Audit Advisory for Tuesday, August 19, 2025
Columbus – Auditor of State Keith Faber’s office is responsible for auditing all public entities in Ohio. His mission is to protect Ohioans’ tax dollars while aggressively fighting fraud, waste, and abuse of public money.
The Auditor of State’s Office releases audit reports semiweekly and will release the following audits on Tuesday, August 19, 2025.
FFR = FINDINGS FOR RECOVERY
IPA = INDEPENDENT PUBLIC ACCOUNTANT
MED = MEDICAID PROGRAM INTEGRITY
|County
|Audit Entity and Period
|Report Type
|Adams
|Village of Manchester
1/1/2021 TO 12/31/2022
|Financial Audit
|FFR
|Allen
|City of Lima
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Ashtabula
|Ashtabula County
1/1/2023 TO 12/31/2023
|Financial Audit
|Athens
|Athens County Land Reutilization Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Audited as Part of Primary Government
|IPA
|Athens County
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Athens County Port Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Audited as Part of Primary Government
|IPA
|Belmont
|York Township Water Authority
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Brown
|Community Improvement Corporation of Georgetown, Ohio
1/1/2022 TO 12/31/2023
|Basic Audit
|Lake Waynoka Regional Water and Sewer District
1/1/2023 TO 12/31/2023
|Financial Audit
|Butler
|Butler County Land Reutilization Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Champaign
|Union Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Clermont
|Ohio Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Clinton
|Jefferson Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Union Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Cuyahoga
|City of Middleburg Heights
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Cleveland Heights University Heights Public Library
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Delaware
|Troy Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Delaware South New Community Authority
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Franklin
|City of Bexley
Alternative Compliance Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Compliance Examination
|Hilliard Development Corporation
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Bexley Community Improvement Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Central Ohio Community Improvement Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Groveport Community Improvement Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Franklin County Agricultural Society
12/1/2022 TO 11/30/2024
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Fulton
|Swanton Public Library
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Guernsey
|Village of Pleasant City
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Hamilton
|Village of Elmwood Place
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Horizon Science Academy Cincinnati
7/1/2023 TO 6/30/2024
|Financial Audit
|IPA
|Hancock
|Van Buren Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Harrison
|Harrison County Agricultural Society
12/1/2022 TO 11/30/2024
|Agreed Upon Procedures
|Henry
|Four County Board of Alcohol, Drug Addiction and Mental Health Services
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Holmes
|Holmes County Community Improvement Corporation
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Knox
|Village of Brinkhaven
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Licking
|Pataskala Corporate Park Joint Economic Development District
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Licking County Land Reutilization Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Etna Township New Community Authority District A
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Logan
|Washington Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Perry Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Logan County Libraries
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Lorain
|City of Avon Lake
Alternative Compliance Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Compliance Examination
|City of Elyria
Special Audit Report
7/1/2022 TO 12/31/2023
|Special Audit
|FFR
|Lorain County Land Reutilization Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Lorain County Port Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Madison
|Union Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Marion
|River Valley Local School District
7/1/2023 TO 6/30/2024
|Financial Audit
|Meigs
|Meigs Metropolitan Housing Authority
10/1/2023 TO 9/30/2024
|Financial Audit
|Portage
|Portage County Land Reutilization Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Preble
|Preble County Land Reutilization Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Richland
|Weller Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Sandusky Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Ross
|Concord Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Franklin Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Paxton Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Seneca
|Bloom Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Stark
|Stark County
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Canton City Health Department
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Audited as Part of Primary Government
|Canton Community Improvement Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Audited as Part of Primary Government
|City of Canton
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Tuscarawas
|Perry Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Union
|Washington Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Warren
|Wayne Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Wayne
|Paint Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|Wayne County Park District
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Wayne County Soil and Water Conservation District
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|IPA
