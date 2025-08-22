Astudy presenta l'International High School Expo a Milano e Roma

Astudy International Education

Due giornate di orientamento dedicate all’anno scolastico all’estero e alla formazione internazionale. Per famiglie con figli tra i 13 e 18 anni.

ROMA, ROMA, ITALY, August 22, 2025 /EINPresswire.com/ -- Astudy presenta l'International High School Expo, la fiera di riferimento in Italia per la formazione internazionale durante gli anni della scuola superiore, sia all’estero che nel nostro Paese.

L'evento riunisce numerosi rappresentanti da quattro continenti: scuole superiori estere, distretti scolastici e organizzazioni che accolgono exchange student da tutto il mondo. Studenti e genitori avranno l'opportunità di ricevere orientamento personalizzato e informazioni dirette per costruire il percorso exchange più adatto alle proprie esigenze.

“Che si tratti di un anno scolastico in uno dei 17 Paesi presenti, di un programma più breve, di un percorso su misura o finalizzato all’ottenimento del diploma all’estero – anche online dall’Italia – è di grande valore conoscere di persona la scuola o l’organizzazione a cui si affida il proprio figlio”, afferma Beate Lenzbauer, Country Manager di Astudy.

Un ulteriore valore aggiunto dell’Expo è la presenza di studenti e genitori che hanno già vissuto l’esperienza e sono pronti a raccontarla in prima persona - senza filtri – a chi si appresta a compiere la stessa scelta.

Ospite speciale dell’evento è l’influencer Camilla De Pandis, che condividerà la sua esperienza di Exchange student negli Stati Uniti e l’impatto che ha avuto sul suo percorso di crescita personale.

Durante l’Expo verranno presentate anche opportunità di agevolazione economica: Intesa Sanpaolo illustrerà il progetto Credito per Crescere, pensato per sostenere le famiglie nello studio all’estero. Lo sponsor The American University of Rome offrirà borse di studio esclusive dedicate agli studenti Astudy.

L’International High School Expo è anche un’occasione per le famiglie italiane interessate ad accogliere uno studente internazionale. Astudy invita chi desidera vivere un’esperienza culturale unica ad aprire la propria casa al mondo, diventando famiglia ospitante. Un modo concreto per scoprire nuove culture, creare legami duraturi e contribuire alla crescita di giovani cittadini globali.

Informazioni pratiche

Sabato 11 ottobre 2025, ore 10:00 – 18:00

Milano: The Village – Corso di Porta Romana 61

Domenica 12 ottobre 2025, ore 11:00 – 17:00

Roma: The American University of Rome – Via Pietro Roselli 4, Gianicolo

Ingresso gratuito – Evento aperto a studenti, genitori e famiglie

Registrazione obbligatoria su: www.astudy.it/expo



Chi è Astudy

Astudy International Education è un’agenzia italiana con sede a Milano. Guida con competenza e passione studenti italiani in esperienze di formazione scolastica internazionale, con un approccio professionale e umano. Fa parte di Educatius Group, il più grande network globale dedicato da 20 anni agli High School Exchange Program, riconosciuto per affidabilità e qualità nel settore.



