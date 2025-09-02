「グローバル競争力を強化！欧米規制対応とリサイクル材のコンプライアンス戦略」オンラインセミナー
日本企業向け：国際規制に準拠したグリーン製品とリサイクル材の最新戦略セミナーNEW TAIPEI CITY, TAIWAN, September 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- 近年、世界的にサステナビリティへの関心が高まる中、欧米市場では製品の環境配慮、法規制遵守、並びに原材料の透明性に対する要求が一層厳しくなってきております。特に、PFASに対する禁止・制限措置の強化、リサイクル材の活用拡大、グリーン調達基準の高頻度の更新といった動きを背景に、法規制を遵守しつつ製品競争力をどう維持するかが、グローバルに展開する製造業にとって重要な課題となっています。
本セミナーでは、台湾に拠点を持つ日系企業様、外需型の製造業企業様を主な対象とし、最新の国際規制動向の解説、実務に基づいたケーススタディ、およびグリーンマテリアルの活用戦略をご紹介いたします。日本企業の皆様がグローバル市場の動向を的確に把握して製品設計の最適化を図り、国際基準に合致した形でサステナブルな価値を創出し、そして競争力を高めていく、本セミナーがその一助となれば幸いでございます。
日本企業の皆様がグローバル市場において競争優位に立ち続けながら、欧米のグリーン製品関連規制を遵守し、サステナビリティな取り組みを進めていくことができますよう、是非、本『国際規制に準拠したグリーン製品とリサイクル材の最新戦略セミナー』にご参加ください。
本セミナーでは、以下の重要なトピックに焦点を当て、最新情報と実務的な対策をご紹介いたします。
🔸欧州、北米など主要市場における最新の環境・グリーン関連法規制の動向と企業がとるべき対応
🔸PFAS規制の実務対応およびリスクマネジメント戦略
🔸リサイクル材使用時に考慮すべき製品機能維持のための物性確保と、各国化学物質規制の遵守との兼ね合い
🔸法規制を遵守しながら、リサイクル材を活用して競争力のあるグリーン製品を開発する方法
🔸日本企業が国際市場へ進出するための戦略と成功事例に基づく最適なアプローチ
ONLINE Webinar 講師：弊社SGS台湾所属エキスパート
日時：2025年9月10日（水）日本時間 午後2時30分
申し込みリンク：https://reurl.cc/4NYNn2
担当者連絡先：Charlie.chu@sgs.com
当日参加できなくても大丈夫！登録すれば後日視聴リンクをご案内します。
SGS台湾化学・サステナビリティサービス部 コネクティビティ＆プロダクト事業群 / 電気電子機器化学分析およびサステナビ
SGS Taiwan Ltd.
+886 2 2299 3279#3000
rsts.tw@sgs.com
