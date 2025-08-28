Gefahr für Anleger: BaFin veröffentlicht elf Warnungen zu Fake-Brokern

Anlagebetrug: Versteckte Gefahren

Elf neue Warnungen zeigen, wie Plattformen mit Slogans wie „Verdienen Sie über €800 täglich“ deutsche Anleger in die Falle locken.

GERMANY, August 28, 2025 / EINPresswire.com / -- Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 19. August gleich elf Warnmeldungen zu betrügerischen Online-Handelsplattformen veröffentlicht. Damit verdeutlicht die Behörde erneut die hohe Gefährdungslage für Privatanleger in Deutschland.Typische Lock-Sprüche und BetrugsmerkmaleDie aktuelle Auswertung der Warnungen zeigt: Betrügerische Broker arbeiten mit nahezu identischen, reißerischen Versprechen, die Anleger in eine Falle locken sollen. Besonders häufig tauchten folgende Lock-Sprüche auf:⚠️ „Smart han­deln: Zu­griff auf re­gu­lier­te Bit­coin-ETF-Tools“⚠️ „Täg­li­che Ge­win­ne zwi­schen 780 € und 1.800 €“⚠️ „VER­DIE­NEN SIE ÜBER €800 TÄG­LICH“⚠️ „Ih­re Chan­ce, tau­sen­de Eu­ro pas­siv zu ver­die­nen. Jetzt, für al­le“⚠️ „Stei­gern Sie Ihr Kryp­to-Spiel“⚠️ „Ein­fa­cher Weg zu ma­xi­ma­lem Ge­winn“⚠️ „Ver­dienst für deut­sche Staats­bür­ger VON 200 BIS 950 EU­RO PRO TAG“⚠️ „Will­kom­men bei [Na­me der Web­si­te]“⚠️ „Verdienen Sie schnell und einfach Geld mit …“⚠️ „Verdienen Sie über €950 TÄGLICH“⚠️ „Verdienst von 500€ bis 1.500 € pro Tag“Diese Versprechen haben eines gemeinsam: Sie suggerieren garantierte, mühelose Gewinne und sollen Anleger unter psychologischen Druck setzen, sofort einzusteigen.Weitere BetrugsmerkmaleNeben diesen Lock-Sprüchen weisen die betroffenen Plattformen wiederholt dieselben unseriösen Merkmale auf:- Kein Impressum, falsche oder gar nicht überprüfbare Kontaktdaten- Gefälschte Lizenzzertifikate mit angeblichem BaFin-Siegel- Identitätsdiebstahl: Nutzung von Namen seriöser Finanzunternehmen ohne deren Wissen- Auftreten in Domain-Reihen mit ähnlichen Namensbestandteilen (z. B. nexiorex, investronex, quantreich, vorexvest)- Werbung über WhatsApp- und Telegram-Gruppen- Einsatz von angeblich KI-gestützten Handelssystemen, die „garantierte Gewinne“ liefern sollenWarnung vor Plattform-ReihenEin zentrales Muster: Viele Webseiten existieren gleich in ganzen Plattform-Reihen, die nur minimal voneinander abweichen. Dadurch sollen Anleger getäuscht werden, dass es sich um unterschiedliche Anbieter handle. Tatsächlich steckt meist dasselbe Netzwerk dahinter.Schutz der AnlegerDie BaFin weist darauf hin:- Wer in Deutschland Finanz- oder Kryptowerte-Dienstleistungen anbietet, benötigt zwingend eine Erlaubnis der Aufsicht.- Informationen, ob ein Anbieter lizenziert ist, finden sich in der Unternehmensdatenbank der BaFinZusätzlich hilft die regelmäßig aktualisierte 2025 Broker-Warnliste dabei, bekannte Betrugsplattformen schnell zu identifizieren.Abschließende Hinweise für Sie- Hohe Renditen ohne Risiko existieren nicht.- Seriöse Anbieter versprechen niemals garantierte Tagesgewinne.- Fehlendes Impressum, gefälschte Zertifikate und aggressive Lock-Sprüche sind rote Flaggen.Anleger sollten stets kritisch prüfen und sich bewusst machen:👉 Wenn Gewinne zu schön klingen, um wahr zu sein, steckt fast immer Betrug dahinter.

