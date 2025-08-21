Regulación inteligente y criptoeconomía: América Latina frente al nuevo orden financiero global

Gonzalo Araújo C -CEO- SLM

América Latina avanza hacia la regulación inteligente y la criptoeconomía, con SLM a la vanguardia en blockchain, IA e inclusión financiera.

CIUDAD DE MéXICO, MéXICO, MEXICO, August 21, 2025 / EINPresswire.com / -- El mundo financiero atraviesa una transformación que no solo redefine el dinero, sino también la confianza, la seguridad y la inclusión. La irrupción de la criptoeconomía y la consolidación de tecnologías como blockchain, stablecoins e inteligencia artificial obligan a replantear el papel de las instituciones, los reguladores y las empresas. En este escenario, América Latina aparece como un territorio estratégico para la innovación, con desafíos enormes pero también con oportunidades únicas.Mientras Europa avanza con el MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation), primer marco regulatorio integral para criptoactivos, y Estados Unidos debate el Genius Act, que busca equilibrar competitividad con seguridad para el mercado de stablecoins, América Latina empieza a definir su propio camino. La región no puede quedarse atrás: aquí los niveles de adopción cripto son de los más altos del mundo, impulsados por la inflación, la necesidad de inclusión financiera y la búsqueda de alternativas más confiables para el ahorro y la transferencia de valor.En este contexto, Gonzalo Araújo C, CEO de SLM y fundador de proyectos como Criptolat AvocadoCoin y GreenGold Project, ha impulsado una agenda que busca no solo participar del cambio, sino mover la frontera tecnológica. Desde el desarrollo de infraestructuras bancarias y fintech hasta la tokenización de activos verdes vinculados a la producción de aguacate, Araujo ha demostrado que la innovación latinoamericana puede competir en los grandes mercados globales.“América Latina tiene la oportunidad histórica de convertirse en líder en regulación inteligente y adopción de criptoactivos. No se trata de copiar modelos, sino de adaptarlos a nuestras realidades: estabilidad macroeconómica, inclusión digital y confianza en los sistemas”, afirma Araújo.Las cifras acompañan la visión: según Chainalysis, Latinoamérica concentra el 9,1% de todo el volumen global de transacciones con criptoactivos, con México, Argentina y Brasil entre los diez países de mayor adopción. Además, el crecimiento de las stablecoins en la región ha superado el 25% anual, reflejando la necesidad de monedas digitales estables frente a la volatilidad local.SLM, con 25 años en el mercado tecnológico, se ha consolidado como un habilitador de esta transformación. Sus desarrollos incluyen core bancarios, wallets digitales, arquitecturas non-stop y aplicaciones de inteligencia artificial (ALIEE) aplicadas directamente a la operación empresarial. Además, con presencia en más de cinco países y más de 13.000 clientes en la región, la compañía actúa como un verdadero puente entre la innovación tecnológica y las necesidades reales de los mercados.De cara a 2030, la visión de Araujo es clara: construir un ecosistema financiero confiable, sostenible e inclusivo, donde la regulación acompañe la innovación y donde América Latina deje de ser un territorio rezagado para convertirse en un referente global.“Lo que hoy vemos como disrupción será, en pocos años, la normalidad. La pregunta es: ¿seremos espectadores o protagonistas del nuevo orden financiero global?”, concluye.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.