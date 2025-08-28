Departamentos mejor ubicados y plusvalía En Mérida Yucatán

Diseño Único con Amenidades para toda la familia El rooftop de los departamentos podrás disfrutar bellos atardeceres

Ubicación central con diseño moderno y amenidades para toda la familia, garantía en inversión y buen vivir

MERIDA, YUCATAN, MEXICO, August 28, 2025 / EINPresswire.com / -- Oxygen Mérida se presenta como un desarrollo residencial que redefine el estilo de vida urbano en la capital yucateca. Con un diseño arquitectónico contemporáneo y funcional, una ubicación estratégica en el corazón de la ciudad, y el respaldo de un desarrollador con amplia trayectoria en Mérida y Quintana Roo, Oxygen se consolida como una oportunidad única para quienes buscan invertir en calidad de vida y plusvalía.Arquitectura, amenidades y variedad de opcionesCada departamento ha sido concebido con amplitud, iluminación natural y acabados de alto nivel, enmarcados por un proyecto que pone a las personas en el centro de su diseño. Oxygen ofrece distintas configuraciones que se adaptan a diferentes estilos de vida: departamentos de 1 recámara + Flex, de 2 recámaras y exclusivos Penthouse, todos diseñados para maximizar el confort y la funcionalidad.El proyecto se complementa con amenidades exclusivas que enriquecen la experiencia diaria: un Rooftop panorámico para disfrutar atardeceres inigualables, una alberca tipo infinity perfecta para relajarse o convivir en familia, un gimnasio equipado para mantener un estilo de vida activo y un área de coworking que permite trabajar en un entorno cómodo y moderno, todo bajo la seguridad de un lobby de acceso con vigilancia 24/7.Ubicación que lo conecta con todoSituado en una de las zonas más dinámicas de Mérida, Oxygen se rodea de una oferta inigualable: La Gran Plaza, La Isla y The Harbor, que concentran tiendas de prestigio, entretenimiento y restaurantes; el cercano Gran Museo del Mundo Maya, ícono cultural de la ciudad; y el Centro de Convenciones Siglo XXI, sede de eventos de talla nacional e internacional. Además, bancos, oficinas de servicio y múltiples opciones gastronómicas y sociales en Paseo Montejo complementan el atractivo de esta ubicación privilegiada.Respaldo de un desarrollador con experienciaOxygen Mérida está respaldado por Núcleo Inmobiliario un grupo con sólida trayectoria en proyectos residenciales tanto en Mérida como en Quintana Roo, lo que garantiza confianza, calidad y seguridad en cada detalle.Una experiencia única de vida e inversiónOxygen Mérida es mucho más que un desarrollo: es la oportunidad de vivir rodeado de confort, seguridad y amenidades que inspiran, mientras tu patrimonio crece en una de las ciudades con mayor dinamismo y plusvalía de México. Aquí se combinan la tranquilidad de disfrutar cada día —desde trabajar en casa en un espacio moderno hasta cerrar la jornada en un Rooftop con vistas inigualables— con la certeza de una inversión sólida y rentable a largo plazo.

