buscan atravesar el duelo desde una perspectiva de crecimiento emocional, con un acompañamiento respetuoso, profesional y humano

A veces, una sola mirada desde otra perspectiva puede cambiarlo todo.” — Elena Kaygorodova

MADRID, SPAIN, September 3, 2025 / EINPresswire.com / -- La terapeuta Elena Kaygorodova anuncia la expansión de sus servicios de acompañamiento emocional para personas que enfrentan pérdidas significativas y situaciones de crisis personal. Como psicóloga especialista en duelo , su práctica se centra en la terapia individual y grupal, con un enfoque integrador basado en la terapia gestalt, la psicología existencial y el coaching.Con una trayectoria sólida en el ámbito del acompañamiento psicológico, Elena Kaygorodova trabaja con personas que atraviesan experiencias de duelo relacionadas con la pérdida de seres queridos, mascotas, vínculos afectivos, estabilidad personal o el país de origen. Su enfoque se distingue por la combinación de técnicas terapéuticas ( terapia de duelo ) y una sensibilidad particular hacia las emociones humanas asociadas con la ausencia y el cambio.“El dolor no es algo que deba superarse. Es algo que se debe vivir para encontrar un nuevo sentido de la vida”, señala la especialista. Esta perspectiva subraya su método de trabajo, orientado no solo a la superación de una crisis, sino también a la construcción de una nueva narrativa vital tras una experiencia de pérdida.Entre sus credenciales se encuentran su certificación como coach por ICTA, su pertenencia a la Asociación Internacional de Coaches y Formadores, una especialización en duelo reconocida por la Asociación de Psicología de la Salud de España, así como formación en hipnosis ericksoniana, cartas metafóricas, eneagrama y una actual formación en el Instituto Vasco de Gestalt, donde cursa el tercer año del programa terapéutico.Las personas que acuden a su consulta lo hacen, en muchos casos, tras experimentar síntomas como fatiga emocional, sensación de vacío interior, dificultades en las relaciones, procesos traumáticos no resueltos o sentimientos de estancamiento. La consulta también ofrece acompañamiento a quienes enfrentan pérdidas físicas o cambios asociados con el ciclo vital.El trabajo de Elena ha sido ampliamente valorado por quienes han pasado por su consulta. En palabras de una persona que recibió apoyo:“Pensaba que ya no había manera de cambiar algo, pero tú, literalmente, me reconstruiste ladrillo a ladrillo. Lo más increíble es que ahora puedo respirar con normalidad, sonreír, hacer planes”. Otro testimonio señala: “Después de esa pérdida, no entendía cómo seguir adelante. Y ahora... he empezado a viajar. Yo, que tenía miedo de salir de casa”.Además de su formación continua y supervisión profesional, la terapeuta destaca la importancia de desmitificar ciertas creencias en torno a la ayuda psicológica. Entre los obstáculos más comunes se encuentran la idea de que los problemas deben resolverse en solitario, la percepción de que no son lo suficientemente graves, o la creencia de que la terapia es inaccesible o poco efectiva. “Unas pocas consultas pueden desencadenar cambios profundos. Es una inversión en la calidad de vida”, explica Kaygorodova.La práctica se desarrolla tanto en modalidad presencial como online, facilitando el acceso a personas residentes en distintos lugares. Su página web ( https://elenakaygorodova.com/espaol ) ofrecen más información sobre su enfoque y los servicios que ofrece.Este modelo terapéutico ha demostrado ser un recurso valioso para quienes buscan atravesar el duelo desde una perspectiva de crecimiento emocional, con un acompañamiento respetuoso, profesional y humano.Contacto de prensa:Sitio web: https://elenakaygorodova.com/espaol Instagram: @elenaduelo

Trabajar conmigo no es un lujo, sino un camino para recuperar la vida que mereces.

