NJDOL Publica los Nombres de Nueve Empresas con Violaciones Pendientes de Leyes de Salarios, Beneficios e Impuestos en su Lista de Responsabilidad Laboral en el Lugar de Trabajo (conocida como 'The WALL')

11 de agosto de 2025

TRENTON – En agosto, el Departamento de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral de Nueva Jersey (NJDOL) añadió los nombres de nueve nuevas empresas a su Lista de Responsabilidad Laboral en el Lugar de Trabajo (The WALL), elevando a 289 el número de empleadores que no han resuelto sus responsabilidades pendientes por violaciones de las leyes de salarios, beneficios o impuestos. Cualquier empresa cuyo nombre aparezca en The WALL tiene prohibido contratar con gobiernos estatales, del condado o locales hasta que pague sus obligaciones en su totalidad.

Las nueve empresas deben un total de $287,067.96 en contribuciones no pagadas, multas e intereses al Fondo de Compensación por Desempleo y al Fondo de Beneficios por Discapacidad del Estado. Actualmente, en el segundo año de la iniciativa WALL, hay ahora 289 empresas incluidas en The WALL, que deben colectivamente $26.3 millones, ya sea directamente a sus trabajadores o al estado por impuestos o contribuciones no pagadas.

Hasta ahora, NJDOL ha recuperado $692,453.85 en responsabilidades pendientes de empresas que han sido incluidas en The WALL o que han sido advertidas de que su negocio sería añadido a The WALL si no resolvían sus responsabilidades pendientes.

The WALL es una herramienta poderosa de aplicación que permite al departamento nombrar públicamente a las empresas que no pagan lo debido a sus trabajadores y omiten las contribuciones requeridas a programas como el seguro de desempleo y la compensación para trabajadores. Las empresas en la lista no han resuelto sus multas y tarifas pendientes con NJDOL y el Tesoro.

La iniciativa fue establecida a través de una acción bipartidista (S-4226) en 2020 como parte de un esfuerzo para combatir la clasificación errónea y explotación de trabajadores. Le otorga al NJDOL el poder de proteger a las empresas justas en todo el estado de empleadores que perjudican a sus trabajadores para obtener una ventaja competitiva.

La publicación en The WALL es independiente de otras medidas de responsabilidad, como la inhabilitación de contratistas públicos y la suspensión o revocación de licencias comerciales, y puede ser adicional a ellas. Los oficiales de adquisiciones estatales, del condado, municipales y escolares deben consultar The WALL antes de adjudicar contratos públicos, al igual que lo hacen con la lista de inhabilitación.

Las empresas reciben cartas advirtiéndoles que el nombre de su compañía será publicado en The WALL a menos que solucionen sus responsabilidades pendientes; se les otorgan 20 días desde la fecha en que reciben el aviso para pagar en su totalidad o impugnar su inclusión pendiente en The WALL.

The WALL se lanzó en septiembre de 2023. Se añaden empresas adicionales con violaciones pendientes mensualmente.

The WALL recientemente presentó nuevas características en su sitio web para mejorar la accesibilidad y agilizar la experiencia del usuario. El sitio ahora incluye un cuadro de búsqueda conveniente que permite a los usuarios encontrar rápidamente información sobre las empresas publicadas, incluyendo los nombres de las empresas y las fechas en que fueron publicadas, además de otras categorías clave. El sitio mejorado de The WALL se puede ver o descargar aquí.

Las preguntas sobre The WALL deben dirigirse a OSECInquiries@dol.nj.gov.

Para obtener una lista completa de preguntas y respuestas sobre The WALL, visite [nj.gov/labor/wall]nj.gov/labor/wall.

Las empresas agregadas a The WALL en agosto son:

1. Countryscape, LLC P.O. Box 115, Swedesboro, NJ 08085-01158 Expediente de OSEC# WALL-EA-000015-2025 Violación(es): La Ley de Compensación por Desempleo - R.S.43:21-1 y siguientes

La Ley de Beneficios por Incapacidad Temporal - P.L.1948, c.110 (C.43:21-25 y siguientes)

La Ley de Compensación por Licencia Familiar por Incapacidad Temporal - P.L.2008, c.17 (C.43:21-39.1 y siguientes) Fecha(s) del Juicio/Orden Final:

12/09/2020

11/26/2024 Responsabilidad Total Adeudada Bajo el Juicio/Orden Final: $35,253.82 Fecha de Publicación en The WALL: 05/08/2025 2. Edward C. Morris

T/A MC Contractors

25 James Rd., Boonton Twp., NJ 07005-8706 Expediente de OSEC# WALL-EA-000014-2025 Violación(es): La Ley de Compensación por Desempleo - R.S.43:21-1 y siguientes

La Ley de Beneficios por Incapacidad Temporal - P.L.1948, c.110 (C.43:21-25 y siguientes)

La Ley de Compensación por Licencia Familiar por Incapacidad Temporal - P.L.2008, c.17 (C.43:21-39.1 y siguientes) Fecha(s) del Juicio/Orden Final:

03/01/2019 Responsabilidad Total Adeudada Bajo el Juicio/Orden Final:

$35,136.82 Fecha de Publicación en The WALL: 05/08/2025 3. Everest Masonry Construction Limited Liability Company 5 Sicomac Road, North Haledon, NJ 07508 Expediente de OSEC# WALL-EA-000022-2025 Violación(es): La Ley de Compensación por Desempleo - R.S.43:21-1 y siguientes

