El NJDOL emite una orden de suspensión del trabajo a una empresa de mantenimiento de edificios en Rutherford por salarios atrasados adeudados

August 19, 2025



TRENTON – Investigadores de la División de Cumplimiento de Salarios y Horas del Departamento de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral de Nueva Jersey (NJDOL) emitieron la siguiente orden de suspensión del trabajo el 12 de agosto de 2025:

Empleador: Adamas Building Services L.L.C.

Ubicación de trabajo: 75 Orient Way, Suite 303, Rutherford, N.J. 07070

Tipo de Trabajo: Mantenimiento de edificios

Categoría de la orden de cese de trabajo: Cobro de salarios

Evaluaciones monetarias: Salarios $1,190; Daños liquidados $1,190; Tarifa administrativa $428.40; Costo de citación $25.

Trabajadores afectados: 1

El NJDOL ha emitido 197 órdenes de suspensión del trabajo desde que estos poderes fueron ampliados en julio de 2019.

Las órdenes de suspensión del trabajo son iniciadas por el NJDOL para detener trabajos realizados de manera que exploten a los trabajadores o que no cumplan con las leyes y regulaciones estatales. En los casos de Cobro de Salarios, se otorga un premio a los trabajadores afectados en un procedimiento de cobro de salarios. Si el empleador no paga el premio dentro del período legal, se puede emitir una orden de suspensión del trabajo. La orden de suspensión del trabajo permanece en vigor hasta que el empleador pague el monto total del premio.

El NJDOL continúa monitoreando los lugares donde se han emitido órdenes de suspensión del trabajo. Se debe pagar a los trabajadores durante el tiempo que la orden de suspensión del trabajo esté en efecto, por un período de hasta 10 días. La orden de suspensión del trabajo puede ser levantada si y cuando se hayan pagado los salarios atrasados y las tarifas administrativas restantes y se hayan resuelto todos los problemas relacionados.

Para obtener más información sobre beneficios y protecciones para los trabajadores, por favor visite myworkrights.nj.gov.

