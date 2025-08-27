Builderall Anuncia o Evento de Lançamento do Builderall 8

Brand Logo

O Builderall 8 apresenta integrações com IA, Shopify e WordPress para ajudar empreendedores a crescerem de forma mais rápida e inteligente.

O Builderall 8 unifica tudo em uma plataforma poderosa para que os empreendedores possam focar no crescimento, não em softwares.” — Pedro Sostre, CEO

MIAMI, FL, UNITED STATES, August 27, 2025 / EINPresswire.com / -- A Builderall, a plataforma de crescimento tudo-em-um para pequenas empresas e criadores, anunciou hoje o próximo lançamento do Builderall 8 , a atualização mais importante da história da empresa. O lançamento oficial acontecerá em um evento virtual ao vivo no dia 16 de setembro de 2025, onde a companhia apresentará novos recursos, integrações e uma experiência repensada para ajudar empreendedores a crescer de forma mais rápida e simples.“Por muito tempo, os empreendedores tiveram que lidar com várias ferramentas desconectadas — uma para sites, outra para email, outra para cursos, outra para IA. É caro, fragmentado e desgastante,” disse Pedro Sostre, CEO da Builderall. “O Builderall 8 muda isso. Unificamos tudo em uma única plataforma, poderosa e intuitiva, para que os empreendedores possam focar em crescer seus negócios em vez de administrar softwares.”O que esperar do Evento de Lançamento do Builderall 8:Uma primeira visão do Builderall 8, incluindo o novo Agente de IA para Criação de Sites, Builderall Builds — uma experiência personalizada com kits de ferramentas e funis que ajudam empreendedores a lançar campanhas eficazes de acordo com seu tipo de negócio — além de grandes integrações com Shopify e WordPress.Um destaque para a comunidade, mostrando agências, criadores e parceiros de treinamento da Builderall que apoiam empreendedores em todo o mundo.Ofertas exclusivas disponíveis apenas para quem se registrar no evento.O Evento de Lançamento do Builderall 8 acontecerá no dia 16 de setembro de 2025 às 10h (horário de Brasília/ET). As inscrições já estão abertas em: https://builderall.com/builderall8 “Isso não é apenas uma atualização de plataforma — é um movimento,” acrescentou Sostre. “Nossa missão é dar a cada empreendedor as ferramentas, o suporte e a comunidade de que precisam para ter sucesso. O Builderall 8 é a base desse futuro.”Sobre a BuilderallFundada em 2011, a Builderall é a plataforma de crescimento tudo-em-um desenvolvida para pequenas empresas, marketers e criadores. A Builderall oferece sites, funis, email marketing, eLearning, agendamento, ferramentas de IA e muito mais — tudo em uma única assinatura.Contato de Imprensa:Pedro SostreCEO, Builderallpedro@builderall.com

