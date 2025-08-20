WOGI EuroTaste Ride: Mit dem Fahrrad durch Europa für nachhaltige Gastronomie

SALEM, BADEN-WüRTTEMBERG, GERMANY, August 20, 2025 / EINPresswire.com / -- Die World Gastronomy Network Inc. gibt stolz den Start der WOGI EuroTaste Ride bekannt, einer einzigartigen, 8-monatigen Fahrradtour, die am 1. März 2026 in Salem (Baden-Württemberg, Deutschland) beginnt und 28 europäische Länder durchquert, um die kulinarischen Schätze des Kontinents zu präsentieren. Die Kampagne, die sich um die WOGI-App dreht, verbindet die globale Gemeinschaft durch die Liebe zu nachhaltigen Lebensmitteln und lokalen Kulturen.Während der WOGI EuroTaste Ride machen unsere zwei Radfahrer, Gabor Andras Varga und Marcell Varga, täglich in einer neuen Stadt Halt, um ikonische Gerichte wie ungarisches Gulasch, italienische Carbonara oder spanische Paella zuzubereiten. Sie beziehen Zutaten von lokalen Märkten, arbeiten mit Köchen und Produzenten zusammen und teilen die Rezepte in der WOGI-App, wo jeder seine eigene Version hochladen kann. Die 18.000 km lange Tour wird durch tägliche Posts, Insta-Stories, wöchentliche Livestreams und Blogbeiträge dokumentiert, die mit #WOGIRide, #EuroTaste und #SustainableFood Zehntausende erreichen.„WOGI ist mehr als eine App – es ist eine Bewegung, die nachhaltige Gastronomie und Gemeinschaftsaufbau in den Vordergrund stellt“, sagte Gabor Andras Varga, Gründer der World Gastronomy Network Inc. „Unser Ziel ist es, bis 2026 100.000 europäische Nutzer und bis 2029 1 Million globale Nutzer zu erreichen, während wir den ökologischen Fußabdruck des Lebensmitteltransports um 20 % reduzieren.“Die parallel zur Tour startende WOGI-App bietet KI-gestützte, personalisierte Rezeptempfehlungen, und das WOGI-Token-System belohnt Nutzer mit Rabatten im WOGI-Shop, einem Online-Marktplatz. Die Kampagne unterstützt die Nachhaltigkeitsziele der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU und stärkt ländliche Gemeinschaften durch Partnerschaften mit lokalen Tourismusbehörden, Köchen und Produzenten.Für Medienmaterial, Interviews und weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter info@wogi.pro.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.