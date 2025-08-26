NEFT Vodka širi globalnu prisutnost službenim lansiranjem u Hrvatskoj
NEFT-ove kultne bačvice od 700 ml i 100 ml stižu u Hrvatsku uz distribuciju Stanić Beveragesa.ZAGREB, HRVATSKA, CROATIA, August 26, 2025 /EINPresswire.com/ -- NEFT Vodka, višestruko nagrađivana ultrapremium votka proizvedena u Austriji, službeno dolazi na hrvatsko tržište kroz strateško partnerstvo s Maraskom d.d., članicom Stanić Beverages Grupe – jednim od najuglednijih hrvatskih proizvođača i distributera premium alkoholnih i bezalkoholnih pića.
Hrvatski potrošači sada mogu uživati u iznimno pitkoj votki od samo dva sastojka, dostupnoj u prepoznatljivim bačvicama od 700 ml i 100 ml, u odabranim barovima, maloprodajnim mjestima i ugostiteljskim objektima diljem zemlje. Ove upečatljive, dizajnerski prepoznatljive bačvice nude vrhunski doživljaj ispijanja i praktičnu prenosivost — savršene i za kućna druženja i za konzumaciju u pokretu.
Ovo lansiranje predstavlja još jednu prekretnicu u međunarodnom širenju NEFT-a, koji je sada dostupan u više od 20 zemalja širom svijeta, uključujući Sjedinjene Američke Države, Njemačku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Švicarsku, Srbiju, Ujedinjene Arapske Emirate i Australiju. Kontinuirani rast brenda odražava globalnu potražnju za ultrapremium pićima koja kombiniraju vrhunsku kvalitetu i prepoznatljiv dizajn.
„Čast nam je dovesti NEFT u Hrvatsku, zemlju s dubokim poštovanjem prema tradiciji i rastućim zanimanjem za inovativna craft žestoka pića,“ izjavio je Jeff Mahony, CEO NEFT Vodke. „Hrvatski potrošači cijene autentičnost i kvalitetu, a NEFT-ova posvećenost jednostavnosti — samo dva sastojka, bez ikakvih aditiva — te prepoznatljivo pakiranje u bačvicama duboko rezoniraju s tim vrijednostima. Kako se ukusi razvijaju, posebno među mlađim generacijama koje traže istinske i profinjene doživljaje, ponosni smo što nudimo votku koja utjelovljuje zanatsku vještinu i karakter, odražavajući bogati kulturni duh Hrvatske.“
Destilirana u austrijskim Alpama od drevnih sorti raži i izvorske alpske vode, NEFT Vodka ne sadrži aditive niti umjetne arome. Namijenjena je uživanju čista, u vrhunskim koktelima ili direktno iz jedinstvenog pakiranja u bačvici koje votku održava hladnom satima. Minimalistička crno-bijela bačvica postala je ikona u svijetu žestokih pića, spajajući upečatljivu estetiku i praktičnu funkcionalnost — bilo kod kuće, na otvorenom ili iza šanka.
Stanić Beverages Grupa jedan je od vodećih hrvatskih proizvođača pića, specijaliziran za proizvodnju, distribuciju i prodaju voćnih napitaka i premium likera. Njihov portfelj uključuje vodeći brend sokova i bezalkoholnih pića Juicy, kao i Marasku, jednog od najpoznatijih hrvatskih proizvođača likera, međunarodno prepoznatog po kultnom Maraschinu.
Za više informacija posjetite neftvodka.com.
PIJTE ODGOVORNO. ©2025 NEFT VODKA USA, INC. SVA PRAVA PRIDRŽANA. MOLIMO NE PIJTE I NE VOZITE.
O NEFT VODKI:
NEFT je nastao s misijom podizanja standarda u kategoriji votke, nudeći premium opciju izrađenu od iznimno čistih sastojaka. Naša votka pažljivo je proizvedena od mineralima bogate planinske izvorske vode, crpljene duboko ispod austrijskih Alpa, te drevnih sorti raži — i ničega drugog. Bez šećera, bez aditiva — rezultat je profinjen i sofisticiran okus u kojem se može uživati čist, na ledu ili kao baza za vrhunski koktel. Osim izvanrednog okusa, NEFT promiče održivost zahvaljujući ekološki prihvatljivom, nelomljivom i lako reciklirajućem metalnom pakiranju koje tekućinu održava hladnom satima.
Za više informacija posjetite www.neftvodka.com
