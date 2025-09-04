AIdentical stellt realistische KI-Zwillinge vor

Vom Original zur unendlichen Kopie: AIdentical ermöglicht personalisierte Kommunikation auf Knopfdruck mit digitalen KI-Zwillingen

Wir sind davon überzeugt, dass die Zukunft der Kundenbeziehung persönlich und gleichzeitig skalierbar sein muss. Unsere KI-Avatar Zwillinge wurden genau dafür entwickelt.” — David Rudolph

STUTTGART, GERMANY, September 4, 2025 /EINPresswire.com/ -- AIdentical, ein KI-Startup aus Stuttgart, hat heute seine hochinnovative Plattform zur Erstellung von digitalen KI-Zwillingen vorgestellt. Diese Technologie ermöglicht es Unternehmen, authentische, hyperrealistische Avatare zu kreieren, die menschliche Repräsentanten in Sprache, Mimik und Gestik nachahmen. Ziel ist es, die Kommunikation mit Kunden zu personalisieren und zu automatisieren, ohne dabei die menschliche Note zu verlieren. Mit dieser wegweisenden Lösung will AIdentical die Zukunft von Vertrieb, Marketing und Kundenservice maßgeblich mitgestalten.

Unternehmen stehen heute mehr denn je vor der Herausforderung, ihre Kommunikationsbotschaften zu skalieren und gleichzeitig individuell auf die Bedürfnisse ihrer Kunden einzugehen. Traditionelle Methoden wie Video-Produktionen sind oft zeit- und kostenintensiv und bieten wenig Flexibilität für personalisierte Inhalte. AIdentical löst dieses Dilemma, indem es eine effiziente und skalierbare Alternative bietet. Die KI-Zwillinge sind in der Lage, unbegrenzte Videoinhalte zu erstellen, die spezifische Kundendaten integrieren, um eine massiv personalisierte Nutzererfahrung zu schaffen.

Das Herzstück der Technologie: Wie AIdentical Authentizität und Effizienz vereint

Die AIdentical-Plattform nutzt eine Kombination aus hochentwickelter KI, Computer Vision und Sprachmodellierung. Der Prozess beginnt mit der Aufnahme einer realen Person. Anhand dieser Aufnahmen analysiert das System deren Mimik, Gestik und Sprachmuster. Mithilfe dieser Daten wird ein digitaler Zwilling geschaffen, der nicht nur optisch identisch ist, sondern auch die subtilen Nuancen und Emotionen der Originalperson widerspiegelt. Dieser Prozess dauert nur wenige Minuten, und der fertige KI-Zwilling kann sofort eingesetzt werden.

Einmal erstellt, kann der KI-Zwilling Texte in über 20 verschiedenen Sprachen lesen und dabei die charakteristische Stimmlage und den individuellen Tonfall des Originalsprechers beibehalten. Da der Inhalt dynamisch generiert wird, können Unternehmen auf der Plattform in Echtzeit Botschaften erstellen und aktualisieren. Diese Flexibilität erlaubt eine schnelle Reaktion auf Markttrends und Kundenfeedback. Der KI-Zwilling ist somit mehr als nur ein animierter Avatar; er ist ein dynamisches Werkzeug, das die menschliche Präsenz digital abbildet und skaliert.

Zwei konkrete Anwendungsfälle für den Mittelstand

Gerade für mittelständische Unternehmen, die oft mit begrenzten Marketingbudgets arbeiten, bietet AIdentical einen signifikanten Mehrwert:

Personalisierter Vertrieb: Stellen Sie sich einen Vertriebsmitarbeiter vor, der jedem potenziellen Neukunden eine personalisierte Video-Nachricht schicken kann, die ihn namentlich begrüßt und auf seine spezifischen Bedürfnisse eingeht. Diese Art von Ansprache, die bisher nur in Nischenmärkten möglich war, kann nun massenhaft skaliert werden. Ein mittelständischer Maschinenbauer könnte beispielsweise KI-Videos an seine Kunden senden, die ihnen maßgeschneiderte Anleitungen für die Wartung ihrer Maschinen bieten. Dies schafft Vertrauen, verbessert die Kundenbindung und erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Folgekaufs, ohne dass ein Vertriebsmitarbeiter unzählige Stunden im Büro verbringen muss.

Effizienter Kundenservice und Schulung: Unternehmen können KI-Zwillinge nutzen, um automatisierte FAQ-Videos oder Onboarding-Tutorials zu erstellen. Ein mittelständisches Softwareunternehmen könnte einen digitalen KI-Zwilling seines Kundenservice-Leiters erstellen. Dieser Zwilling könnte dann auf der Website Fragen von Kunden beantworten, neue Benutzer durch die ersten Schritte in der Software führen oder Schulungsvideos für interne Mitarbeiter produzieren. Da die Inhalte in Sekundenschnelle aktualisiert werden können, bleiben die Schulungsmaterialien immer auf dem neuesten Stand. Dies entlastet das Kundenservice-Team erheblich und ermöglicht es den Mitarbeitern, sich auf komplexere Anfragen zu konzentrieren.

Ein Blick in die Zukunft der Kommunikation

Die Einführung der KI-Zwillinge von AIdentical markiert einen entscheidenden Schritt in Richtung einer effizienteren und persönlicheren Kommunikation. Die Technologie ist nicht nur ein Werkzeug, sondern ein Katalysator für einen grundlegenden Wandel in der Kundenansprache. Sie ermöglicht es Unternehmen jeder Größe, eine persönliche Verbindung zu ihren Kunden aufzubauen und aufrechtzuerhalten, selbst wenn die Kundenbasis global ist. AIdentical lädt alle Unternehmen dazu ein, diese revolutionäre Technologie zu testen und die vielfältigen Möglichkeiten zur Steigerung von Effizienz und Kundenbindung zu entdecken.

Über AIdentical

AIdentical ist ein innovatives Technologie-Startup aus Stuttgart, das sich auf die Entwicklung von fortschrittlichen KI-Lösungen spezialisiert hat. Mit einem Team aus erfahrenen KI-Entwicklern und Visionären hat sich AIdentical zum Ziel gesetzt, die Kommunikation zwischen Menschen und Unternehmen durch den Einsatz von intelligenten, digitalen Repräsentanten zu verbessern. Das Unternehmen strebt danach, technologische Grenzen zu überschreiten und eine Zukunft zu gestalten, in der Effizienz und Authentizität Hand in Hand gehen.

KI Avatare von AIdentical

