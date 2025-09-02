A Aclamada Série Thought Sparks de Rita McGrath Agora Está Disponível em Espanhol e Português

Rita McGrath, uma das maiores especialistas do mundo em estratégia empresarial e inovação, está a ampliar o alcance global de sua aclamada série Thought Sparks, agora disponível em espanhol e português.

Em resposta à procura internacional por insights estratégicos, o conteúdo de Thought Sparks de Rita McGrath expande-se através de parcerias globais.

Num mundo global cada vez mais ligado, compartilhar ideias entre idiomas e fronteiras não é apenas valioso — é essencial para impulsionar um progresso significativo e inclusivo.” — Rita McGrath, professora da Columbia Business School, autora best-seller

NEW YORK, NY, UNITED STATES, September 2, 2025 / EINPresswire.com / -- Rita McGrath, uma das maiores especialistas do mundo em estratégia empresarial e inovação, está a ampliar o alcance global de sua aclamada série Thought Sparks, agora disponível em espanhol e português. Através de sua plataforma exclusiva Thought Sparks, McGrath compartilha ideias ousadas, novas perspetivas e estratégias inovadoras sobre os temas mais prementes do mundo dos negócios. A série é um recurso essencial para líderes que procuram planear estrategicamente com menos receio e com maior clareza e confiança num mundo cada vez mais incerto e hiperdisruptivo.“Inovação e crescimento são objetivose desafios universais”, explica McGrath. “Tornar Thought Sparks acessível em espanhol e português ajuda-nos a conectar-se com mais líderes que estão a enfrentar as suas mudanças, identificando pontos de inflexão e redesenhando o futuro de seus setores de atividade. Num mundo global cada vez mais ligado, compartilhar ideias entre idiomas e fronteiras não é apenas valioso — é essencial para impulsionar um progresso significativo e inclusivo.”A série Thought Sparks em inglês inclui:- Newsletters e artigos regulares de McGrath no LinkedIn, Substack, Medium e RitaMcGrath.com- O podcast Thought Sparks, com conversas profundas com inovadores e executivos, lançado a cada duas terças-feiras às 11h NYC (13h em Brasília, 16h em Lisboa, 17h em Madrid) no Apple Podcasts, Spotify e YouTubeA versão em espanhol de Thought Sparks estará disponível por meio de uma colaboração com a revista digital Gestión, uma publicação trimestral de negócios sediada em Santo Domingo, República Dominicana, que se concentra nos temas mais relevantes do mundo empresarial moderno.A edição em português de Thought Sparks é fruto de uma parceria com a MIT Technology Review Brasil e a MIT Technology Review Portugal, ambas parte da renomada marca global do MIT. Conhecidas por destacar a inovação e fomentar a liderança informada em economias emergentes, essas plataformas escolheram o trabalho de McGrath por sua relevância na transformação dos negócios e no crescimento impulsionado por tecnologia.Sobre Rita McGrathRita McGrath, professora da Columbia Business School, autora best-seller e pensadora de estratégia de destaque pelo Thinkers50, co-founder do Management Summit Lisbon, criou Thought Sparks como uma maneira de destilar suas ideias de ponta e conversas com líderes empresariais globais em insights acessíveis. O seu conteúdo é conhecido pelos seus conhecimentos e práticas, e poder contar histórias com narrativas fantásticas— e agora está a ultrapassar barreiras linguísticas para alcançar novas comunidades de pensadores empresariais.Reconhecida globalmente como especialista em estratégia, inovação e pontos de inflexão estratégicos — mudanças críticas nos negócios que podem gerar grandes oportunidades ou riscos — McGrath é autora de cinco livros sobre negócios, incluindo os best-sellers The End of Competitive Advantage e Seeing Around Corners. É fundadora do The Rita McGrath Group e da Valize, além de ser consultora de confiança de algumas das maiores empresas do mundo, incluindo Microsoft, Pfizer, Nestlé, 3M, Novartis, Johnson & Johnson e outras.Palestrante dinâmica e educadora, McGrath leciona na Columbia Business School, onde lidera o programa de Educação Executiva "Leading Strategic Growth and Change". É autora frequente de artigos acadêmicos e foi homenageada com o Prêmio C.K. Prahalad por seu impacto acadêmico na prática empresarial.Para mais informações, assinar Thought Sparks ou para agendar uma entrevista com Rita McGrath, visite www.RitaMcGrath.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.