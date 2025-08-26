Nauja skaitmeninė platforma telefonų numerių tikrinimui ir sukčiavimo prevencijai pradeda veiklą Lietuvoje
VILNIUS, VILNIUS, LITHUANIA, August 26, 2025 /EINPresswire.com/ -- Lietuvoje oficialiai startavo nauja platforma kasskambino.lt , skirta kovai su telefoniniais sukčiavimais ir nepageidaujamais skambučiais. Paslauga siūlo išsamias Lietuvos telefono numerių paieškos galimybes, siekiant apsaugoti gyventojus nuo apgaulingų skambučių, kurie kasdien paliečia tūkstančius žmonių.
Platforma atsirado reaguojant į augantį telefoninių sukčių bei kibernetinių nusikaltimų mastą Baltijos šalyse. Pastarieji teisėsaugos tyrimai parodė, kad organizuoti sukčiavimo centrai daro žalą ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. kas skambino tikslas – suteikti gyventojams priemones, leidžiančias atpažinti galimai pavojingus skambučius dar prieš atsiliepiant.
„Kasdien žmonės sulaukia skambučių iš nežinomų numerių ir nežino – ar tai svarbus darbdavio, gydytojo ar artimojo skambutis, ar galimas sukčius. Mūsų tikslas – pašalinti šią nežinią ir padėti žmonėms priimti informuotus sprendimus,“ – sako platformos įkūrėjas, turintis ilgametę patirtį kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų projektuose.
Pagrindinės funkcijos ir nauda vartotojams
Momentinis numerio tikrinimas – galimybė greitai sužinoti, kas skambina.
Sukčių duomenų bazė – daugiau nei 1000 užfiksuotų sukčiavimo numerių.
Bendruomenės įnašai – vartotojai gali pranešti apie įtartinus skambučius.
Edukacija – patarimai, kaip atpažinti ir išvengti telefoninių sukčių.
Realaus laiko atnaujinimai – informacija nuolat papildoma pagal naujausias grėsmes.
Augantis poveikis visuomenei
Nuo veiklos pradžios kasskambino.lt jau pritraukė daugiau nei 5 000 nuolatinių vartotojų, identifikavo per 1 000 sukčiavimo numerių ir apdorojusi daugiau nei 10 000 užklausų. Tai padeda apsaugoti Lietuvos gyventojus nuo finansinių nuostolių ir privatumo pažeidimų.
Dėmesys kibernetiniam saugumui
Remdamasi įkūrėjo patirtimi kibernetinio saugumo srityje ir bendradarbiavimu su telekomunikacijų reguliavimo institucijomis, platforma imasi aktyvaus požiūrio į skaitmeninę apsaugą. Dauguma kibernetinių nusikaltimų prasideda netikėtu telefono skambučiu ar žinute, todėl numerių tikrinimas tampa pirmąja gynybos linija.
Nemokama paslauga visuomenei
kasskambino.lt veikia kaip nemokama viešoji paslauga. Platforma prieinama visiems Lietuvos gyventojams, nereikalauja registracijos ar asmeninių duomenų ir užtikrina greitą prieigą prie informacijos.
Mūsų kasskambino.lt duomenų bazė nuolat atnaujinama naudojant viešus šaltinius ir bendruomenės įnašus, užtikrinant platų telekomunikacijų ekosistemos aprėptį.
Mantas Jankauskas
Platforma atsirado reaguojant į augantį telefoninių sukčių bei kibernetinių nusikaltimų mastą Baltijos šalyse. Pastarieji teisėsaugos tyrimai parodė, kad organizuoti sukčiavimo centrai daro žalą ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. kas skambino tikslas – suteikti gyventojams priemones, leidžiančias atpažinti galimai pavojingus skambučius dar prieš atsiliepiant.
„Kasdien žmonės sulaukia skambučių iš nežinomų numerių ir nežino – ar tai svarbus darbdavio, gydytojo ar artimojo skambutis, ar galimas sukčius. Mūsų tikslas – pašalinti šią nežinią ir padėti žmonėms priimti informuotus sprendimus,“ – sako platformos įkūrėjas, turintis ilgametę patirtį kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų projektuose.
Pagrindinės funkcijos ir nauda vartotojams
Momentinis numerio tikrinimas – galimybė greitai sužinoti, kas skambina.
Sukčių duomenų bazė – daugiau nei 1000 užfiksuotų sukčiavimo numerių.
Bendruomenės įnašai – vartotojai gali pranešti apie įtartinus skambučius.
Edukacija – patarimai, kaip atpažinti ir išvengti telefoninių sukčių.
Realaus laiko atnaujinimai – informacija nuolat papildoma pagal naujausias grėsmes.
Augantis poveikis visuomenei
Nuo veiklos pradžios kasskambino.lt jau pritraukė daugiau nei 5 000 nuolatinių vartotojų, identifikavo per 1 000 sukčiavimo numerių ir apdorojusi daugiau nei 10 000 užklausų. Tai padeda apsaugoti Lietuvos gyventojus nuo finansinių nuostolių ir privatumo pažeidimų.
Dėmesys kibernetiniam saugumui
Remdamasi įkūrėjo patirtimi kibernetinio saugumo srityje ir bendradarbiavimu su telekomunikacijų reguliavimo institucijomis, platforma imasi aktyvaus požiūrio į skaitmeninę apsaugą. Dauguma kibernetinių nusikaltimų prasideda netikėtu telefono skambučiu ar žinute, todėl numerių tikrinimas tampa pirmąja gynybos linija.
Nemokama paslauga visuomenei
kasskambino.lt veikia kaip nemokama viešoji paslauga. Platforma prieinama visiems Lietuvos gyventojams, nereikalauja registracijos ar asmeninių duomenų ir užtikrina greitą prieigą prie informacijos.
Mūsų kasskambino.lt duomenų bazė nuolat atnaujinama naudojant viešus šaltinius ir bendruomenės įnašus, užtikrinant platų telekomunikacijų ekosistemos aprėptį.
Mantas Jankauskas
kas skambino
+370 679 25814
info@kasskambino.lt
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.