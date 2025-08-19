Louce lance LHOTSE : le premier bain froid électrique conçu pour les athlètes d’endurance sans glace

Louce cold plunge 1 Louce cold plunge 2 Louce cold plunge 3

De Marseille au monde entier : Louce lance LHOTSE, apportant la récupération par exposition au froid au domicile de chaque athlète

MARSEILLE, PROVENCE-ALPES-CôTE D’AZUR, FRANCE, August 19, 2025 / EINPresswire.com / -- MARSEILLE, France, Louce, marque française spécialisée dans la récupération sportive, dévoile LHOTSE, une innovation unique : un bain froid électrique capable de refroidir l’eau jusqu’à 3 °C sans aucun ajout de glace. Conçu pour les sportifs d’endurance trail, triathlon, cyclisme..LHOTSE offre un espace suffisant pour allonger complètement les jambes, favorisant une immersion optimale après l’effort.• Sans glace prêt 24h/24 à 3 °C• Hygiène garantie filtration intégrée + désinfection à l’ozone• Transportable idéal pour un usage à domicile ou en déplacement• Capacité optimale immersion complète des jambes pour une meilleure récupérationLes bienfaits de l’exposition au froid sont largement reconnus : réduction des inflammations, accélération de la récupération musculaire et renforcement de la résilience mentale. Mais préparer un bain glacé traditionnel est contraignant : achats réguliers de glace, changements d’eau fréquents et températures variables. Avec LHOTSE, ces contraintes disparaissent.« Avec LHOTSE, votre bain froid est prêt à tout moment, à la température idéale. Plus besoin de glace ni de manipulations compliquées : il suffit d’entrer dans l’eau pour améliorer sa récupération. »- Valentin Péchot, fondateur et PDG de LouceUne mission née d’une expérience personnelle. Ancien pompier à Marseille, Valentin Péchot a découvert les bénéfices du froid après avoir surmonté des problèmes de santé. Ce qui a commencé comme une expérimentation personnelle s’est transformé en une mission : rendre l’exposition au froid accessible, sûre et efficace pour tous, pas uniquement pour les sportifs professionnels.Louce a déjà équipé des centaines d’athlètes et s’engage à intégrer l’exposition au froid dans la vie quotidienne, en supprimant les obstacles logistiques et en garantissant une expérience de qualité.Avantages spécifiques de LHOTSE• Eau jusqu’à 3 °C sans ajout de glace• Filtration et désinfection intégrées pour une eau propre et saine• Utilisation 24/7 sans changement d’eau tous les deux jours• Format transportable pour plus de flexibilité• Design spacieux pour une immersion complète des jambesTémoignage d’Alexandre LECLERCQ, fondateur d’OPTEAM CLUB (Wasquehal, France)« Matériel au top, qui me permet de lancer de manière ultra sereine ma nouvelle activité autour de la récupération sportive. »À propos de Louce :Basée à Marseille, Louce conçoit des bains froids haut de gamme pour démocratiser les bienfaits de l’exposition au froid.L’entreprise allie innovation technologique et savoir-faire sportif pour proposer des solutions de récupération simples, efficaces et adaptées à tous les niveaux.

