Gonzalo Araújo C lleva la visión de SLM y Criptolat al Fintech Summit Americas 2025

Fintech Summit Americas 2025

El CEO de SLM y fundador de Criptolat participará en el Fintech Summit Americas 2025 para impulsar la integración de cripto y banca.

CIUDAD DE MéXICO, MéXICO, MEXICO, August 11, 2025 / EINPresswire.com / -- El empresario y tecnólogo Gonzalo Manuel Araújo Cabarcas, líder de la multinacional SLM y fundador de Criptolat, será uno de los ponentes principales en el Fintech Summit Americas 2025, un evento de referencia en innovación financiera que se desarrollará el 12 y 13 de agosto en el Centro Asturiano de México, Polanco.En el marco de este encuentro internacional, Gonzalo M. Araújo participará en el panel “Integración de criptoactivos en el mundo tradicional”, junto a ejecutivos de Binance, Ibex y Koywe, bajo la moderación de Álvaro Sierra, de Bitso. Este espacio reunirá perspectivas estratégicas sobre cómo bancos, fintechs y corporaciones están incorporando criptoactivos para mejorar la competitividad y ampliar su base de usuarios.Con más de 25 años de trayectoria y presencia activa en múltiples países, Araújo ha convertido a SLM en un referente tecnológico con más de 13,000 clientes y reconocimiento global por soluciones en cloud computing, ciberseguridad, inteligencia artificial y blockchain. La compañía ha desarrollado plataformas propias como SLM Galeón VDI, SLM DocX y GreenBlocks, compitiendo en el mercado internacional con propuestas sostenibles y de alto rendimiento.En este crecimiento ha jugado un papel fundamental Mauricio Villasmil, Vicepresidente de Negocios de SLM, quien ha impulsado alianzas estratégicas y expansión internacional. “Nuestra meta es que la innovación tenga un impacto tangible y duradero en las organizaciones y en la sociedad”, señaló Villasmil.Araújo también es creador de proyectos como AvocadoCoin y GreenCrypto Corporation, donde combina blockchain, economía regenerativa e inteligencia artificial para transformar sectores como la agricultura y la sostenibilidad.La participación de Gonzalo M. Araújo y Criptolat en el Fintech Summit Americas 2025 subraya su compromiso con la integración entre la economía digital y el sistema financiero tradicional, marcando un hito más en su contribución al desarrollo tecnológico de la región.Más información: www.slm.cloud

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.