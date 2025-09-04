وحدات التحكم في لوحات الإنارة inteliLIGHT – لإنارة شوارع ذكية أكثر سهولة في الوصول

inteliLIGHT FRCM Cabinet controllers

عندما يتعلق الأمر بترقية أنظمة إنارة الشوارع، فليس بمقدور كل المدن أو يتحتم عليها البدء من الصفر؛

BRASOV, ROMANIA, September 4, 2025 / EINPresswire.com / -- حيث تبحث العديد من البلدات والضواحي بل وحتى المناطق الحضرية الكبيرة عن حلول ميسورة التكلفة ولا تستلزم تغييرًا كبيرًا في المنظومة أو المظهر وقادرة على تحقيق نتائج فورية.في مثل هذه الحالات، توفر وحدات التحكم في لوحات الإنارة طريقة عملية وفعالة للترقية. وحدات التحكم في لوحات الإنارة من Flashnet عبارة عن وحدات تحكم ذكية تُركَّب مباشرةً داخل لوحات التغذية الكهربائية لإنارة الشوارع. فبدلًا من التحكم في كل مصباح على حدة، تتيح وحدة التحكم في لوحة الإنارة إدارة قطاع كامل أو مجموعة كاملة من المصابيح عن بُعد، مما يمنح المدن قدرات تحكم ذكية ومباشرة.صُممت وحدات التحكم في لوحة الإنارة على نحوٍ يتيح لها التركيب السريع، مما يُمكِّن المدن من تحسين عمليات إنارة الشوارع دون استبدال كل مصباح أو إجراء تغييرات في البنية التحتية القائمة.مسار مباشر نحو الإنارة الذكية للشوارعجرى تصميم وحدات التحكم في لوحات الإنارة على نحوٍ يهدف إلى تبسيط الخطوات الأولى نحو الإنارة الذكية، دون الحاجة إلى تنفيذ عمليات استبدال الأعمدة المكلفة ماليًا أو إعادة بناء الشبكة بالكامل.وبدلاً من التحكم في كل مصباح على حدة، تتيح وحدات التحكم في لوحة الإنارة إدارة مجموعات كاملة من مصابيح الشوارع من لوحة تغذية كهربائية مركزية، مما يوفر طريقة عملية وفعالة لتحديث البنية التحتية مع إبقاء التكاليف ضمن حدود الميزانية.ومن خلال تطبيق آلية التحكم الذكي على مستوى القطاعات، تحقق المدن على الفور استفادة فورية مما يلي:- التحكم اللحظي في التشغيل/الإيقاف عن بُعد: بإمكان الأفراد القائمين على التشغيل مراقبة قطاعات من وحدات الإنارة وتشغيلها وإيقاف تشغيلها عن بُعد، مما يحسن الكفاءة التشغيلية وسرعة الاستجابة.- التشغيل المستقل: يمكن أتمتة الجداول الزمنية للإنارة بناءً على التقويم الفلكي (شروق/غروب الشمس) أو البيانات الواقعية الواردة من مستشعرات مستوى الإضاءة الخارجية، مما يقلل الحاجة إلى التدخل اليدوي.- القياسات الكهربائية التفصيلية: هذه القياسات توفر للبلديات مستوى أفضل من الرؤية والوضوح حول استهلاك الطاقة وظروف الشبكة، مما يتيح الصيانة التنبؤية وحل المشكلات بسرعة أكبر.- التكامل السلس مع برنامج التحكم في إنارة الشوارع inteliLIGHT Streetlight Control Software: تتم مراقبة وإدارة البنية التحتية بكاملها وإدارتها من خلال منصة برمجية سهلة الاستخدام وقابلة للتوسع، ومتوافقة مع معايير المدن الذكية المفتوحة، مثل TALQ.- خيارات الاتصال المرنة: تتكيف وحدات التحكم في لوحات الإنارة FRCM مع احتياجات الاتصال المحلية؛ فهي تدعم شبكات GSM، أو NB-IoT (إنترنت الأشياء ضيق النطاق)، وLTE-M (التطور طويل الأمد للآلات) أو NB-IoT (إنترنت الأشياء ضيق النطاق)، وLTE-M (التطور طويل الأمد للآلات)، مما يضمن اتصالًا موثوقًا مهما كانت البيئة الحضرية.بفضل وحدات التحكم في لوحات الإنارة، تستطيع البلديات تحقيق نتائج فورية في مجال إدارة الإنارة وبجزء بسيط من التكاليف والتعقيدات التي ينطوي عليها تعميم مشروع مدينة ذكية كامل.الأسباب التي تدعو المدن إلى اختيار وحدات التحكم في لوحات الإنارةفي كثير من الحالات، يُثبت استخدام التحكم على مستوى القطاع أنه الخيار الأكثر واقعية؛ فسواء كان الأمر يتعلق بالميزانية أو البنية التحتية التاريخية أو الاحتياجات العاجلة للتحديث، فالمزايا هي:انخفاض تكاليف التنفيذلا حاجة إلى أعمال مدنية كبيرة أو تغييرات في أعمدة الإنارة القائمة، كما أن تركيبها ونشرها يمتاز بالسرعة والفاعلية.جداول زمنية أسرع للمشاريعبدءًا من مرحلة اتخاذ القرار المبدئي حتى التشغيل الفعلي، يمكن إنجاز المشاريع التي تتضمن وحدات FRCM بسرعة أكبر بكثير من المشاريع التي تتطلب تحديثات كاملة لكل مصباح على حدة.مستوى أفضل للصيانة والمراقبةالقياسات اللحظية التفصيلية لمعلَمات الشبكة الكهربائية تتيح للفرق الفنية رصد المشكلات مبكرًا والاستجابة لها بشكل أسرع، مما يقلل من فترات التعطل وتكاليف الصيانة.نهج تصميم مقسم إلى وحدات منفصلة يناسب التحديثات المستقبليةتتوافق وحدات التحكم في لوحات الإنارة تمامًا مع نهج التصميم المجزأ المتبع فيinteliLIGHT؛ حيث يمكن للمدن أن تبدأ بخاصية التحكم على مستوى القطاعات، ثم تتوسع لاحقًا إلى استخدام خاصية التحكم في كل مصباح على حدة، أو المستشعرات الذكية، أو تطبيقات المدن الذكية الأخرى - وفقًا للوتيرة التي تناسبها، وبناءً على الاحتياجات والميزانيات الفعلية.طبقت العديد من البلدات والمدن بالفعل وحدات التحكم في لوحات الإنارة من Flashnet في إطار استراتيجياتها للإنارة الذكية للشوارع:- جنوب إيطاليا: طوّرت بلدات، مثل ساميكيلي وكاستل ماداما وغرافينا، بنيتها التحتية للإنارة من خلال الجمع بين وحدات FRCM ومنصات الإدارة المشتركة، مما عزز التعاون بين المناطق.- بلدة إليس في اليونان: الجمع بين وحدات تحكم في لوحات الإنارة ووحدات تحكم في المصابيح ساعد على التوفيق بين أهداف التحديث والأولويات المحلية، الأمر الذي ساهم في الحد من التعطيل أثناء التحضير لمشاريع المدن الذكية المستقبلية.- الرياض، المملكة العربية السعودية: شهدت المدينة تحوّلاً ملحوظًا في المشهد الحضري، شمل تركيب أكثر من 1200 وحدة تحكم في لوحات الإنارة من طراز inteliLIGHTFRCM بهدف تعزيز كفاءة الصيانة وتحسين جودة الخدمة ودعم السلامة العامة.- الدمام، المملكة العربية السعودية: تضْمَن وحدات التحكم في لوحات الإنارة تشغيل الإضاءة بشكل مستقل ومستقر في منطقة صناعية كبرى، مع الالتزام بمعايير عالية لأمن الشبكة.كل حالة من هذه الحالات تُبرِز مرونة وحدات التحكم في لوحات الإنارة في التكيف مع مختلف البيئات الحضرية، مع ضمان تحقيق نتائج ملموسة.قصص نجاح على أرض الواقع: بلدة هافنارفيوردور في أيسلنداما حدث في هافنارفيوردور بأيسلندا يُعد من الأمثلة الرائعة على دور وحدات التحكم في لوحات الإنارة في مساعدة المدن على التطور.تعمل حاليًا Flashnet بالشراكة مع Rafal على تحديث البنية التحتية للإنارة في هذه البلدة الساحلية النامية من خلال تركيب مزيج من وحدات التحكم على مستوى القطاع، بما يشمل وحدات inteliLIGHTFRCM-L ووحدات التحكم المزودة بواجهة Zhaga عبر 6,000 مصباح إنارة شوارع.هذا المشروع يستخدم تقنية الاتصالLoRaWAN ويربط جميع المكونات من خلال منصة نظام الإدارة المركزية inteliLIGHT CMS، مما يمنح البلدية القدرة على التحكم اللحظي الكامل في شبكة الإنارة.- تعمل وحدات FRCM على أتمتة تشغيل إنارة الشوارع بناءً على التقويم الفلكي مع مراقبة قياسات الجهد الكهربائي والتيار والمعلَمات الكهربائية الرئيسية الأخرى على مستوى لوحة التغذية الكهربائية.- توفر وحدات التحكم المزودة بواجهة Zhaga إضاءة تكيفية حسب المنطقة، حيث تعدِّل درجة السطوع لتتناسب مع الظروف المحيطة، مما يحسن السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة.بفضل هذا الإعداد الذكي، تحقق هافنارفيوردور الفائدتين التاليتين:- الصيانة الاستباقية، التي تحد من انقطاعات الخدمة وتعزز سلامة الأماكن العامة بشكل دائم- التعديلات الديناميكية للإضاءة التي توفر في استهلاك الطاقة وتحد من الانبعاثات الكربونية للبلدة

