USIA présente Red Art Project, une exposition commissariée par Francisco Lacerda

USIA présente RED ART PROJECT : des artistes internationaux réinventent la puissance du rouge dans une exposition commissariée par Francisco Lacerda

D’une belle opportunité de promouvoir non seulement les artistes suisses mais aussi les artistes internationaux à Genève.” — Francisco Lacerda

GENèVE , SWITZERLAND, August 19, 2025 / EINPresswire.com / -- USIA (United State of International Artists), la marque d’art basée à Lisbonne et fondée par Francisco Lacerda en 2009, est heureuse de présenter RED ART PROJECT, une exposition collective internationale à la Galerie Artium, Genève, du 27 janvier au 1er février 2026, en parallèle avec Art Genève.Située au 11, rue de l’Hôtel de Ville, cette exposition invite les visiteurs à une exploration vibrante de la couleur rouge, en examinant ses rôles émotionnels, culturels et symboliques complexes à travers l’art, la politique, la spiritualité et la société. Curatée par Francisco Lacerda, qui souligne qu’il s’agit « d’une belle opportunité de promouvoir non seulement les artistes suisses mais aussi les artistes internationaux à Genève », cette manifestation réunit un groupe diversifié et talentueux d’artistes venus du monde entier, notamment Adélia Clavien, Annika Döring, Claudia Abdelghafar, Daniel Schär, Eliane Muller, Hélène Zuckschwerdt, Maria João Vale, Mélanie Jost, Miguel Martins, Richard Rohart, Teresa Martins, Teymur Rustamov, Tran Trong Vu, Ursula Vargas et Victoria Menezes Miller.L’exposition présente une variété de médias artistiques, reflétant les riches interprétations du rouge par ces créateurs. Hélène Zuckschwerdt apporte des sculptures en albâtre saisissantes incarnant la force et la sensualité de cette couleur, tandis que Richard Rohart propose des sculptures en bois ainsi que des peintures qui ajoutent profondeur tactile et visuelle. Eliane Muller présente également des peintures explorant les dimensions émotionnelles et spirituelles du rouge. Maria João Vale expose une photographie évocatrice capturant la présence du rouge dans des moments d’identité et de mémoire. Mélanie Jost expérimente des matériaux non conventionnels, utilisant des couches de résine sur bois ainsi que des acryliques, du quartz cristallin et des pointes de citrine, créant des œuvres multidimensionnelles qui invitent à contempler le rouge comme force vitale transformative. Daniel Schär établit un lien entre art et musique, explorant comment le rouge résonne dans le son et le rythme visuel. Victoria Menezes Miller est reconnue pour ses délicates aquarelles révélant la douceur et la profondeur du rouge dans des formes fluides et expressives.Le rouge porte de multiples significations — passion et pouvoir, intimité et révolution, vitalité et agressivité —, et chaque artiste reflète cette multiplicité dans son travail. Adélia Clavien décrit le rouge comme « le feu de la passion, avec l’amour, mais rarement avec la guerre et ses misères », capturant ainsi sa chaleur émotionnelle et son intensité. Ursula Vargas souligne le lien du rouge avec la vie et le conflit dans les cultures anciennes, notant qu’il « signifie fertilité, vie et feu, mais aussi guerre et sang — évoquant à la fois vitalité et agressivité. » Teresa Martins aborde le rouge d’un point de vue sensoriel, partageant que dans son art abstrait, « le rouge porte des significations symboliques et émotionnelles, mais son impact dépasse la représentation — il agit à travers la sensation et la perception visuelle directe. »Apportant une dimension littéraire et poétique, la célèbre écrivaine portugaise Clara Pinto Correia, invitée à contribuer à l’exposition, offre une réflexion en forme de récit évocateur :« Le jour se lève sur l’océan gelé au début d’une nouvelle journée d’hiver immaculée. Une jeune fille rousse marche sans souci sur le trottoir, traversant la pâle lumière des premiers rayons du soleil… La fête fut grandiose, et l’histoire de l’extinction des roux qui l’a appelée est incroyable. Pourtant, ce n’est pas vrai. La réalité est bien meilleure… Doux rêves, filles rousses. Personne ne vous enlèvera jamais votre génome néandertalien. Vous en êtes fières détentrices. Faites la fête. »Ensemble, ces perspectives créent une riche conversation autour du rouge — révélant cette couleur comme un phénomène pluriel qui transcende les frontières et les disciplines, évoquant sans cesse des réponses émotionnelles et intellectuelles puissantes. L’exposition invite les visiteurs à réfléchir à la manière dont le rouge façonne notre compréhension de nous-mêmes et du monde.Programme de l’exposition 📍 Galerie Artium, Hôtel de Ville, 11, rue de l’Hôtel de Ville, 1204 Genève 🗓 Du 27 janvier au 1er février 202627 janvier – Jour d’ouverture16h00–18h00 : Préouverture pour la presse et les collectionneurs18h00–20h00 : Vernissage officielVisites au publicDu 28 au 31 janvier : 14h00–19h001er février : 10h00–12h00

