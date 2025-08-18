Nexim porta la Faradda su Sky e digitale terrestre: superati i 150mila spettatori
La Faradda in diretta nazionale ed europea: oltre 150mila spettatori tra Sky, digitale terrestre e social grazie all’iniziativa di NeximSASSARI, SS, ITALY, August 18, 2025 /EINPresswire.com/ -- La Faradda dei Candelieri 2025 ha raggiunto una platea mai così vasta, con oltre 150mila spettatori complessivi tra Sky, digitale terrestre e social, grazie alla diretta realizzata da Nexim.
La copertura è iniziata sin dal mattino con la vestizione, trasmessa in collaborazione con l’emittente regionale Uno4, per poi proseguire nel pomeriggio come esclusiva Nexim, azienda sassarese oggi tra i nomi più affermati in Europa e Nord America nel settore del broadcasting e delle telecomunicazioni.
Il segnale è stato diffuso sul canale 222 del bouquet Sky, con copertura europea, e sul canale HbbTV 60 del digitale terrestre nazionale (Bike Channel), portando la tradizione dei Candelieri oltre i confini regionali e raggiungendo un pubblico nazionale ed estero di rilievo.
La produzione è stata realizzata senza alcun costo per l’amministrazione pubblica e ha coinvolto figure professionali e artistiche locali, generando indotto sul territorio. Tra i contributi, quello di Emanuele Canu, noto fotografo cittadino che ha offerto uno sguardo visivo originale sull’evento, e di Stefano Di Franco, che ha curato il palinsesto arricchendolo con contenuti legati alla valorizzazione del territorio.
Accanto all’aspetto televisivo, Nexim ha confermato nuovi investimenti a favore del centro storico di Sassari, a dimostrazione della volontà di coniugare tradizione popolare, innovazione tecnologica e sviluppo locale.
Con questa operazione, Nexim si conferma come il player capace di portare eventi identitari su scala internazionale, stabilendo uno standard che va oltre le consuete trasmissioni a carattere locale.
