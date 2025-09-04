Kammersängerin Sona Ghazarian feiert 50 Jahre Bühnenkarriere und ihren 80. Geburtstag

Jubiläum an der Wiener Staatsoper

VIENNA, VIENNA, AUSTRIA, September 4, 2025 / EINPresswire.com / -- Sona Ghazarian ist einer der prägendsten lyrischen Soprane der Wiener Staatsoper: Gefeierte Sopranistin und langjähriges Ensemblemitglied des Hauses, blickt auf 50 Jahre Bühnenkarriere zurück und begeht zugleich ihren 80. Geburtstag.Geboren am 2. September 1945 in Beirut, begann Sona Ghazarian ihre musikalische Ausbildung zunächst am Konservatorium in Beirut und setzte ihr Studium in Wien fort. Bereits 1972 gab sie ihr Debüt an der Wiener Staatsoper, der sie über Jahrzehnte eng verbunden blieb.Mit ihrer ausdrucksstarken Stimme und ihrer unverwechselbaren Bühnenpräsenz interpretierte Ghazarian über 50 Partien – von Mozarts Susanna und Despina, über Puccinis Liu bis hin zu Strauss’ Sophie und Zerbinetta. Ihr Repertoire umfasste sowohl die großen klassischen Rollen als auch selten aufgeführte Werke, die sie mit Leidenschaft und Stil prägte.Neben ihrer Tätigkeit an der Wiener Staatsoper führten Gastspiele die Kammersängerin auf die bedeutendsten Opernbühnen der Welt: Sie sang an der Metropolitan Opera in New York, an der Mailänder Scala, in Hamburg, München, Paris, London und bei den Salzburger, Bregenzer und Bayreuther Festspielen. Auch zahlreiche Aufnahmen dokumentieren ihre Kunst und machen sie für kommende Generationen erlebbar.Über viele Jahre war Sona Ghazarian nicht nur als gefeierte Sängerin, sondern auch als Botschafterin der Musik aktiv. Sie engagierte sich in Meisterklassen, förderte junge Talente und trug die Tradition der Wiener Oper in die Welt hinaus.Mit ihrem 80. Geburtstag und 50 Jahren auf der Bühne blickt Sona Ghazarian auf eine außergewöhnliche Karriere zurück, die von musikalischer Exzellenz, künstlerischer Vielseitigkeit und internationaler Anerkennung geprägt ist.

