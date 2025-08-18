The Palm Polanco celebra el Día del Pinot Noir con su galardonada carta de vinos

Restaurantes en Polanco para comer

The Palm, entre los mejores restaurantes en Polanco, celebra el Día del Pinot Noir con cava premiada y su icónico Prime Rib Cart.

MEXICO CITY , MEXICO, August 18, 2025 /EINPresswire.com/ -- The Palm es uno de los exclusivos restaurantes en Polanco que conmemora el 18 de agosto, Día Internacional del Pinot Noir con una selección de etiquetas ampliamente reconocidas y su ya emblemático servicio de prime rib.

La celebración se realizará en un entorno ideal para los amantes del vino, las carnes y mariscos, así como las experiencias personalizadas, que van más allá de probar un buen steak.

Donde el vino es protagonista, The Palm está entre los mejores del mundo

The Palm se ha consolidado como uno de los restaurantes más distinguidos, no sólo por la excelencia de sus preparaciones, sino por su sobresaliente carta de vinos.

Este año, el restaurante celebra el Pinot Noir destacando su reciente premio Best of Award of Excellence, otorgado por Wine Spectator.

Simbolizado por las codiciadas “2 copas”, este galardón distingue a los establecimientos que ofrecen una selección de vinos excepcional, con profundidad, variedad y un servicio experto en maridaje.

En México, sólo un puñado de restaurantes posee este reconocimiento internacional, lo que reafirma a The Palm como un verdadero destino para conocedores.

Pinot Noir será la estrella de agosto en The Palm

The Palm dedicará un espacio en su cava y en su experiencia de servicio para homenajear al Pinot Noir, una variedad de uva tinta originaria de la región de Borgoña, Francia, considerada una de las más elegantes y complejas del mundo vitivinícola.

La propuesta incluye una curaduría especial disponible en copa y botella, acompañada de recomendaciones de maridaje por parte del sommelier del restaurante.

Esta celebración es una invitación para disfrutar de los detalles y el sabor de la mejor gastronomía de carnes en la ciudad, aprovechando que es uno de los restaurantes en Polanco con terraza, ideal para un almuerzo ejecutivo, una comida entre amigos o una cena íntima.

El Prime Rib Cart es un sello de distinción

Más allá del vino, The Palm es famoso por su cocina clásica americana con influencia cosmopolita, en la que destaca el Prime Rib Cart.

Este carrito, donde se corta y sirve el prime rib al momento frente al comensal, se ha convertido en un distintivo de la casa y en una experiencia de precisión, presentación y sabor.

Este platillo icónico se convierte en el maridaje ideal para un Pinot Noir de estructura media, creando una experiencia inmejorable en uno de los restaurantes de carne en CDMX con estándares verdaderamente internacionales.

Con 30 años de historia y una presencia sólida en Ciudad de México, The Palm no solo es un restaurante, sino una declaración de estilo. En esta temporada, la celebración del Pinot Noir es el pretexto ideal para redescubrirlo.



