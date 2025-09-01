المؤتمر السنوي الحادي عشر لمنظمي حفلات الزفاف في الوجهات السياحية 2025

DWP Congress Aqaba, Jordan

العقبة، الأردن، تتصدر المشهد مع استعداد قطاع حفلات الزفاف العالمي لمؤتمر منظمي حفلات الزفاف الفاخرة في أكتوبر المقبل 7-9 أكتوبر 2025 - العقبة، الأردن

AQABA, JORDAN, September 1, 2025 / EINPresswire.com / --في أكتوبر المقبل، سيكون القلب النابض لقطاع صناعة حفلات الزفاف الخارجية والاحتفالات العالمية الفاخرة في مدينة العقبة بالأردن، مع انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الحادي عشر لمنظمي حفلات الزفاف في الوجهات السياحية. في الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر 2025، سيسافر أكثر من 500 قائد وصانع قرار في هذا القطاع من أكثر من 70 دولة إلى أقصى جنوب الأردن، على شواطئ البحر الأحمر، إلى مدينة العقبة الساحلية الساحرة، ليس فقط للتعارف، بل للاحتفاء بالوحدة، وشغف الإبداع، وحب المهنة، والفرص التجارية اللامحدودة. والأهم من ذلك، أنهم يتميزون بالتزام راسخ لتقديم أرقى وأحدث تجاربهم وأكثرها رواجًا، وتحويل اللحظات الخاصة إلى "لحظات خالدة".بتنظيمٍ فخريٍّ وحماسيٍّ من شركة QnA International، ويستضيفه رسميًا سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالشراكة مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية، وبدعمٍ من شركاء الفنادق المضيفة – فندق ومنتجع حياة ريجنسي العقبة آيلا وشريك مكان الاستضافة آيلا. سيُقدّم مؤتمر هذا العام تجربةً غامرةً تمتدّ لثلاثة أيام، حيث يلتقي الإبداع بالتجارة، وتلتقي الثقافة بالتعاون، في أجواء ساحرة تُعد وجهة حلم على قوائم "أمنيات" الكثيرين حول العالم.على مدار ثلاثة أيامٍ مُلهمة، سيكشف مؤتمر منظمي حفلات الزفاف الفاخرة (DWP Congress) النقاب عن أحدث الاتجاهات في مجال الذكاء الاصطناعي لحفلات الزفاف، احتفالات الفخامة المستدامة، الابتكار التكنولوجي وتجربة الضيوف، التكامل الثقافي والمحلي المُعزّز، وغيرها الكثير. ويُعرف المؤتمر بصيغته الفريدة من اجتماعات الأعمال (B2B) المُصمّمة لربط عالم حفلات الزفاف في الوجهات. يجمع هذا الحدث، المُخصّص للمدعوين فقط، بين التواصل القوي، الكلمات الرئيسية الرؤيوية، الدورات التدريبية العملية، المحادثات الحميمة، وجلسات تحديد الاتجاهات - كل ذلك منسوج مع حفلات استقبال مختارة تعمل على إثارة روابط دائمة.انبثق هذا المؤتمر من رؤيةٍ تهدف إلى ربط الثقافات وتجاوز الحدود، ويظلّ أول منصةٍ عالميةٍ مُخصصةٍ للارتقاء بفن تخطيط حفلات الزفاف في الوجهات، وتعزيز التعاون الشامل، ودفع عجلة النموّ للوجهات ورواد هذا القطاع على حدٍّ سواء.بالنسبة لفريق QnA International، منظمي أكبر منصةٍ عالميةٍ (B2B)بين الشركات لحفلات الزفاف في الوجهات، لطالما كان مؤتمر منظمي حفلات الزفاف في الوجهات DWP جهدًا نابعًا من الحب. إنه منصةٌ حيويةٌ تُقدّم المزيدَ عامًا بعد عام، كملتقىً عالميٍّ للمُنظّمين والمصممين والموردين والحالمين الذين كرّسوا شغفهم للارتقاء بفن حفلات الزفاف وتحويل إنجازاتهم إلى ذكرياتٍ عزيزة.يقول SIDH N.C، مدير شركة QnA International: "لطالما مثّل مؤتمر DWP أكثر من مجرد احتفال؛ فهو يهدف إلى إنشاء منصة موحدة تجمع ألمع العقول في قطاع حفلات الزفاف والاحتفالات الفاخرة عالميًا للتواصل والتعاون وإلهام بعضهم البعض. هنا تُشارك القصص، وتولد الشراكات، ويُحتفى بالحب العميق لهذه الحرفة، ليس كلحظة عابرة، بل كرحلة تستمر مدى الحياة حيث تُبنى الصداقات لتنمو معًا. إنه يتعلق بتكريم شغف وتفاني كل من يساهم في هذه الصناعة الرائعة."عبّرت شارون ساكس، مؤسسة شركة ساكس للإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية، ببلاغة عن تجربتها على مر السنين في DWP، وعن الجوهر الحقيقي لهذه المنصة الرائعة، قائلةً: "كما قالت مايا أنجيلو: 'سينسى الناس ما قلته، وسينسون ما فعلته، لكنهم لن ينسوا أبدًا ما تركته في نفوسهم من مشاعر'." تتطلع مُخططة حفلات الزفاف الشهيرة، التي أشرفت على تنظيم حفلات زفاف كيم كارداشيان (بكريس همفريز وكانييه ويست)، بالإضافة إلى حفلات زفاف مايكل جوردان وآخرين كثر، إلى تجربتها الخامسة في مؤتمر DWP في العقبة، الوجهة الساحرة.