Las Jornadas de Vacunación Gratuitas en Preparación al Regreso a Clases serán el Enfoque “En Sintonía con el Concejo” el Viernes a las 2 p.m. por Radio América

MARYLAND, August 22 - For Immediate Release: Thursday, August 21, 2025

El programa también incluirá información sobre las próximas sesiones informativas del Condado de Montgomery acerca de cómo abordar las adicciones al alcohol

Los invitados de esta semana en En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán Ingrid Lizama, gerente de comunicaciones de la Iniciativa de Salud Latina del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS, por sus siglas en inglés) del Condado de Montgomery; Ana Samuels, enfermera de salud comunitaria del Programa de Control de Enfermedades e Inmunización del DHHS; Edith Lozada, especialista en comunicaciones en español y oficial de información pública en español de las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery (MCPS, por sus siglas en inglés); y Óscar Centeno, especialista en salud y servicios humanos del equipo de Prevención y Reducción de Daños del DHHS. El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, 22 de agosto a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music.

La edición de esta semana de En Sintonía destacará las clínicas gratuitas de vacunación del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Montgomery (DHHS) en preparación al regreso a clases. Las clínicas ofrecen inmunizaciones esenciales para niños en edad escolar, desde prekínder hasta la secundaria, en varios lugares del condado. Las vacunas están disponibles sin costo para los niños que viven en el Condado de Montgomery y que necesitan ponerse al día con las inmunizaciones requeridas para asistir a la escuela. Las clínicas estarán abiertas desde ahora hasta finales de septiembre.

Las vacunas disponibles incluyen:

Virus del Papiloma Humano (VPH)

El segundo segmento también presentará la próxima Feria de Regreso a Clases de MCPS, programada para el sábado, 23 de agosto, de 10 a.m. a 1 p.m., en el centro comercial Westfield Wheaton. El evento incluirá útiles escolares gratuitos, exámenes de salud, materiales educativos, entretenimiento y obsequios. Es una excelente oportunidad para que las familias se conecten con el personal de MCPS y socios comunitarios mientras en preparación para el nuevo año escolar.

Además, el programa radial concluirá con información sobre próximas sesiones informativas dirigidas a personas que tienen un ser querido con problemas de adicción al alcohol. Organizadas por el equipo de Prevención y Reducción de Daños del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Montgomery, estas sesiones se llevarán a cabo el 27 de agosto y el 10 de septiembre, y ofrecerán orientación experta sobre cómo brindar apoyo a quienes enfrentan una adicción.

Las sesiones se realizarán en español y se invita a los miembros de la comunidad a participar. Para participar, comuníquese con Oscar Centeno al 202-827-7238. Ambos eventos se llevarán a cabo en el 2425 Reedie Dr., segundo piso, en Wheaton.

El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que les conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonía con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C.

En este programa semanal, nuestra presentadora Marcela Rodríguez discutirá asuntos de interés para la comunidad latina del Condado de Montgomery, y se proporcionará la información sobre los recursos disponibles. Al igual, que la fomentación de la seguridad de los radioescuchas.

# # #