WOGI EuroTaste Ride: Mit dem Fahrrad durch Europa für nachhaltige Gastronomie
Während der WOGI EuroTaste Ride machen unsere zwei Radfahrer, Gabor Andras Varga und Marcell Varga, täglich in einer neuen Stadt Halt, um ikonische Gerichte wie ungarisches Gulasch, italienische Carbonara oder spanische Paella zuzubereiten. Sie beziehen Zutaten von lokalen Märkten, arbeiten mit Köchen und Produzenten zusammen und teilen die Rezepte in der WOGI-App, wo jeder seine eigene Version hochladen kann. Die 18.000 km lange Tour wird durch tägliche Posts, Insta-Stories, wöchentliche Livestreams und Blogbeiträge dokumentiert, die mit #WOGIRide, #EuroTaste und #SustainableFood Zehntausende erreichen.
„WOGI ist mehr als eine App – es ist eine Bewegung, die nachhaltige Gastronomie und Gemeinschaftsaufbau in den Vordergrund stellt“, sagte Gabor Andras Varga, Gründer der World Gastronomy Network Inc. „Unser Ziel ist es, bis 2026 100.000 europäische Nutzer und bis 2029 1 Million globale Nutzer zu erreichen, während wir den ökologischen Fußabdruck des Lebensmitteltransports um 20 % reduzieren.“
Die parallel zur Tour startende WOGI-App bietet KI-gestützte, personalisierte Rezeptempfehlungen, und das WOGI-Token-System belohnt Nutzer mit Rabatten im WOGI-Shop, einem Online-Marktplatz. Die Kampagne unterstützt die Nachhaltigkeitsziele der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU und stärkt ländliche Gemeinschaften durch Partnerschaften mit lokalen Tourismusbehörden, Köchen und Produzenten.
Für Medienmaterial, Interviews und weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter info@wogi.pro.
