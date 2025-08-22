Пастор Марк Бернс закликає до глобального захисту віри: «Бути на боці прав людини»
Пастор Марк Бернс в Україні. Фото: пастор Марк Бернс в X. Оригінальний допис: https://x.com/pastormarkburns/status/1917747299717112070
Як засновник міжнародного християнського телеканалу Now Television Network, Бернс несе послання віри мільйонам людей у всьому світі. Він також відомий як «духовний дипломат», який відвідав зони конфліктів, зокрема Україну, де публічно закликав до припинення війни та виступив на захист тих, чиї храми було зруйновано.
Релігійна свобода як основа Америки
В інтерв'ю для АЛЛАТРА ТБ пастор Марк Бернс наголосив, що релігійна свобода - це не просто юридичне право, а фундаментальний елемент людської самобутності, який сформував Сполучені Штати. Він підкреслив, що США були засновані як притулок для переслідуваних, і цей принцип має залишатися захищеним для всіх віросповідань:
«Головна мета Сполучених Штатів Америки полягала в тому, щоб уникнути релігійних переслідувань і створити суспільство, в якому можна вільно здійснювати богослужіння. Це стосується віри кожного».
Поза політикою та конфесіями
Пастор Бернс окреслив глобальні загрози релігійній свободі - від малопомітних порушень у США, таких як обмеження публічних молитов і традиційних святкових вітань у школах і на робочих місцях, до відкритого насильства в таких регіонах, як Індія, на окупованих територіях України та в інших країнах. Він застеріг, що придушення однієї віри відкриває шлях до масштабнішої несправедливості й закликав до міжрелігійної солідарності:
«Ми маємо стояти разом і забезпечити, щоб якщо один із наших братів або сестер страждає, незалежно від того, згодні ми з ними в богословському сенсі чи ні, ми маємо бути здатними стояти разом і захищати віру».
Пастор Бернс наголосив, що захист релігійної свободи виходить за межі політики та конфесій, підкресливши, що духовні лідери й громади повинні діяти спільно: «Це не про політику. Це про любов. Мені байдуже, до кого ви молитеся - я все одно любитиму вас і боротимусь за вашу свободу».
Україна та заклик до глобальної солідарності
Пригадуючи свою місію в Україні, де він бачив християнські церкви та інші релігійні об'єкти, пошкоджені або зруйновані російськими бомбардуваннями, Бернс підкреслив, що захист релігійної свободи нерозривно пов'язаний із захистом людського життя як такого.
У своєму заклику до дій пастор Бернс окреслив практичні інструменти мирного врегулювання конфліктів: почати з любові, щоб усунути бар'єри, а потім через відкритий діалог сприяти порозумінню. Він наголосив, що справжні зміни починаються тоді, коли в кожної людини є захисники її прав, а також коли голод, несправедливість та експлуатація долаються завдяки дієвому захисту.
«Не будьте на правому боці, не будьте на лівому боці. Будьте на боці прав людини. Станьте за тих, кого позбавили голосу, і захищайте Богом дане право кожної людини вільно сповідувати свою віру», - підкреслив пастор Марк Бернс.
Повне інтерв'ю доступне на платформах АЛЛАТРА ТБ, де глядачі можуть ознайомитися з баченням Бернса щодо вільного, безпечного та мирного суспільства.
Визнання глобального впливу «АЛЛАТРА»
Під час інтерв'ю пастор Бернс висловив вдячність ведучій та платформі «АЛЛАТРА» за підсилення голосів, що відстоюють свободу та гідність:
«Ваш голос чують мільйони людей по всьому світу. Дякую, що ви ділитесь інформацією на цій платформі».
Він високо оцінив місію «АЛЛАТРА», спрямовану на об'єднання людей різних віросповідань і націй, підкресливши, що вона перегукується з його власним закликом будувати мости та захищати тих, кого позбавили права голосу.
Про Міжнародний громадський рух «АЛЛАТРА»
Міжнародний громадський рух «АЛЛАТРА» - це незалежна волонтерська організація, яка займається масштабними дослідженнями у сфері геодинаміки та екологічних проблем. МГР «АЛЛАТРА» відомий своїм міждисциплінарним підходом до вивчення стихійних лих, просуванням міжнародної наукової співпраці, а також захистом прав і основних свобод людини.
На визнання його внеску в захист довкілля та збереження всього живого Міжнародний громадський рух «АЛЛАТРА» 2024 року одержав апостольське благословення від Його Святості Папи Франциска. У 2025 році Його Святість Папа Лев XIV дарував апостольське благословення Президентці «АЛЛАТРА» та всім волонтерам організації.
Valerie Smith
АЛЛАТРА
valerie@allatra.org
Visit us on social media:
LinkedIn
Instagram
YouTube
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.