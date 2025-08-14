Retro trifft Komfort: Limitierter 'Forgotten but Unbroken'-Gaming-Stuhl von DXRacer feiert Premiere in Köln

DXRacer x gamescom 2025 DXRacer

Kooperation mit MicroProse und Centurion Developments bringt limitierten Gaming-Stuhl im Design des WWII-Strategiespiels nach Köln

LEMGO, GERMANY, August 14, 2025 / EINPresswire.com / -- Der weltweit führende Gaming Stuhl Hersteller, DXRacer , gibt eine vielversprechende Zusammenarbeit mit dem renommierten Publisher MicroProse und dem slowakischen Gamingstudio Centurion Developments auf der gamescom 2025 bekannt – Europas größtem Gaming-Event.Im Mittelpunkt der Kooperation steht der Launch des mit Spannung erwarteten taktischen WWII-Strategiespiels „ Forgotten but Unbroken “. Passend dazu präsentiert DXRacer einen limitierten Gaming-Stuhl mit den ikonischen Charakteren des Spiels, der erstmals auf der Messe zu sehen und vor Ort erlebbar ist.Ein besonderes Gaming-Erlebnis„Forgotten but Unbroken“ ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, inspiriert von realen Ereignissen und unbekannten Helden des Zweiten Weltkriegs. Die Spieler übernehmen die Rolle von Widerstandskämpfern in Mitteleuropa, kommandieren Soldaten, errichten Basen und navigieren durch die komplexe politische Lage jener Zeit. Das Spiel besticht durch eine tiefgehende Story, historische Authentizität und innovative Spielmechaniken – darunter individuelle Soldatenfähigkeiten, diplomatische Entscheidungen und ein fesselndes Erzählsystem.Um das Spielerlebnis zu intensivieren, hat DXRacer einen speziell gestalteten Gaming-Stuhl entworfen, der mit Artworks und Figuren aus „Forgotten but Unbroken“ versehen ist. Besucher der gamescom 2025 können diesen exklusiven Stuhl am Stand von MicroProse (Halle 10.1, Stand A035) testen – und so Komfort, Design und Gaming-Immersion in einer einzigartigen Kombination erleben.Eine perfekte Partnerschaft„‚Forgotten but Unbroken‘ spricht sowohl Geschichtsliebhaber als auch Strategiefans an. Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit MicroProse und Centurion Developments dieses besondere Erlebnis in einer neuen Form präsentieren zu können“, erklärt ein Sprecher von DXRacer. „Unsere speziell angefertigten Gaming-Stühle sind darauf ausgelegt, maximalen Komfort für lange Gaming-Sessions zu bieten – und wir können es kaum erwarten, dass die Fans ihn selbst ausprobieren.“MicroProse, bekannt für seine legendären Strategiespiele, unterstützt „Forgotten but Unbroken“ seit dessen Veröffentlichung im November 2024. Mit seinem Fokus auf historisch fundierte und spielmechanisch tiefgehende Titel passt diese Kooperation perfekt ins Portfolio.Vorbeischauen lohnt sichBesucher der gamescom 2025 sind herzlich eingeladen, den MicroProse-Stand zu besuchen, um:- den limitierten „Forgotten but Unbroken“-DXRacer Gaming-Stuhl auszuprobieren- die neueste Version des Spiels zu testen- die Entwickler von Centurion Developments persönlich zu treffen- mehr über die historischen Hintergründe des Spiels zu erfahrenÜber DXRacerDXRacer ist ein weltweit führender Hersteller von Gaming-Stühlen und steht für ergonomische Innovation und höchste Qualität. In über 50 Ländern vertreten, setzt DXRacer den Standard für Komfort und Leistung im Gaming-Bereich.Über MicroProseMicroProse ist ein legendärer Spiele-Publisher mit einer langen Geschichte ikonischer Strategie- und Simulationsspiele. Heute setzt das Unternehmen auf innovative Titel, die historische Tiefe mit packendem Gameplay verbinden.Über Centurion DevelopmentsCenturion Developments mit Sitz in der Slowakei ist ein leidenschaftliches Indie-Studio, das immersive, storygetriebene Strategiespiele entwickelt. „Forgotten but Unbroken“ ist das Debütwerk des Teams und wird für seinen Realismus und seine taktische Tiefe hoch gelobt.Über die gamescom 2025Die gamescom 2025 findet vom 20. bis 24. August in Köln statt. Das Opening Night Live-Event startet bereits am 19. August. Als weltweit größtes Gaming-Event zieht die Messe Hunderttausende von Fans, Entwicklern, Publishern und Medienvertretern an und bietet eine internationale Plattform für die neuesten Trends, Spiele und Innovationen der Branche.

