Le 15e Festival International de Films de la Diaspora Africaine (FIFDA) à Paris 2025 explore le poids des héritages

Le 15e Festival International de Films de la Diaspora Africaine (FIFDA) se tiendra à Paris du 5 au 7 septembre 2025.

Cette édition s’illustre par une diversité de récits cinématographiques qui questionnent les héritages historiques, sociaux et culturels, tout en donnant voix à des figures majeures souvent méconnues” — FIFDA

PARIS, FRANCE, August 26, 2025 / EINPresswire.com / -- Le 15e Festival International de Films de la Diaspora Africaine (FIFDA) se tiendra à Paris du 5 au 7 septembre 2025. Cette édition s’illustre par une diversité de récits cinématographiques qui questionnent les héritages historiques, sociaux et culturels, tout en donnant voix à des figures majeures souvent méconnues, en particulier celles des femmes, des intellectuels, des artistes et des combattants pour la justice.Héritages revisités et figures oubliéesÀ travers des documentaires et fictions, le festival invite le public à un voyage profond dans les strates de l’histoire. Il explore les séquelles du colonialisme et les cicatrices du passé. Legacy : L’Histoire décolonisée de l’Afrique du Sud (Afrique du Sud, réalisé par Tara Moore) revisite avec force les racines des inégalités post-apartheid, tandis que Yambo Ouologuem, la Blessure (France, réalisé par Kalidou Sy), suivi d'un débat, rend hommage à un écrivain malien injustement éclipsé, victime des violences symboliques. Ces films sont autant d'invitations à déconstruire les récits établis qu’à comprendre le présent et avancer dans l’avenir.Regards sur les Antilles : mémoire, identité et résilienceFIFDA présente aussi des récits poignants qui explorent les dynamiques sociales et les mémoires des communautés caribéennes et guyanaises. La Fête des Pères (Canada, réalisé par Ayana O’Shun), suivi d'un débat, interroge avec sensibilité l’impact des absences paternelles sur les femmes noires d’Amérique du Nord et des Caraïbes. Le drame haïtien Le Dernier Repas (Haïti/Canada, réalisé par Maryse Legagneur) illustre comment la cuisine traditionnelle devient un vecteur de souvenirs et de douleurs enfouies, ouvrant une fenêtre sur les traumatismes de la dictature duvaliériste. Débrouya (France, réalisé par Thaïzen Ringuet et Hector Pindard) plonge dans la complexité de la Guyane à travers les yeux d’un jeune homme pris entre survie et choix moraux. L'ensemble de ces films explore la manière dont l'histoire et les traditions façonnent les destins individuels et collectifs.Résilience et défis des sociétés contemporainesPlusieurs films de cette édition explorent les tensions entre héritage et évolution dans des sociétés en mutation rapide. Le film d'ouverture, Breaking Boundaries (États-Unis, réalisé par Dina Burlis), suivi d'un débat, retrace le parcours de Nastasya Generalova, une jeune gymnaste confrontée au racisme systémique. Ce récit inspire sur la résilience et l'ambition. Le drame de clôture, Les Fourmies (Maroc, réalisé par Yassine Fennane), suivi d'un débat, peint avec humanité la lutte de migrantes africaines au Maroc. Enfin, Diya (Tchad, réalisé par Achille Ronaimou) met en lumière la complexité d’une tradition ancestrale, le « prix du sang », confrontée à la modernité dans un drame familial poignant. Ces récits illustrent la capacité d’adaptation et de rébellion face aux pressions sociales.Figures emblématiques et héritages culturelsLe FIFDA 2025 rend hommage aux icônes dont l’engagement dépasse la simple création artistique. Dans le cadre du programme « L'Afrique du Sud, hier et Aujourd’hui » — qui comprend aussi le documentaire Legacy — le film Mama Africa : Miriam Makeba (Allemagne/Afrique du Sud/Finlande, réalisé par Mika Kaurismäki) célèbre la vie de l'artiste et activiste anti-apartheid et porte-voix d’une Afrique fière et militante. L’héritage intellectuel afro-américain est célébré à travers deux documentaires sur des griots de la Harlem Renaissance : Zora Neale Hurston : Saute vers le soleil (États-Unis, réalisé par Sam Pollard) suivi d'un débat, et Claude McKay : De Harlem à Marseille (France, réalisé par Matthieu Verdeil), suivi d'un débat. Ces portraits rappellent combien l’art est un levier puissant de résistance et de transformation sociale.Un festival pour penser, ressentir et dialoguer Le FIFDA 2025 se veut plus qu’une vitrine cinématographique : c’est un espace de dialogue interculturel et d’échanges critiques. Chaque projection est l’occasion d’ouvrir le débat, de déconstruire les stéréotypes et d’inspirer des actions positives. Nous invitons les professionnels, institutions culturelles, médias et partenaires à rejoindre cette aventure humaine et artistique qui réaffirme la vitalité et la diversité des voix africaines et diasporiques.Informations pratiquesDates : Du 5 au 7 septembre 2025 Lieux :• Cinéma CGR Paris Lilaso Place du Maquis du Vercors - 75020 Paris• Cinéma St André des Artso 30 Rue Saint-André des Arts - 75006 ParisBilletterie :• Billet à l'unité : 10€ (CGR) - 10,50€ (St André des Arts)• Pass FIFDA : 35€• Pass Duo : 55€• Pass Samedi ou Dimanche : 25€Contacts Presse :• Diarah N'DAW-SPECH• Email : FIFDAParis@gmail.com• Site Web : www.FIFDA.org • Matériel promotionnel de FIFDA 2025 : https://bit.ly/4lQwk5y

