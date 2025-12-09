The Palm invita a celebrar cenas de fin de año y Navidad en uno de los mejores restaurantes de carnes en CDMX
The Palm, uno de los restaurantes de carnes en CDMX, presenta su propuesta para la temporada de cenas de fin de año y Navidad, ofreciendo espacios elegantes.
MEXICO CITY , MEXICO, December 9, 2025 /EINPresswire.com/ -- Durante el mes de diciembre, The Palm se convierte en una de las mejores opciones para quienes buscan restaurantes para grupos y celebraciones de fin de año en la Ciudad de México. Con su tradición neoyorquina y cortes premium, ofrece una experiencia gastronómica de alto nivel ideal para convivir, agradecer y cerrar el año.
Su menú destaca por cortes USDA Prime, langosta fresca, mariscos y platillos clásicos de steakhouse, acompañados de una cava cuidadosamente seleccionada. Además, el servicio personalizado y la atención al detalle convierten cada evento en una experiencia memorable.
Para reuniones empresariales o celebraciones familiares, The Palm cuenta con salones privados que garantizan privacidad y comodidad. Estos espacios permiten disfrutar del ambiente cálido y sofisticado del restaurante, adaptándose a distintos tamaños de grupo y necesidades específicas, ideales para eventos pequeños o cenas corporativas.
Con el respaldo del Hotel Presidente InterContinental, The Palm ofrece una experiencia completa que combina gastronomía, exclusividad y hospitalidad de primer nivel.
Esta temporada, The Palm reafirma su posición entre los mejores restaurantes de carnes en CDMX, consolidándose como el lugar perfecto para celebrar la Navidad y el fin de año con grupos, amigos o colegas en un entorno distinguido.
José Adrián Zermeño Garduño
Impulsora de Empresas Turisticas

