Audit Advisory for Tuesday, August 19, 2025

Columbus – Auditor of State Keith Faber’s office is responsible for auditing all public entities in Ohio. His mission is to protect Ohioans’ tax dollars while aggressively fighting fraud, waste, and abuse of public money.

The Auditor of State’s Office releases audit reports semiweekly and will release the following audits on Tuesday, August 19, 2025.

FFR = FINDINGS FOR RECOVERY
IPA = INDEPENDENT PUBLIC ACCOUNTANT
MED = MEDICAID PROGRAM INTEGRITY

County Audit Entity and Period Report Type
Adams Village of Manchester
1/1/2021 TO 12/31/2022		 Financial Audit FFR
Allen City of Lima
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Ashtabula Ashtabula County
1/1/2023 TO 12/31/2023		 Financial Audit
Athens Athens County Land Reutilization Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Audited as Part of Primary Government IPA
Athens County
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Athens County Port Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Audited as Part of Primary Government IPA
Belmont York Township Water Authority
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Brown Community Improvement Corporation of Georgetown, Ohio
1/1/2022 TO 12/31/2023		 Basic Audit
Lake Waynoka Regional Water and Sewer District
1/1/2023 TO 12/31/2023		 Financial Audit
Butler Butler County Land Reutilization Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Champaign Union Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Clermont Ohio Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Clinton Jefferson Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures
Union Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures
Cuyahoga City of Middleburg Heights
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Cleveland Heights University Heights Public Library
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Delaware Troy Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Delaware South New Community Authority
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Franklin City of Bexley
Alternative Compliance Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Compliance Examination
Hilliard Development Corporation
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Bexley Community Improvement Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Central Ohio Community Improvement Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Groveport Community Improvement Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Franklin County Agricultural Society
12/1/2022 TO 11/30/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Fulton Swanton Public Library
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures
Guernsey Village of Pleasant City
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures
Hamilton Village of Elmwood Place
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Horizon Science Academy Cincinnati
7/1/2023 TO 6/30/2024		 Financial Audit IPA
Hancock Van Buren Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Harrison Harrison County Agricultural Society
12/1/2022 TO 11/30/2024		 Agreed Upon Procedures
Henry Four County Board of Alcohol, Drug Addiction and Mental Health Services
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Holmes Holmes County Community Improvement Corporation
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Knox Village of Brinkhaven
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Licking Pataskala Corporate Park Joint Economic Development District
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Licking County Land Reutilization Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Etna Township New Community Authority District A
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Logan Washington Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Perry Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Logan County Libraries
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Lorain City of Avon Lake
Alternative Compliance Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Compliance Examination
City of Elyria
Special Audit Report
7/1/2022 TO 12/31/2023		 Special Audit FFR
Lorain County Land Reutilization Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Lorain County Port Authority
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Madison Union Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Marion River Valley Local School District
7/1/2023 TO 6/30/2024		 Financial Audit
Meigs Meigs Metropolitan Housing Authority
10/1/2023 TO 9/30/2024		 Financial Audit
Portage Portage County Land Reutilization Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Preble Preble County Land Reutilization Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Richland Weller Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Sandusky Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Ross Concord Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Franklin Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Paxton Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Seneca Bloom Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Stark Stark County
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Canton City Health Department
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Audited as Part of Primary Government
Canton Community Improvement Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Audited as Part of Primary Government
City of Canton
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Tuscarawas Perry Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Union Washington Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Warren Wayne Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures
Wayne Paint Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures
Wayne County Park District
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Wayne County Soil and Water Conservation District
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA

