La Aclamada Serie de Conocimiento Estratégico “Thought Sparks” de Rita McGrath Ahora Disponible en Español y Portugués
“La innovación y el crecimiento son objetivos y retos universales”, explica McGrath. “Hacer que “Thought Sparks” esté disponible en español y portugués nos permite conectar con más líderes que están navegando el cambio, identificando puntos de inflexión y transformando el futuro de sus industrias. En un mundo global cada vez más conectado, compartir ideas a través de idiomas y fronteras no solo es valioso, es esencial para impulsar un progreso significativo e inclusivo”.
La serie “Thought Sparks” en inglés incluye:
- Boletines y artículos regulares escritos por Rita McGrath en: LinkedIn, Substack, Medium y RitaMcGrath.com
- El podcast “Thought Sparks”, presenta conversaciones sumamente interesantes con Ejecutivos de empresas que están cambiando el mundo e investigadores especializados en innovación, los puede escuchar los martes cada 15 días a las 11:00 a.m. ET (Tiempo del Este de USA) en: Apple Podcasts, Spotify y YouTube.
La versión en español de “Thought Sparks” estará disponible gracias a una colaboración con la revista digital “Gestión” (https://gestion.com.do/), una revista empresarial trimestral con sede en Santo Domingo, República Dominicana, que aborda los temas más relevantes del mundo empresarial moderno.
La edición en portugués es el resultado de una alianza con la reconocida marca global del MIT - Massachussetts Institute of Technology, y que será publicada en sus revistas “MIT Technology Review Brasil” y “MIT Technology Review Portugal”,.
Estas plataformas, conocidas por identificar y resaltar la innovación, y por fomentar el liderazgo a través de conocimiento de primer nivel en economías emergentes, han elegido el trabajo de McGrath por su relevancia en la transformación empresarial y el crecimiento impulsado por la tecnología.
Sobre Rita McGrath
Rita McGrath, es profesora de la Escuela de Negocios de Columbia, autora de best-seller y una de las pensadoras más reconocidas en estrategia según Thinkers50, creó “Thought Sparks” como una forma de presentar sus ideas innovadoras y conversaciones con líderes empresariales globales de una forma accesible y clara. Su contenido es conocido por su sabiduría práctica, su energía y su poder narrativo, y ahora está cruzando las barreras del idioma para llegar a nuevas comunidades de pensadores empresariales.
Experta reconocida a nivel mundial en estrategia, innovación y puntos de inflexión estratégicos —cambios críticos en los negocios que pueden crear enormes oportunidades o riesgos— McGrath es autora de cinco libros de negocios, incluidos “The End of Competitive Advantage” y “Seeing Around Corners”, ambos best-sellers. Es fundadora de “The Rita McGrath Group” y “Valize”, y es asesora de confianza de algunas de las empresas más importantes del mundo, entre ellas: Microsoft, Pfizer, Nestlé, 3M, Novartis, Johnson & Johnson y muchas más.
Conferencista dinámica y educadora, McGrath enseña en la Escuela de Negocios de Columbia, donde dirige el programa de Educación Ejecutiva “Liderando el Crecimiento Estratégico y el Cambio”. Es autora frecuente de artículos de investigación y fue galardonada con el Premio C.K. Prahalad por su impacto académico en la práctica empresarial.
Para más información, para suscribirse a “Thought Sparks” o para concertar una reunión con Rita McGrath, visite: www.RitaMcGrath.com.
