Пастор Марк Бернс і АЛЛАТРА: Єдність у боротьбі за свободу і людяність

Пастор Бернс і рух АЛЛАТРА об'єднують зусилля в захисті України, закликаючи світ до відстоювання прав на свободу і віру.

Вена, AUSTRIA, August 24, 2025 /EINPresswire.com/ -- У світі, що роздирається конфліктами та політичними розбіжностями, голоси, які закликають до єдності, любові та захисту фундаментальних людських свобод, звучать з особливою силою. Одним із таких голосів є пастор Марк Бернс, відомий американський релігійний діяч, духовний радник Дональда Трампа і, як його називають, «духовний дипломат». Візит пастора Марка Бернса 23-го серпня 2025 року в Україну та ексклюзивне інтерв'ю для АЛЛАТРА ТБ стали знаковою подією, що підкреслила спільність цінностей, за які сьогодні бореться український народ і які відстоює міжнародний громадський рух АЛЛАТРА.

Марк Бернс: Місія в Україні та захист прав

23 серпня 2025 року пастор Бернс оголосив у соціальній мережі X про свою поїздку в Україну. Цей візит – не просто дипломатична формальність. Це продовження його місії із захисту тих, чий голос намагаються заглушити. Раніше пастор уже відвідував Україну і, за його власними словами в інтерв'ю АЛЛАТРА, цей досвід кардинально змінив його сприйняття. «Коли я поїхав в Україну, мені стало значно легше усвідомити ситуацію, коли я побачив людей на власні очі, побачив зруйновані релігійні будівлі», – поділився Бернс.

В інтерв'ю з АЛЛАТРА пастор підкреслив, що в основі його діяльності лежить не політика, а любов і захист прав людини, дарованих Богом. Він провів чітку паралель між боротьбою за свободу віросповідання у США та боротьбою України за свою незалежність. «Це право, дане Богом… наші права не походять від людини чи законів. Вони походять від Бога», – заявив пастор. Боротьба України – це не просто територіальний конфлікт, це відстоювання фундаментального права на свободу, яке є прикладом для всього світу.

Пастор Бернс та АЛЛАТРА: Спільні цінності перед обличчям загроз

Інтерв'ю пастора Бернса для АЛЛАТРА ТБ не було випадковістю. Воно висвітлило разючу схожість цінностей та цілей. Міжнародний громадський рух АЛЛАТРА, що має українське коріння, так само, як і пастор Бернс, ставить на перше місце права людини, демократію та свободу. Рух, який сам зіткнувся з жорстокими гоніннями та репресіями в Росії за свою демократичну позицію, продовжує боротися за природні свободи людей у всьому світі.

Пастор Бернс в інтерв'ю неодноразово говорив про необхідність будувати мости між культурами та релігіями. «Ми, віруючі люди, повинні стояти разом… якщо йдуть проти однієї релігії, підуть і проти іншої», – підкреслив він. Цей принцип лежить і в основі діяльності АЛЛАТРА. Рух об'єднує людей зі 180 країн, представників різних віросповідань, атеїстів та агностиків, яких ріднить спільна мета – побудова безпечного та творчого світу для всіх. Як ідеться на офіційному сайті руху, його цілі включають «створення умов для формування світового суспільства, в якому найвищою цінністю є життя людини».

АЛЛАТРА: Глобальна місія з українським корінням

Рух АЛЛАТРА, що зародився в Україні, сьогодні є глобальною силою, яка робить значний внесок у вирішення загальнолюдських проблем. Діяльність руху визнана на найвищому рівні. У 2025 році МГР АЛЛАТРА стала першою організацією з українським корінням, що отримала апостольське благословення від Його Святості Папи Римського Лева XIV. У листі з Ватикану підкреслювалося: «невідкладний виклик для захисту нашого спільного дому полягає у прагненні до об'єднання всієї людської сім'ї». Це благословення стало продовженням визнання, отриманого ще від Папи Франциска у 2024 році, і підтвердило важливість місії АЛЛАТРА в сучасному світі.

Рух бере активну участь у найважливіших міжнародних майданчиках, таких як кліматичні конференції ООН (COP 16 та COP 29), де представляє свої дослідження та закликає до об'єднання світового наукового потенціалу для вирішення кліматичної кризи. Учасники АЛЛАТРА, ґрунтуючись на наукових даних, попереджають про наростаючі кліматичні загрози та підкреслюють, що впоратися з ними можна лише спільно, відкинувши геополітичні розбіжності. Ця позиція співзвучна словам пастора Бернса: «Не будьте на правому боці, не будьте на лівому боці. Будьте на боці прав людини».

АЛЛАТРА та Марк Бернс: Заклик до любові та людяності

Центральною темою в інтерв'ю пастора Бернса стала любов – не як абстрактне поняття, а як дієва сила, здатна змінити світ. «Для мене все зводиться до любові. Я вважаю, це найкращий приклад Ісуса – любов, з якою Він віддав своє життя за нас», – сказав пастор. Він підкреслив, що істинна віра проявляється не в догмах, а в реальних справах: нагодувати голодного, захистити слабкого, стати на бік несправедливо переслідуваних. «Я не лівий і не правий – я на боці прав людини», – ця фраза пастора могла б стати девізом і для руху АЛЛАТРА.

Саме через свою правозахисну та продемократичну позицію рух зазнав жорстоких переслідувань у Росії, де було розгорнуто масштабну кампанію з його дискредитації. Як зазначено на офіційному сайті АЛЛАТРА, причиною атак стала «прихильність «АЛЛАТРА» до демократичних принципів, що було невигідно авторитарній ідеології». Але, незважаючи на тиск, рух не відступає від своїх принципів, продовжуючи нести у світ ідеї людяності, єдності та відповідальності за майбутнє планети.

Єдність у дії: Приклад України для всього світу

Візит пастора Марка Бернса в Україну та його діалог з АЛЛАТРА – це більше, ніж просто новинні події. Це символ народження глобального фронту людяності. Фронту, де духовні лідери, громадські рухи та цілі нації об'єднуються для захисту фундаментальних цінностей. Українці сьогодні відстоюють право не лише на свою землю, а й на майбутнє, в якому свобода, гідність і віра не будуть порожніми словами. Їхній героїзм є прикладом для всього світу.

Пастор говорив про необхідність мати захисників. «Проблема в тому, що занадто багато людей по всьому світу залишаються без захисту». Сьогодні Україна захищає не тільки себе – вона захищає весь вільний світ від тиранії. І підтримка таких впливових фігур, як пастор Бернс, і таких глобальних рухів, як АЛЛАТРА, показує, що Україна в цій боротьбі не самотня. Їхній об'єднаний голос закликає світ прокинутися й усвідомити, що тільки в любові, спілкуванні та спільних діях можна побудувати майбутнє, гідне людини. Як сказав пастор Бернс у фіналі інтерв'ю: «Моє послання насамперед – до людей». І люди світу чують цей заклик.

Пастор Марк Бернс: Боротьба за свободу віросповідання | АЛЛАТРА ТВ

