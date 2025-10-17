La Minería Del Futuro Que Nace De Una Historia Familiar para la extracción de Tierras Raras

Salar de Maricunga - Maricunga Investment Salar de Maricunga, Atacama Chile - Maricunga Investment Salar de Maricunga, Atacama Chile - Maricunga Investment

La "startup minera" chilena lanza una oportunidad inédita para democratizar la extracción responsable de tierras raras en el Salar de Maricunga.

Generamos un impacto territorial y comunitario positivo y medible. Invitamos a toda la comunidad a ser protagonista y reescribir la historia de Atacama.” — JEAN PIERRE LACHITT

ATACAMA, CHILE, October 17, 2025 / EINPresswire.com / -- En el corazón de Atacama nace la minería del futuro. Se trata de “ Maricunga Investment ”, una Minetech que une agilidad y propósito, con una visión de vanguardia que tiene un origen profundo: el anhelo de un nieto por continuar la historia de su abuelo, un minero con mucha tradición de la región.Inspirado desde niño por su abuelo, Víctor Fritis, el fundador de Maricunga Investment, Jean Pierre Lachitt Fritis, siempre tuvo un espíritu emprendedor. De él aprendió el valor del trabajo y la responsabilidad de cuidar la tierra, un principio fundamental arraigado en su ascendencia Colla. A diferencia de otros que migraban, Jean Pierre transformó esta herencia en un propósito: se formó profesionalmente para generar un cambio desde dentro y fundó varias empresas y organizaciones en Copiapó, convencido de que el éxito se mide por el aporte al lugar de origen.Un Legado con la Misión de ProtegerEn 2019, Jean Pierre decidió retomar el camino familiar y adquirió una participación en las propiedades mineras que su abuelo había constituido en 2006. Ubicadas cerca del Salar de Maricunga , estas propiedades se convirtieron en un símbolo de lucha contra un sistema extractivista que, por décadas, ha dejado un mínimo desarrollo en una región destinada al sacrificio.Cuando Víctor Fritis falleció en 2021, Jean Pierre asumió la misión de proteger su legado a través de un modelo de extracción sostenible. Lo hizo enfrentando presiones e intereses, defendiendo el territorio con la misma fuerza que su abuelo, pero apoyado en herramientas profesionales, una visión innovadora y una convicción inquebrantable.Democratización y Propósito: La Minería que Cuida.La idea de democratizar la inversión minera surgió de una conversación casual con amigos, uniendo la visión de proteger el territorio con la oportunidad de abrir el sector a nuevos actores. Así nació Maricunga Investment, que más que una transacción, es una invitación a ser parte del cambio."Nuestro objetivo es establecer que nuestro modelo productivo sostenible y colaborativo es replicable y escalable. Esta es una oportunidad tangible para la pequeña minería, especialmente en su crítica etapa de inversión inicial", señala Jean Pierre Lachitt Fritis, fundador de Maricunga Investment.Maricunga Investment se distingue por su compromiso con la extracción responsable y la mínima intervención en el Salar de Maricunga. La sustentabilidad es el eje de sus decisiones, buscando generar un impacto positivo que va más allá del retorno financiero. Su manifiesto es claro: "La minería del futuro debe tener propósito y ser cercana a la gente", reforzando su posicionamiento como la minería que cuida el salar y sus comunidades.Inversión "Early Stage": Una Oportunidad Inédita.La startup ha lanzado una oportunidad de inversión única en Chile, permitiendo que cualquier persona pueda ser parte del proyecto con microcapitales, democratizando un mercado históricamente reservado para grandes fortunas. El proyecto está diseñado para atraer a inversionistas early stage: emprendedores tech, profesionales que ya invierten en criptomonedas o startups, y personas que buscan diversificar su cartera. Estos microcapitales permiten participar activamente en lo que la empresa define como "más que una inversión, una comunidad"."Generamos un impacto territorial y comunitario positivo y medible. Invitamos a toda la comunidad a ser protagonista y reescribir la historia de Atacama, transformando la pequeña minería en un sinónimo de prosperidad compartida", agrega Lachitt Fritis.Lo que Jean Pierre ofrece es una invitación a ser parte de un cambio histórico, donde por primera vez los chilenos pueden invertir en un proyecto minero sustentable, nacido del esfuerzo familiar y con profundas raíces en Atacama.Acerca de Maricunga Investment: Maricunga Investment es una Minetech chilena fundada por Jean Pierre Lachitt Fritis con la misión de desarrollar una minería sustentable y con propósito en la región de Atacama, enfocada en la extracción responsable de tierras raras. A través de un modelo de inversión democrático, la compañía busca proteger el Salar de Maricunga y generar un impacto positivo en las comunidades locales.

