I proiettori Dangbei partecipano alla Settimana dei videogiochi e Ritorno a scuola di Amazon Italia
Dangbei – Settimana del Gaming & Offerte per il Ritorno a Scuola: fino a 200 € di sconto sui proiettori premium dal 20 agosto al 2 settembre 2025.
Dal 20 agosto al 2 settembre 2025, Dangbei applicherà sconti fino a 200 € su modelli selezionati di proiettori durante la promozione di Amazon Italia.ITALY, August 20, 2025 /EINPresswire.com/ -- Dangbei, uno dei principali fornitori globali di soluzioni di intrattenimento smart, annuncia che i suoi proiettori partecipano alla promozione Amazon Italia Gaming Week & Back to School 2025, in programma dal 20 agosto al 2 settembre 2025. Durante questo periodo, una selezione di proiettori sarà disponibile a prezzi promozionali, con sconti fino a 200 €.
Proiettori in evidenza nella promozione
Dangbei DBOX02 – Proiettore laser 4K | Sconto: 200 €
Prezzo regolare: 1.499,00 € → 1.299,00 €
DBOX02 è il proiettore laser 4K premium di Dangbei, progettato per offrire immagini di alta qualità e funzioni adatte sia al cinema domestico sia al gaming.
- Risoluzione 4K con tecnologia laser ALPD
- Luminosità di 2450 ISO lumen
- Proiezione fino a 200 pollici
- Google TV e Netflix con licenza ufficiale
- Prestazioni a bassa latenza
Prezzo promozionale su Amazon Italia: https://www.amazon.it/dp/B0D1GBF745
Dangbei N2 mini – Proiettore compatto con Netflix | Sconto: 11 €
Prezzo regolare: 219,00 € → 208,00 €
N2 mini è un proiettore Full HD compatto, pensato per studenti e ambienti di piccole dimensioni, che unisce portabilità e semplicità d’uso.
- Risoluzione nativa 1080p
- Luminosità di 200 ISO lumen
- Messa a fuoco automatica e correzione trapezoidale
- Netflix, YouTube e Prime Video integrati
- Design leggero e portatile
Prezzo promozionale su Amazon Italia: https://www.amazon.it/dp/B0DXVKH3PN
Dangbei Freedo – Proiettore portatile Full HD | Sconto: 30 €
Prezzo regolare: 499,00 € → 469,00 €
Freedo è un proiettore smart versatile e portatile con supporto gimbal a 180°, che consente di proiettare immagini nitide su diverse superfici.
- Risoluzione 1080p
- Luminosità di 450 ISO lumen
- Messa a fuoco automatica e correzione trapezoidale
- Adattamento intelligente dello schermo
- Google TV e Netflix integrati
Prezzo promozionale su Amazon Italia: https://www.amazon.it/dp/B0DQXNWT2B
Prezzi e periodi promozionali (dal 20 agosto al 2 settembre)
- Dangbei N2 mini: 208€ https://www.amazon.it/dp/B0DXVKH3PN
- Dangbei DBOX02 : 1299€ https://www.amazon.it/dp/B0D1GBF745
Dangbei Freedo: 469€ https://www.amazon.it/dp/B0DQXNWT2B
Disponibile su Amazon Italia
Informazioni su Dangbei
Dangbei è un fornitore di intrattenimento smart premium specializzato in proiettori e altri prodotti innovativi. Scelto da oltre 200 milioni di utenti in tutto il mondo, Dangbei offre immagini straordinarie e un suono coinvolgente, trasformando gli spazi in vivaci centri di intrattenimento, lavoro e vita.
Dangbei è leader nel software per schermi di grandi dimensioni, fornendo una vasta libreria di app e contenuti che spaziano dall'intrattenimento alla salute, dall'istruzione alla produttività. Per sapere di più, visita https://us.dangbei.com/.
