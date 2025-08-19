SLM, reconocida por EcoVadis entre las empresas más sostenibles e innovadoras a nivel mundial

SLM - Ecovadis

Con la medalla EcoVadis, SLM consolida su liderazgo internacional en sostenibilidad e innovación con enfoque ESG.

MéXICO CITY, MéXICO, MEXICO, August 19, 2025 / EINPresswire.com / -- SLM , empresa líder en soluciones tecnológicas con enfoque en sostenibilidad e innovación, ha sido distinguida con la medalla de sostenibilidad EcoVadis , una de las certificaciones más prestigiosas y reconocidas a nivel mundial en materia ESG (Ambiental, Social y de Gobernanza). Con este logro, la compañía se posiciona dentro del 35% de las empresas mejor evaluadas globalmente, consolidando su reputación internacional como referente en responsabilidad corporativa y tecnología sostenible.Un compromiso sólido con la sostenibilidadDesde sus inicios, SLM ha integrado la sostenibilidad como parte esencial de su modelo de negocio, desarrollando políticas, proyectos sociales y estrategias ESG de alto impacto. La compañía fue evaluada bajo la rigurosa metodología 360° Watch de EcoVadis, que examina la coherencia de las organizaciones entre sus compromisos internos y sus prácticas externas.Gracias a este enfoque, SLM ha demostrado resultados tangibles en áreas críticas como:Medio ambiente: proyectos como GreenGold Project, AvocadoCoin, GreenGold Foundation y Waterplus que regeneran suelos, optimizan el uso del agua y fomentan la agricultura sustentable mediante innovación tecnológica.Prácticas laborales y derechos humanos: iniciativas de capacitación y desarrollo profesional que fortalecen la cultura organizacional y promueven el crecimiento de los colaboradores.Ética: aplicación de estándares de transparencia y responsabilidad empresarial en toda su operación.Compras sostenibles: implementación de cadenas de suministro responsables y alineadas con criterios internacionales.Liderazgo que impulsa el cambioEl proceso fue encabezado por Gonzalo Araujo, CEO de SLM, y Mauricio Villasmil, vicepresidente, quienes han guiado a la compañía hacia un modelo de negocio donde innovación tecnológica y sostenibilidad se integran como motores de crecimiento.“EcoVadis no es solo una insignia, es la confirmación de que nuestro compromiso con la sostenibilidad y la ética está respaldado por un estándar global”, destacó Araujo.Por su parte, Villasmil afirmó: “Esta medalla refuerza nuestras relaciones comerciales, nos ayuda a identificar nuevas oportunidades de optimización, facilita la atracción de talento y confirma que la innovación puede ser el camino hacia un futuro con menor huella de carbono”.Reconocimiento con impacto globalCon un percentil 78, SLM superó el umbral requerido para la medalla de bronce, demostrando que su desempeño ESG se ubica por encima de miles de compañías evaluadas en todo el mundo. Este posicionamiento no solo valida su compromiso con la sostenibilidad, sino que la proyecta hacia nuevos niveles de excelencia en futuras evaluaciones internacionales.Una nueva etapa para SLMPara la compañía, este reconocimiento marca el inicio de una etapa en la que sostenibilidad, tecnología e innovación seguirán siendo los pilares de su crecimiento global. La medalla EcoVadis refuerza el propósito de SLM: generar un impacto positivo en el planeta, en las personas y en la ética empresarial, liderando el cambio hacia un futuro más responsable y sostenible.

