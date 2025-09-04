Controladores de armario inteliLIGHT, para un alumbrado público inteligente más accesible

inteliLIGHT FRCM Cabinet controllers

Para modernizar su alumbrado público, no todas las ciudades pueden ni deben empezar de cero.

BRASOV, ROMANIA, September 4, 2025 / EINPresswire.com / -- Muchas ciudades, suburbios e incluso grandes distritos urbanos buscan soluciones asequibles y no invasivas que ofrezcan resultados inmediatos.Para estas situaciones, los controladores de armario ofrecen una solución práctica y eficiente. Los controladores de armario de Flashnet son controladores inteligentes que se instalan directamente en el interior de los pilares alimentadores del alumbrado público. En lugar de controlar cada farola de forma individual, un controlador de armario permite gestionar de forma remota todo un segmento o grupo de farolas, lo que proporciona a las ciudades capacidades de control inteligente de manera inmediata.Diseñados para una implementación rápida, los controladores de armario permiten a las ciudades mejorar el funcionamiento del alumbrado público sin necesidad de reemplazar cada luminaria ni alterar la infraestructura existente.Una vía directa hacia el alumbrado público inteligenteLos controladores de armario se diseñaron para simplificar los primeros pasos hacia el alumbrado inteligente, sin necesidad de costosas sustituciones de postes ni reconstrucciones completas de la red.En lugar de controlar las farolas de forma individual, los controladores de armario gestionan grupos enteros de farolas desde un pilar alimentador central. De este modo, ofrecen una forma práctica y eficiente de modernizar la infraestructura sin exceder los presupuestos.Al implementar el control inteligente a nivel de segmento, las ciudades se benefician inmediatamente de las siguientes características:- control remoto de encendido/apagado en tiempo real: los operadores pueden supervisar y conmutar los segmentos de alumbrado de forma remota, lo que mejora la eficiencia operativa y el tiempo de respuesta;- funcionamiento autónomo: los horarios de alumbrado se pueden automatizar en función de calendarios astronómicos (salida y puesta del sol) o de datos reales procedentes de sensores de luz externos, lo que reduce la necesidad de intervención manual;- mediciones eléctricas detalladas: los municipios logran una mejor visibilidad del consumo energético y del estado de la red, lo que permite un mantenimiento predictivo y una resolución más rápida de los problemas;- integración perfecta con el software de control de alumbrado público inteliLIGHT : toda la infraestructura se supervisa y gestiona a través de una plataforma de software intuitiva y escalable, compatible con normas abiertas de ciudades inteligentes como TALQ;- opciones de comunicación flexibles: los FRCM se adaptan a las necesidades locales de conectividad y son compatibles con redes GSM, NB-IoT, LTE-M o LoRaWAN, lo que garantiza una comunicación fiable independientemente del entorno urbano.Con los controladores de armario, los municipios pueden lograr resultados inmediatos en la gestión del alumbrado a una fracción del coste y la complejidad de la implantación completa de una ciudad inteligente.Por qué las ciudades eligen los controladores de armarioEn muchos casos, el control por segmentos resulta ser la opción más realista. Ya sea por motivos presupuestarios, por la infraestructura histórica o por necesidades urgentes de modernización, las ventajas son las siguientes:Menores costes de implementaciónNo es necesario realizar grandes obras civiles ni cambios en los postes de alumbrado existentes. La implementación es rápida y eficiente.Plazos de proyecto más cortosDesde la decisión inicial hasta la puesta en marcha, los proyectos que incluyen FRCM se pueden completar mucho más rápido que los proyectos que requieren una modernización completa de cada luminaria.Mejor mantenimiento y supervisiónLos parámetros detallados de la red en tiempo real permiten a los equipos técnicos detectar problemas con antelación y responder más rápidamente, lo que reduce tanto el tiempo de inactividad como los costes de mantenimiento.Una base modular para futuras modernizacionesLos controladores de armario son totalmente compatibles con el enfoque modular de inteliLIGHT. Las ciudades pueden empezar con el control por segmentos y ampliarlo posteriormente al control individual de luminarias, sensores inteligentes u otras aplicaciones de ciudad inteligente, a su propio ritmo, en función de sus necesidades reales y su presupuesto.Varias ciudades ya han implementado los controladores de armario de Flashnet como parte de sus estrategias de alumbrado público inteligente:- sur de Italia: localidades como Sammichele, Castel Madama y Gravina han mejorado su infraestructura de alumbrado al combinar FRCM con plataformas de gestión compartida, lo que ha fomentado la colaboración regional;- Elis, Grecia: una combinación de controladores de armario y de luminaria ayudó a equilibrar los objetivos de modernización con las prioridades locales, lo que permitió minimizar las interrupciones y preparar el terreno para futuros proyectos de ciudad inteligente;- Riad, Arabia Saudí: el paisaje urbano de la ciudad ha experimentado una notable transformación, que incluye la instalación de más de 1200 controladores de armario FRCM inteliLIGHTcon el objetivo de mejorar la eficiencia del mantenimiento, la calidad del servicio y la seguridad pública;- Dammam, Arabia Saudí: los controladores de armario garantizan un funcionamiento estable y autónomo del alumbrado en una importante zona industrial, con altos estándares de seguridad de red.Cada uno de estos casos demuestra la versatilidad de los controladores de armario, que se adaptan a diferentes realidades urbanas al tiempo que ofrecen resultados.Éxito en el mundo real: Hafnarfjörður, IslandiaUn gran ejemplo de cómo los controladores de armario están ayudando a las ciudades a evolucionar nos lo ofrece Hafnarfjörður, en Islandia.En asociación con Rafal, Flashnet está modernizando la infraestructura de alumbrado de esta creciente ciudad costera mediante la instalación de una combinación de controladores de segmento, que incluyen unidades inteliLIGHTFRCM-L y controladores basados en Zhaga , en 6000 farolas.El proyecto utiliza la tecnología de comunicación LoRaWANy conecta todos los componentes a través de la plataforma CMS de inteliLIGHT, lo que permite un control completo en tiempo real de la red de alumbrado por parte del municipio.- Los controladores FRCM automatizan el funcionamiento de las farolas en función de calendarios astronómicos, al tiempo que supervisan el voltaje, la corriente y otros parámetros eléctricos clave a nivel del pilar alimentador.- Los controladores Zhaga permiten un alumbrado adaptativo por zonas, ajustando la intensidad para adaptarse a las condiciones ambientales, lo que mejora tanto la seguridad como la eficiencia energética.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.