تقول موريل سالدالاماكيا، مُخططة حفلات الزفاف الدولية في مجموعة MSL، فرنسا، إن النسيج الثقافي للعقبة يعكس جوهر حفلات الزفاف الفاخرة: "بصفتي شخصًا أمضى أكثر من 17 عامًا في تنظيم احتفالات فاخرة عبر بيئات ثقافية متنوعة، فإنني منجذبة بشكل خاص إلى كيف تُمثل العقبة ملتقى الحضارات - حيث تلتقي التأثيرات الأوروبية والشرقية والأفريقية."تيريكا سكاجز، مالكة وكبيرة مُخططي حفلات الزفاف في شركة Cocktails and Details، ومُعلمة في مجال حفلات الزفاف في شركة Terrica Inc.، الولايات المتحدة الأمريكية، تُعلق على قوة المؤتمر نفسه: "لا شيء يُضاهي طاقة مؤتمر DWP - الابتكار، والعلاقات، والبراعة المُطلقة للمُبدعين من جميع أنحاء العالم."كيفن لي، مؤسس ومدير شركة كيفن لي للإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو مخطط شهير آخر، ومصدر إلهام المخطط في فيلم هوليوود "والد العروس"، يعبّر عن حماسه ببساطة: "أنا متحمس للتواصل وبناء علاقات جديدة، وبالطبع، ستكون الأجواء حماسية للغاية."من الهند، يرى كيفال باتيل، مؤسس ومالك مجموعة شركات Absolute Group، العقبة فصلاً جديدًا: "أنا متحمس لاكتشاف كامل إمكانات العقبة كوجهة جديدة لحفلات الزفاف الهندية.كريستينا هولت، المؤسِّسة والمديرة العامة لشركة Wedding Concepts في جنوب أفريقيا، تُشاركنا حماسها قائلةً: "يشهد قطاع حفلات الزفاف العالمي تطورًا سريعًا، حيث يُشكِّل الذكاء الاصطناعي والمواهب الشابة مستقبل هذا القطاع. أنا متحمسة للغاية للمشاركة والتعلم والتواصل مجددًا مع مجتمعنا الدولي الرائع في مجال تنظيم حفلات الزفاف والمناسبات الخاصة!"نيكي خان، مؤسِّسة Exquisite Events في الولايات المتحدة الأمريكية، تُعبِّر عن تطلعاتها للأردن قائلةً: "أنا متحمسة للغاية لزيارة العقبة ووادي رم والبتراء. أودّ القيام بجولة في المدينة لرؤية بقايا أقدم كنيسة مبنية، والبحر الأحمر، وغيرها الكثير."لأكثر من عقد من الزمان، كان مؤتمر DWP بمثابة نقطة التقاء تتلاشى فيها الحدود، تنطلق الأفكار، ويجتمع مجتمع قائم على الشغف لكتابة الفصل التالي من كيفية احتفال العالم بالحب. هذا العام، تحت شمس الأردن وعلى أفق البحر الأحمر، ستتألق هذه القصة أكثر من أي وقت مضى.للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.dwpcongress.com حول DWP:احتفالًا بأكثر من عقد من التميز والشغف والوحدة، تطور مؤتمر DWP ليصبح أكبر منصة عالمية للتواصل بين الشركات (B2B) وأرقى تجمع لمنظمي حفلات الزفاف الفاخرة، ومصممي الفعاليات، وهيئات السياحة، وشركات إدارة الوجهات، ومنسقي الاحتفالات. بدافع من شغف مشترك بتحويل الأحلام إلى حقيقة، تجمع هذه التجربة المخصصة للمدعوين فقط، والمخصصة لنخبة أعضاء عالم حفلات الزفاف والاحتفالات الفاخرة، أكثر من 500 خبير فاخر مختار بعناية ومورد عالمي من أكثر من 70 دولة. يوفر منصة لا مثيل لها لتبادل الأفكار، وإلهام الابتكار، ورسم ملامح مستقبل حفلات الزفاف والاحتفالات المهمة - كل ذلك في جو من التعاون والإبداع والنمو.حول شركة QnAInternational:هي شركة عالمية رائدة في تنظيم فعاليات الأعمال بين الشركات (B2B)، تُواصل ابتكار أعمال المعرفة والفعاليات لأكثر من عقد من الزمان. بفضل محفظة متنامية من المؤتمرات والقمم والتدريب، تتراوح من تمويل التجارة إلى السفر والسياحة، التكنولوجيا، تمويل سلسلة التوريد، حفلات الزفاف في وجهات عالمية، والموارد البشرية، تُلبي QnA International احتياجات مجموعة واسعة من القطاعات، بما يتماشى مع المتطلبات الحالية والمستقبلية للاقتصاد العالمي. يقع مقر الشركة الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وتُنظم فعاليات الأعمال بين الشركات (B2B) حول العالم، وتتمتع بخبرة واسعة في تنظيم فعاليات عالمية المستوى في وجهات مثل الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، قطر، المكسيك، الهند، اليونان، تايلاند، جورجيا، وإندونيسيا.للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل مع:روتوجا مارافتيا/rutuja@wafflecommunications.com/

