WHX Dubai e WHX Labs Dubai si uniranno nel 2026 per dare vita al più grande evento sanitario mondiale

Oltre 270.000 professionisti provenienti da 180 Paesi e più di 4.800 espositori si riuniranno a Dubai per una settimana per plasmare l’industria

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, August 12, 2025 /EINPresswire.com/ -- Informa ha annunciato il lancio del più grande evento sanitario al mondo, a seguito della decisione di organizzare due eventi principali contemporaneamente nel 2026. Dal 9 al 13 febbraio 2026, WHX Dubai (precedentemente Arab Health) e WHX Labs Dubai (precedentemente Medlab Middle East) riuniranno più di 270.000 leader del settore sanitario da 180 Paesi e oltre 4.800 espositori, trasformando Dubai in un hub globale per la sanità e un incubatore per l’innovazione in campo medico.

Per decenni, questi eventi hanno posizionato Dubai al centro delle discussioni globali sulla sanità. In concomitanza nel 2026, sotto il patrocinio del Ministero della Salute e della Prevenzione degli Emirati Arabi Uniti, si uniranno per creare il più grande evento sanitario al mondo: un’opportunità a livello cittadino per la stipulazione di accordi, il networking e la condivisione delle conoscenze che affronta le sfide universali della sanità e dei laboratori.

WHX Dubai si terrà dal 9 al 12 febbraio presso il Dubai Exhibition Centre (DEC) a Expo City Dubai, segnando la prima volta nei suoi 50 anni di storia che l’evento avrà luogo al di fuori del Dubai World Trade Centre (DWTC).

Lo spettacolo attrarrà un pubblico internazionale e fungerà da piattaforma globale per l’innovazione, permettendo agli espositori di presentare soluzioni attraverso nove diversi settori di prodotto, tra cui dispositivi medici, imaging e diagnostica e infrastrutture sanitarie.

La 50ª edizione dell’evento, che si è svolta all’inizio di quest’anno, ha generato un valore di business record di 2,57 miliardi di dollari, con ogni espositore che ha registrato un impatto medio di 2,14 milioni di dollari.

WHX Dubai 2026 è pronto a promuovere la salute globale con un programma innovativo che comprende sette conferenze accreditate CME e oltre 250 relatori. Questa edizione introdurrà quattro nuovi boot camp certificati e tre palchi dedicati: il Future X Stage per idee all’avanguardia; il Frontiers Stage, che presenterà gli ultimi progressi negli ambiti scienza, benessere e scienze della vita; e il Visionary Stage, in cui leader globali condivideranno prospettive illuminanti su investimenti, leadership, intelligenza artificiale ed ESG.

Nel 2026, mentre celebra il suo 25º anniversario, WHX Labs Dubai si terrà dal 10 al 13 febbraio presso il DWTC. Sotto lo slogan “25 Years of Laboratory Innovation: Uniting Communities for Better Health”, l’evento metterà in mostra l’eccellenza nei laboratori, nella diagnostica e nella medicina di precisione.

Lo scorso anno, i WHX Labs di Dubai hanno generato 621 milioni di dollari in affari. Ha funzionato come una piattaforma che collega acquirenti chiave, ministeri governativi e decisori che stanno promuovendo l’innovazione e gli investimenti legati alla diagnostica in Medio Oriente.

WHX Labs Dubai illustrerà gli ultimi progressi nell’ecosistema dei laboratori medici attraverso otto pilastri di prodotto. Inoltre, il 25° Congresso annuale di gestione dei laboratori e di medicina presenterà otto sessioni scientifiche accreditate CME con 250 leader di pensiero globali e specialisti di laboratorio. I partecipanti possono anche partecipare a conversazioni che definiscono l’industria nei tavoli rotondi dei WHX Labs e prendere parte a due nuove conferenze per clinici: il Precision Health Global Forum e l’Antimicrobial Resistance Leadership Global Summit.

Solenne Singer, Senior Vice President di Informa Markets, ha dichiarato: “WHX Dubai e WHX Labs Dubai sono entrambi eventi ben consolidati con una comprovata esperienza nell’avanzare la conoscenza e il commercio a livelli sia regionali sia globali. Siamo lieti di ospitarli contemporaneamente per creare il più grande evento sanitario del mondo, trasformando Dubai in un centro per l’ecosistema sanitario globale per cinque giornate illuminanti.

La posizione unica di Dubai consentirà alle idee audaci e alle innovazioni di attraversare rapidamente le frontiere, accelerando la diffusione delle soluzioni da un mercato all’altro e rafforzando lo status degli Emirati Arabi Uniti come centro internazionale per la trasformazione dell’assistenza sanitaria. Ospitando il più grande evento sanitario al mondo, i nostri partecipanti daranno un contributo significativo ai futuri progressi nell’eccellenza medica e nell’innovazione negli Emirati Arabi Uniti e oltre”.

Per maggiori informazioni o per registrarsi all’evento, visitare https://www.worldhealthexpo.com/en/healthcareweek.html.

