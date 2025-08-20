Submit Release
I proiettori Dangbei partecipano alla Settimana dei videogiochi e Ritorno a scuola di Amazon Italia

Immagine promozionale Dangbei con diversi proiettori premium (DBOX02,Freedo, N2 mini, MP1 Max) esposti su piedistalli bianchi, con il testo “Settimana del Gaming & Offerte per il Ritorno a Scuola – Fino a 200 € di sconto, 20 ago – 2 set”.

Dangbei – Settimana del Gaming & Offerte per il Ritorno a Scuola: fino a 200 € di sconto sui proiettori premium dal 20 agosto al 2 settembre 2025.

Proiettore Dangbei DBOX02, primo al mondo con tecnologia laser 4K, Google TV integrata e certificazione ufficiale Netflix, presentato su un piedistallo bianco con sfondo cielo.

Dangbei DBOX02 – Il primo proiettore laser 4K al mondo con Google TV e licenza ufficiale Netflix.

Proiettore Dangbei N2 mini, compatto e moderno, con certificazione ufficiale Netflix per l’intrattenimento domestico, presentato su un piedistallo bianco con sfondo cielo.

Dangbei N2 mini – Proiettore per la casa con licenza ufficiale Netflix.

Immagine del proiettore portatile Dangbei Freedo, mostrato su un piedistallo bianco con sfondo colorato al tramonto, accompagnato dal testo “Proiettore portatile Google TV per la massima libertà di visione senza limiti”.

Dangbei Freedo – Proiettore portatile Google TV per la massima libertà di visione senza limiti.

Dal 20 agosto al 2 settembre 2025, Dangbei applicherà sconti fino a 200 € su modelli selezionati di proiettori durante la promozione di Amazon Italia.

ITALY, August 20, 2025 /EINPresswire.com/ -- Dangbei, uno dei principali fornitori globali di soluzioni di intrattenimento smart, annuncia che i suoi proiettori partecipano alla promozione Amazon Italia Gaming Week & Back to School 2025, in programma dal 20 agosto al 2 settembre 2025. Durante questo periodo, una selezione di proiettori sarà disponibile a prezzi promozionali, con sconti fino a 200 €.

Proiettori in evidenza nella promozione

Dangbei DBOX02 – Proiettore laser 4K | Sconto: 200 €
Prezzo regolare: 1.499,00 € → 1.299,00 €
DBOX02 è il proiettore laser 4K premium di Dangbei, progettato per offrire immagini di alta qualità e funzioni adatte sia al cinema domestico sia al gaming.
- Risoluzione 4K con tecnologia laser ALPD
- Luminosità di 2450 ISO lumen
- Proiezione fino a 200 pollici
- Google TV e Netflix con licenza ufficiale
- Prestazioni a bassa latenza
Prezzo promozionale su Amazon Italia: https://www.amazon.it/dp/B0D1GBF745

Dangbei N2 mini – Proiettore compatto con Netflix | Sconto: 11 €
Prezzo regolare: 219,00 € → 208,00 €
N2 mini è un proiettore Full HD compatto, pensato per studenti e ambienti di piccole dimensioni, che unisce portabilità e semplicità d’uso.
- Risoluzione nativa 1080p
- Luminosità di 200 ISO lumen
- Messa a fuoco automatica e correzione trapezoidale
- Netflix, YouTube e Prime Video integrati
- Design leggero e portatile
Prezzo promozionale su Amazon Italia: https://www.amazon.it/dp/B0DXVKH3PN

Dangbei Freedo – Proiettore portatile Full HD | Sconto: 30 €
Prezzo regolare: 499,00 € → 469,00 €
Freedo è un proiettore smart versatile e portatile con supporto gimbal a 180°, che consente di proiettare immagini nitide su diverse superfici.
- Risoluzione 1080p
- Luminosità di 450 ISO lumen
- Messa a fuoco automatica e correzione trapezoidale
- Adattamento intelligente dello schermo
- Google TV e Netflix integrati
Prezzo promozionale su Amazon Italia: https://www.amazon.it/dp/B0DQXNWT2B

Prezzi e periodi promozionali (dal 20 agosto al 2 settembre)
- Dangbei N2 mini: 208€ https://www.amazon.it/dp/B0DXVKH3PN
- Dangbei DBOX02 : 1299€ https://www.amazon.it/dp/B0D1GBF745
Dangbei Freedo: 469€ https://www.amazon.it/dp/B0DQXNWT2B
Disponibile su Amazon Italia

Informazioni su Dangbei
Dangbei è un fornitore di intrattenimento smart premium specializzato in proiettori e altri prodotti innovativi. Scelto da oltre 200 milioni di utenti in tutto il mondo, Dangbei offre immagini straordinarie e un suono coinvolgente, trasformando gli spazi in vivaci centri di intrattenimento, lavoro e vita.
Dangbei è leader nel software per schermi di grandi dimensioni, fornendo una vasta libreria di app e contenuti che spaziano dall'intrattenimento alla salute, dall'istruzione alla produttività. Per sapere di più, visita https://us.dangbei.com/.

