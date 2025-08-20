¡Ya puedes enviar dinero a Venezuela con MyBambu!

Envía dinero a Venezuela por solo $3.99. Rápido, seguro y directo a bancos o para retiro en efectivo en minutos con MyBambu.

WEST PALM BEACH, FLORIDA, VENEZUELA, August 20, 2025 / EINPresswire.com / -- ¡Buenas noticias! Ya puedes enviar dinero a Venezuela directamente desde la app de MyBambu. Es rápido, fácil y seguro. Tus transferencias llegan en solo 35 minutos, con tarifas competitivas, y tus primeras 4 transferencias son gratis*. Apoyar a tus seres queridos ahora es más fácil que nunca.En MyBambu, entendemos lo importante que es estar presente, incluso desde la distancia. Por eso, hemos incorporado a Venezuela en nuestra red de envíos internacionales, ofreciéndote una forma rápida, accesible y confiable de enviar dinero a quienes más quieres.¿Cómo funciona?Abrir tu cuenta MyBambu en EE. UU. es simple, rápido y gratuito. Solo necesitas una identificación oficial válida de tu país de origen. Si eres de Venezuela, puedes usar tu pasaporte, licencia de conducir o cédula de identidad.Todo es 100 % digital y puedes hacerlo desde tu celular, y no verificamos estatus migratorio. Una vez verificada tu cuenta, podrás comenzar a enviar dinero a Venezuela desde solo $3.99 por transacción, y como regalo de bienvenida, tus primeras 4 transferencias internacionales son gratis*.¿Cuánto tarda el dinero en llegar?Con MyBambu, el dinero llega en aproximadamente 35 minutos, ya sea directo a una cuenta bancaria o para retiro en efectivo.¿A qué bancos en Venezuela puedo enviar dinero?Actualmente, puedes enviar dinero a varios de los principales bancos del país. Algunos son:• Banco de Venezuela (BDV)• Banesco• BBVA Provincial• Banco Nacional de Crédito (BNC)La lista completa está disponible en nuestra app y en nuestro sitio web. ¿Por qué elegir MyBambu?Con MyBambu puedes enviar dinero a Venezuela de forma rápida y segura, así como a más de 17 países de Latinoamérica, con excelentes tasas de cambio y tarifas desde solo $0.85 por transacción.Además, tendrás acceso a una tarjeta Visa física y digital, podrás enviar y recibir dinero dentro de EE. UU. mediante Bambu Pay, e incluso hacer recargas telefónicas en EE. UU. y Latinoamérica, todo desde una sola app.Descarga la app de MyBambu, abre tu cuenta y comienza a enviar dinero hoy mismo.MyBambu, tu cuenta para TODO.Ver Terminos y CondicionesPara más información, visita: https://mybambu.com/es/

Envía dinero de Estados Unidos a Venezuela con MyBambu

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.