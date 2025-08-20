PlusPublish Media UG startet KI-Software für Social-Media-Management von KMU in Deutschland

Startup aus Lünen entwickelt KI-gestützte Channel-Management-Software, die Social-Media für KMU effizienter und reichweitenstärker macht.

LüNEN, NRW, GERMANY, August 20, 2025 /EINPresswire.com/ -- Die PlusPublish Media UG startet innovative KI-gestützte Channel-Management-Software für Social-Media-Kanäle von KMU in Deutschland

LÜNEN, DEUTSCHLAND – Die PlusPublish Media UG, ein junges und ambitioniertes Startup aus der Nähe von Dortmund, gibt heute den offiziellen Start der Beta-Version seiner bahnbrechenden Channel-Management-Plattform bekannt. Die Software zielt darauf ab, kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) in Deutschland die Verwaltung ihrer Social-Media-Kanäle deutlich zu erleichtern – mit maximaler Effizienz und Wirkung.

Die Plattform kombiniert modernste KI-Technologien mit eigens entwickelten, neuronalen Algorithmen und liefert maßgeschneiderte Handlungsempfehlungen bereits vor der Veröffentlichung von Beiträgen. So können Unternehmen ihre Social-Media-Strategien besser planen, Zeit sparen und eine größere Reichweite erzielen.

"Unsere Mission ist es, Social-Media-Management für KMU so wirkungsvoll, unkompliziert und niedrigschwellig wie möglich zu gestalten," erklärt Noah Kaczmarek, Geschäftsführer von PlusPublish Media UG. "Mit unserer Software können sich Unternehmen auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, während wir mit unserer Software im Hintergrund dafür sorgen, dass ihre Social-Media-Beiträge bestmöglich zur Geltung kommen."

Die Plattform wurde vollständig in Deutschland entwickelt und erfüllt höchste Datenschutz-Standards (DSGVO-konform). Unternehmen können sie deshalb mit vollstem Vertrauen nutzen.

Das Team, bestehend aus jungen, talentierten Entwicklerinnen, Entwicklern, setzt sich dafür ein, den großen Technologieunternehmen aus dem Silicon Valley selbstbewusst Konkurrenz zu machen – mit einem besonders lokal orientierten Angebot, das auf die Bedürfnisse des deutschen Marktes zugeschnitten ist.

Wesentliche Funktionen der PlusPublish-Software im Überblick:

Automatische Erstellung kompletter Beiträge inkl. Bildunterschrift und Grafik

KI-gestützte Handlungsempfehlungen vor Veröffentlichung

Reichweitensteigerung durch selbst entwickelte, smarte Algorithmen

Automatisiertes Community-Management für Kommentare & Nachrichten

Effiziente, DSGVO-konforme Workflows, Made in Germany

Die PlusPublish Media UG lädt interessierte Unternehmen ein, die Vorteile der Plattform kennenzulernen und ihr Social-Media-Management auf das nächste Level zu heben.

Die PlusPublish Media UG senkt somit die Hürden für erfolgreiches Social-Media-Marketing bei KMU am Industriestandort Deutschland und macht digitale Reichweite für alle zugänglich.

Über PlusPublish Media UG

Die PlusPublish Media UG ist ein Startup mit Sitz in Lünen, das sich auf KI-basierte Channel-Management-Software für kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland spezialisiert hat. Die Kombination aus Innovation, Datenschutz und regionalem Fokus schafft Lösungen, die Unternehmen dabei helfen, in der digitalen Landschaft erfolgreich zu agieren.

Kontakt für Medienanfragen:

Noah Kaczmarek

Geschäftsführer – PlusPublish Media UG (haftungsbeschränkt)

E-Mail: info@pluspublish.de

Telefon: +49 2306 9982155

Webseite: https://pluspublish.de

Instagram: https://www.instagram.com/pluspublish/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pluspublish/

Legal Disclaimer:

