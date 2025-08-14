La marca de sillas gaming DXRacer se une a MicroProse y Centurion Developments en gamescom 2025
Forgotten but Unbroken es un juego de estrategia por turnos inspirado en hechos reales de la Segunda Guerra Mundial y en héroes anónimos de la resistencia. Los jugadores asumen el papel de combatientes de la resistencia en Europa Central, gestionando tropas, construyendo bases y enfrentándose a un panorama político complejo y cambiante. El título destaca por su narrativa profunda, fidelidad histórica y mecánicas de juego innovadoras, que incluyen rasgos únicos de los soldados, sistemas de diplomacia y una narrativa altamente inmersiva.
Para enriquecer aún más la experiencia de los fans, DXRacer presentará una silla gaming de diseño exclusivo con ilustraciones y personajes del juego Forgotten but Unbroken. Este modelo especial estará disponible para que los asistentes puedan probarlo en el stand de MicroProse durante gamescom 2025, ofreciendo una fusión única de comodidad, estilo e inmersión total en el universo del juego.
“Forgotten but Unbroken es un juego que conecta profundamente tanto con los entusiastas de la historia como con los aficionados a la estrategia. Estamos encantados de colaborar con MicroProse y Centurion Developments para dar vida a esta experiencia de una manera totalmente nueva”, afirmó un portavoz de DXRacer. “Nuestras sillas gaming personalizadas están diseñadas para ofrecer la máxima comodidad durante largas sesiones de juego, y estamos deseando que los fans puedan probarlas por sí mismos”.
MicroProse, reconocida por sus títulos clásicos de estrategia, ha respaldado activamente Forgotten but Unbroken desde su lanzamiento en noviembre de 2024. La editorial continúa ampliando su catálogo con juegos de gran riqueza histórica y profundidad mecánica, lo que convierte a esta colaboración en una alianza completamente natural.
gamescom 2025 se celebrará del 20 al 24 de agosto en Colonia, Alemania, con su evento inaugural Opening Night Live el día 19 de agosto. Este evento reúne a cientos de miles de fans, desarrolladores, editores y medios de comunicación de todo el mundo, y se ha consolidado como una plataforma global clave para presentar las últimas innovaciones en videojuegos, hardware y cultura digital.
Los fanáticos que asistan a gamescom 2025 están invitados a visitar el stand de MicroProse para:
Prueba la exclusiva silla gaming DXRacer, olvidada pero inquebrantable.
Prueba la última versión del juego.
Conoce a los desarrolladores de Centurion Developments.
Descubre más sobre la inspiración histórica del juego.
DXRacer es un líder mundial en el diseño y fabricación de silla gamer, reconocido por su innovación ergonómica y calidad superior. Con presencia en más de 50 países, DXRacer sigue marcando el estándar en cuanto a comodidad y rendimiento en mobiliario para videojuegos.
MicroProse es una editorial legendaria de videojuegos con una larga trayectoria en la producción de títulos icónicos de estrategia y simulación. Actualmente, continúa apoyando juegos innovadores que combinan profundidad histórica con una jugabilidad envolvente.
Con sede en Eslovaquia, Centurion Developments es un estudio independiente apasionado, dedicado a crear juegos de estrategia inmersivos y centrados en la narrativa. Forgotten but Unbroken es su primer título, elogiado por su realismo y profundidad táctica.