La Ley de Beneficios por Incapacidad Temporal - P.L.1948, c.110 (C.43:21-25 y siguientes)

La Ley de Compensación por Licencia Familiar por Incapacidad Temporal - P.L.2008, c.17 (C.43:21-39.1 y siguientes) Fecha(s) del Juicio/Orden Final:

12/06/2019 Responsabilidad Total Adeudada Bajo el Juicio/Orden Final:

$30,527.27 Fecha de Publicación en The WALL: 05/08/2025 4. Lucky Boy Enterprises, Limited Liability Company

25 Pompton Ave., Suite 204, Verona, NJ 07044

63 Dafrack Drive, Apt 146A, Lake Hiawatha, NJ 07034

365 River Road, Apt. F, Nutley, NJ 07110 Expediente de OSEC# WALL-EA-000021-2025 Violación(es): La Ley de Compensación por Desempleo - R.S.43:21-1 y siguientes

La Ley de Beneficios por Incapacidad Temporal - P.L.1948, c.110 (C.43:21-25 y siguientes)

La Ley de Compensación por Licencia Familiar por Incapacidad Temporal - P.L.2008, c.17 (C.43:21-39.1 y siguientes) Fecha(s) del Juicio/Orden Final:

09/12/2020 Responsabilidad Total Adeudada Bajo el Juicio/Orden Final:

$30,385.85 Fecha de Publicación en The WALL: 05/08/2025 5. N P Drywall Limited Liability Company

22 Berlin Road, Lindenwold, NJ 08021

602 Benson Street, Camden, NJ 08103 Expediente de OSEC# WALL-EA-000016-2025 Violación(es): La Ley de Compensación por Desempleo - R.S.43:21-1 y siguientes

La Ley de Beneficios por Incapacidad Temporal - P.L.1948, c.110 (C.43:21-25 y siguientes)

La Ley de Compensación por Licencia Familiar por Incapacidad Temporal - P.L.2008, c.17 (C.43:21-39.1 y siguientes) Fecha(s) del Juicio/Orden Final:

09/03/2016

24/07/2019 Responsabilidad Total Adeudada Bajo el Juicio/Orden Final:

$35,163.75 Fecha de Publicación en The WALL: 05/08/2025 6. Platinum Executive Limo Services Corporation 1 Rossmoor Drive, Suite 7, Monroe Township, NJ 08831-2900

50 Hickory Court, Jamesburg, NJ 08831 Expediente de OSEC# WALL-EA-000019-2025 Violación(es): La Ley de Compensación por Desempleo - R.S.43:21-1 y siguientes

La Ley de Beneficios de Incapacidad Temporal - P.L.1948, c.110 (C.43:21-25 y siguientes)

La Ley de Compensación por Licencia Familiar por Incapacidad Temporal - P.L.2008, c.17 (C.43:21-39.1 y siguientes) Fecha(s) del Juicio/Orden Final:

11/05/2022 Responsabilidad Total Adeudada Bajo el Juicio/Orden Final:

$36,517.93 Fecha de Publicación en The WALL: 05/08/2025 7. Skyline Cleaning Services LLC 143 Rome Street, Newark, NJ 07105 Expediente de OSEC# WALL-EA-000018-2025 Violación(es): La Ley de Compensación por Desempleo - R.S.43:21-1 y siguientes

La Ley de Beneficios por Incapacidad Temporal - P.L.1948, c.110 (C.43:21-25 y siguientes)

La Ley de Compensación por Licencia Familiar por Incapacidad Temporal - P.L.2008, c.17 (C.43:21-39.1 y siguientes) Fecha(s) del Juicio/Orden Final:

17/05/2023

27/03/2019

03/02/2016

24/06/2015 Responsabilidad Total Adeudada Bajo el Juicio/Orden Final:

$35,243.89 Fecha de Publicación en The WALL: 05/08/2025 8. The Agada Group LLC 100 Franklin Square Dr., Somerset, NJ 08873 Expediente de OSEC# WALL-EA-000023-2025 Violación(es): La Ley de Compensación por Desempleo - R.S.43:21-1 y siguientes

La Ley de Beneficios por Incapacidad Temporal - P.L.1948, c.110 (C.43:21-25 y siguientes)

La Ley de Compensación por Licencia Familiar por Incapacidad Temporal - P.L.2008, c.17 (C.43:21-39.1 y siguientes) Fecha(s) del Juicio/Orden Final:

09/12/2020 Responsabilidad Total Adeudada Bajo el Juicio/Orden Final:

$27,496.72 Fecha de Publicación en The WALL: 05/08/2025 Wishbone LLC 375 Hudson St. 15th Fl., New York, NY 10014 Expediente de OSEC# WALL-EA-000024-2025 Violación(es): La Ley de Compensación por Desempleo - R.S.43:21-1 y siguientes

La Ley de Beneficios por Incapacidad Temporal - P.L.1948, c.110 (C.43:21-25 y siguientes)

La Ley de Compensación por Licencia Familiar por Incapacidad Temporal - P.L.2008, c.17 (C.43:21-39.1 y siguientes) Fecha(s) del Juicio/Orden Final:

20/11/2024

20/03/2024

14/06/2023 Responsabilidad Total Adeudada Bajo el Juicio/Orden Final:$21,341.91 Fecha de Publicación en The WALL: 05/08/2025

