Summary

Company Announcement Date: August 12, 2025 FDA Publish Date: August 13, 2025 Product Type: Food & Beverages

Cheese/Cheese Product

Foodborne Illness Reason for Announcement: Recall Reason Description Due to the presence of rodent, rodent activity, and other insanitary conditions during the manufacturing and storage process Company Name: Quesito El Establo Brand Name: Brand Name(s) Product Description: Product Description Spanish Cheese (Quesito Colombiano)

Company Announcement

Quesito El Establo, de Salem, NH, está retirando del mercado todos sus productos de Queso Español (Quesito Colombiano) fabricados en sus instalaciones, debido a la presencia de roedores, actividad de roedores y otras condiciones insalubres durante el proceso de producción y almacenamiento.

Existen numerosos riesgos asociados con los roedores, incluyendo la posible presencia de Salmonella. El uso o consumo de los productos afectados puede representar un riesgo de enfermedad debido a la posible presencia de Salmonella, un organismo que puede causar infecciones graves e incluso mortales en bebés, niños pequeños, personas frágiles o de edad avanzada, mujeres embarazadas, personas con patologías preexistentes (por ejemplo, pacientes con cáncer en tratamiento de quimioterapia, receptores de trasplante de órganos, etc.) y otras con sistemas inmunitarios debilitados.

Las personas sanas infectadas con Salmonella suelen experimentar fiebre, diarrea (que puede ser con sangre), náuseas, vómitos y dolor abdominal. En casos poco frecuentes, la infección por Salmonella puede llegar al torrente sanguíneo y provocar enfermedades más graves, como infecciones arteriales (por ejemplo, aneurismas infectados), endocarditis y artritis.

El Queso Español (Quesito Colombiano) fue distribuido en Massachusetts en tiendas minoristas dirigidas al público hispano/latino. Todos los productos con código AUG 22 2025 o anterior están incluidos en el retiro.

El producto retirado del mercado está envuelto en plástico y colocado dentro de bolsas tipo Ziploc. Cada unidad pesa aproximadamente 1 libra y lleva una etiqueta azul con la imagen de una vaca en el centro y la leyenda “Quesito Colombiano” escrita en color amarillo debajo. En la parte superior de la etiqueta se indica “Spanish Cheese” y aparece “Quesito El Establo” como fabricante. Las fechas de vencimiento están impresas en la etiqueta.

Hasta la fecha no se han reportado casos de enfermedades.

Este retiro es el resultado de una inspección de la FDA en la que se observaron condiciones insalubres. Quesito El Establo ha detenido la producción y distribución del producto mientras la FDA y la empresa continúan con la investigación.

Se exhorta a los consumidores que hayan comprado el producto retirado a no consumirlo y devolverlo al lugar de compra para obtener un reembolso completo. Los consumidores con preguntas pueden comunicarse con la empresa al 617-842-0513 (de lunes a sábado, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., hora del Este).

Enlace a la traducción al inglés