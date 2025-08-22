Monterrey se posiciona como referente turístico en el cierre de la temporada de verano

Aventuras, gastronomía y paisajes convierten a Monterrey en el lugar perfecto para cerrar la temporada.

Monterrey ofrece la combinación perfecta de aventura, gastronomía y cultura para cerrar la temporada de verano.

MIGUEL HIDALGO, MEXICO, August 22, 2025 /EINPresswire.com/ -- A pocos días del cierre de la temporada veraniega, la opción de reservar un hotel en Monterrey se suma a la preferencia de muchos viajeros mexicanos que deciden organizar escapadas de último momento.

La capital regiomontana responde a esta tendencia con una amplia oferta de hospedaje en Monterrey, que incluye alternativas pet friendly, espacios de descanso para adultos, actividades para niños y servicios adaptados a diferentes perfiles de visitantes.

Viajes espontáneos redefinen la forma de vacacionar

En México, los viajes sin anticipación han crecido de manera notable. De acuerdo con datos de RateHawk, plataforma europea B2B de reservas de viajes con operaciones en más de 190 mercados, los viajes totalmente espontáneos se duplicaron en 2024, alcanzando 12% del total, en comparación con el mismo periodo de 2023.

Este comportamiento refleja un cambio en la forma de vacacionar: cada vez más mexicanos optan por escapadas flexibles y breves, aprovechando fines de semana o temporadas cortas para salir de la rutina.

Monterrey, escenario cultural y de entretenimiento en agosto

La conectividad aérea y la variedad de entretenimiento de Monterrey consolidan a la ciudad como un destino estratégico para quienes buscan viajes de último minuto.

Eventos relevantes cierran el calendario de agosto:

- Festival de Teatro Nuevo León 2025 (21 al 30 de agosto), con montajes nacionales e internacionales.

- Shakira en concierto, el 23 de agosto en Parque Fundidora.

- Nortex Live, el mismo fin de semana, con íconos de la música norteña y tejana como Alicia Villarreal y Bobby Pulido.

- Presentaciones en la Arena Monterrey, con agrupaciones como la Sonora Santanera y Cornelio Vega.

Estas actividades refuerzan a Monterrey como punto de encuentro para familias, parejas y viajeros de negocios que buscan aprovechar los últimos días de verano antes del regreso a clases.

Hoteles en Monterrey adaptados a nuevas necesidades

Entre las opciones de alojamiento, el Presidente InterContinental Monterrey destaca por su ubicación en San Pedro Garza García y sus servicios orientados a distintos perfiles de viajeros. Su propuesta incluye hospitalidad pet friendly y amenidades para integrar a las mascotas a la experiencia vacacional, en línea con las tendencias actuales de viaje.

