Gestion Minute : une solution ERP québécoise adaptée aux besoins des PME

Gestion Minute, c’est beaucoup plus qu’un logiciel ERP. C’est une équipe d’expérience, formée d’anciens gestionnaires de projets et d’entrepreneurs qui comprennent la réalité du terrain. Accompagnés de jeunes dynamiques et talentueux, ils sont là pour vous accompagner et pour vous conseiller en permanence afin qui vous puissiez optimiser au maximum vos processus d’affaires.

QUéBEC, CANADA, August 14, 2025 / EINPresswire.com / -- Gestion Minute, basée au 18 rue Huguette à Bromont (Québec), propose un logiciel de gestion ERP conçu pour les petites et moyennes entreprises souhaitant centraliser et simplifier la gestion de leurs opérations. Mobile, simple et rapide, cet outil permet de gérer l’ensemble du cycle de projet, de la soumission à l’exécution, tout en intégrant le contrôle qualité et le suivi de rentabilité.Voté numéro 1 au Québec par l’APCHQ et Raymond Chabot Grant Thornton lors d’une analyse des solutions de transformation numérique, le logiciel Gestion Minute est le fruit d’un développement mené par des entrepreneurs et anciens gestionnaires de projets, associés à une équipe de jeunes professionnels spécialisés.Accessible directement en ligne, sans installation sur les appareils, le système combine les avantages d’un logiciel de soumission et d’un outil complet de suivi opérationnel. Il permet notamment la création rapide de devis et contrats, la collaboration en temps réel entre équipes, ainsi que la réduction des doubles saisies et pertes d’informations.- Création rapide de devis, contrats et documents administratifs- Collaboration en temps réel entre équipes et ressources- Élimination des doubles saisies et des pertes d’information- Rapports personnalisables sur la rentabilité des projets et de l’entreprise- Outils CRM pour le suivi des ventes et opportunités d’affairesParticulièrement apprécié dans le domaine de la gestion de projet construction , Gestion Minute offre également des rapports personnalisables sur la rentabilité des projets et de l’entreprise, ainsi qu’un module CRM intégré pour le suivi des ventes et opportunités d’affaires.Selon les témoignages de clients issus des secteurs de la construction, de l’électricité et de la gestion de projets, l’utilisation de ce logiciel a permis de centraliser les données, d’améliorer le suivi administratif et d’optimiser la productivité des équipes. Des entreprises en phase de croissance soulignent également la capacité de la plateforme à s’adapter à l’évolution de leurs besoins.- Guillaume St-louis "Logiciel ERP très facile à comprendre rapide à utiliser et très bien adapté à nos besoins A tout les jours on apprend à l'utiliser davantage, ce que nous apprécions le plus c'est que nous sommes actuellement en expansion et le logiciel grandit avec notre compagnie. C'est un outil de travail vraiment efficace pour les demandes de soumission, la facturation et la gestion de la comptabilité. L'équipe de Jacques Garon Électricien recommande ce logiciel!"- Alexandre Laurin "Gestion Minute est maintenant un logiciel indispensable pour la gestion de nos projets de construction. Que ce soit pour les soumissions, les bons de commande, les horaires de chantier ou les commandes de matériaux, Gestion Minute nous facilite grandement la vie. De plus, l'équipe est disponible pour répondre aux interrogations de nos employés concernant le logiciel ou pour prendre connaissances des prochaines améliorations à intégrer au logiciel. Alexandre Groupe Alexma Construction"- sylvie cliche "C'est un excellent logiciel que j'apprécie beaucoup. Il est particulièrement utile pour les statistiques, et nous apprenons à mieux le maîtriser grâce au système d'aide intégré."- Maxime Raymond "Ce logiciel est un atout à nos opérations. Il demande un peu de temps à opérer, mais une fois tout les recettes en places…. Wow la productivité!"- Bobby Couture "Avec Gestion Minute, tout est centralisé et mon entreprise me suit partout. Pour moi, ce logiciel est un réel coup de cœur qui permet de gagner en efficacité, en temps et en argent. C'est une solution indispensable, en plus d'avoir une équipe qui offre un excellent support et suivi."L’entreprise met en avant une approche d’accompagnement continu, permettant aux utilisateurs de bénéficier de conseils et d’adaptations spécifiques à leurs processus. Des fonctionnalités sur mesure peuvent être développées selon les demandes.CoordonnéesGestion Minute18 rue Huguette, Bromont, Québec J2L 1M7, CanadaTéléphone : 514 819 6629Courriel : info@gestionminute.com

