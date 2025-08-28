Universidad.Online® lidera la educación digital en Latinoamérica al alcanzar un millón de estudiantes

Mauricio Duque principal de Universidad.Online

Un nuevo paradigma educativo: la plataforma, que ha generado más de $77 millones en ventas, celebra el éxito de su visión de educación sin barreras.

El futuro no es de quienes saben más, sino de quienes pueden aprender siempre. Nosotros construimos ese futuro desde el aula digital.” — Mauricio Duque

CALI, COLOMBIA, August 28, 2025 / EINPresswire.com / -- Universidad.Online® , una plataforma de educación digital fundada por Mauricio Duque Zuluaga , ha anunciado que ha superado la marca de un millón de estudiantes y un millón de vendedores. Este logro subraya el éxito de su modelo educativo único, que busca democratizar el aprendizaje digital y eliminar barreras económicas y burocráticas.El modelo de la institución se diferencia del tradicional, ofreciendo una matrícula vitalicia que permite el acceso ilimitado a más de 1,500 programas académicos desde cualquier país y dispositivo, las 24 horas del día. "Creemos en el conocimiento como una inversión vitalicia, no como un servicio transitorio", afirma Mauricio Duque.El enfoque de la plataforma no se limita a la teoría; se centra en capacitar a los estudiantes para crear y comercializar productos digitales con propósito. Los programas integran el desarrollo humano con el aprendizaje práctico para formar a individuos con impacto, no solo a profesionales. Como resultado, gran parte de los estudiantes reporta mejoras en sus ingresos tras el primer año de haber emprendido nuevos proyectos o continuado su formación. La plataforma ha registrado más de 77 millones en ventas GMP.La experiencia de aprendizaje se ve reforzada por un campus virtual intuitivo que integra inteligencia artificial para sugerir rutas de aprendizaje personalizadas y reconocer logros con certificaciones. Los estudiantes tienen la opción de obtener una doble titulación con el aval de instituciones como Florida Global University, lo que representa un sello de calidad y confianza."Invertir en educación es la decisión económica más inteligente que puede tomar una persona", asegura Mauricio Duque. La compañía ha sido reconocida con 15 premios Hotmart y ha certificado a más de 150,000 estudiantesAcerca de Universidad.OnlineFundada por el pionero en educación digital, Mauricio Duque Zuluaga, Universidad.Onlinees una plataforma que ofrece un modelo educativo accesible, flexible y sin barreras. Su visión se centra en un nuevo paradigma educativo, donde el aprendizaje es continuo y con propósito, con el objetivo de empoderar y transformar la vida de sus estudiantes.

