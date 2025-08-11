تُعلن جمعية القلب الخليجية السابع عشر عن الراعي الرئيسي، اعتماد الالتزام، والمتحدثين البارزين
الدوحة، قطر – يُعقد مؤتمر جمعية القلب الخليجية في نسخته السابعة عشرة في الدوحة بدولة قطر، خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر 2025، بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية. ويُعدّ المؤتمر من أبرز الفعّاليات العلمية المتخصّصة في مجال أمراض القلب، حيث يجمع نخبة من كبار أطباء القلب، المتخصصين في الرعاية الصحية والباحثين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.
يستهلّ المؤتمر أعماله بورش عمل متخصّصة تشمل التصوير بالموجات فوق الصوتية (POCUS/ECHO)، القسطرة، الأكسجة الغشائية خارج الجسم، والهيموديناميكا، إلى جانب ورشة لأمراض قلب الأطفال تتناول أبرز القضايا في هذا المجال. وتستمر فعاليات المؤتمر في اليومين الثاني والثالث بجلسات علمية يقودها خبراء، تستعرض أحدث الأبحاث والعلاجات وأفضل الممارسات في صحة القلب.
وسيحظى الحضور بفرص سانحة للتواصل وتوسيع آفاق المعرفة عبر باقة من المناقشات وتبادل الأفكار المثمرة، بما يسهم في إحراز تقدّم مستمر في مجال صحة القلب والأوعية الدموية في المنطقة وخارجها.
الراعي الرئيسي لمؤتمر جمعية القلب الخليجية السابع عشر
يسرّ جمعية القلب الخليجية أن تعلن عن اختيار "شركة خالد العلمية" لتكون الراعي الرئيسي لمؤتمر جمعية القلب الخليجية السابع عشر، حيث تُعدّ الشركة واحدة من أبرز مزودي أجهزة المختبرات والتشخيص الطبي المتقدمة في منطقة الخليج. إضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة خبرة تزيد عن 30 عامًا في دعم الابتكارات وتُجسّد هذه الشراكة التزامًا وثيقًا بين الطرفين بدفع عجلة التقدّم في مجال رعاية أمراض القلب والأوعية الدموية.
إعلان حصول مؤتمر جمعية القلب الخليجية السابع عشر على اعتماد "متوافق"
يسر جمعية القلب الخليجية الإعلان عن حصول مؤتمرها السابع عشر على اعتماد "متوافق (Compliant)" بعد تقييم شامل، مما يعكس التزام الجمعية بأعلى معايير النزاهة الأخلاقية والتعليم الطبي المستمر، ويعزز تقدم رعاية القلب والأوعية الدموية بالتعلم القائم على الأدلة.
كما تعرب الجمعية عن جزيل شكرها لشركة ميكوميد (MECOMED) إزاء دعمهم وتوجيههم طول عملية الحصول على الاعتماد.
المتحدّثون في مؤتمر جمعية القلب الخليجية السابع عشر
نفخر بتقديم نخبة متميزة من المتحدثين من الخليج وأوروبا وأمريكا الشمالية ودول أخرى، الذين يشاركون أحدث الأبحاث والتطورات في أمراض القلب والأوعية الدموية. وسيحظى حضور النسخة السابعة عشرة للمؤتمر بتجربة علمية رائدة من خلال رؤى تعليمية متقدمة، نقاشات ثرية، وفرص قيّمة للتواصل وتبادل الخبرات مع المتخصصين.
نورد فيما يلي بعضًا من المتحدثين البارزين الذين سينضمون إلينا في نسخة المؤتمر لهذا العام:
سعادة الدكتور حجر أحمد البنعلي (قطر) – رئيس المؤتمر، استشاري أول قلب ومدير التعليم الطبي في مستشفى القلب، شغل مناصب مرموقة منها المدير العام لمؤسسة حمد الطبية، رئيس قسم القلب، وكيل ووزير الصحة، ورئيس سابق لجمعية القلب الخليجية. سيلقي الكلمة الافتتاحية الرسمية للمؤتمر.
الأستاذ الدكتور محمد زبيد (الكويت)، رئيس هيئة تدريس أمراض القلب بمعهد الكويت للاختصاصات الطبية ورئيس جمعية القلب الخليجية، نشر أكثر من 125 بحثًا علميًا، ويُعد شخصية قيادية في سجلات أمراض القلب بالخليج. يشارك في الجلسة المشتركة بين جمعية القلب الخليجية والجمعية الأوروبية لمناقشة نتائج حالات احتشاء عضلة القلب الحاد في الخليج.
الدكتور نضال أسعد (قطر)، استشاري أول أمراض القلب والرئيس التنفيذي والطبي ورئيس قسم الفيزيولوجيا الكهربية في مستشفى القلب، وأستاذ مشارك في كلية وايل كورنيل، له إسهامات بارزة في بحوث أمراض القلب بالخليج ونشر أكثر من 100 بحث علمي.
الدكتور هاني نجم (أمريكا/السعودية)، رئيس جراحة قلب الأطفال في كليفلاند كلينك، والفائز بجائزة "نوابغ العرب" في الطب لعام 2024، يشارك في المؤتمر بجلسة حول "أمراض القلب الإقفارية" يستعرض فيها الأساليب الجراحية لعلاج AAOCA.
البروفيسور أوي زيمر (ألمانيا)، خبير في أمراض القلب التداخلية بمركز فرايبورغ، وأحد أبرز المتخصصين في صدمة ما بعد الاحتشاء، يشارك في جلسة مشتركة بين جمعية القلب الخليجية والأوروبية، ليتناول موضوع "الصدمة القلبية بعد الاحتشاء: ما نعرفه وما نجهله".
البروفيسور كارلو دي ماريو (إيطاليا)، رئيس قسم أمراض القلب بجامعة فلورنسا وأحد أبرز الخبراء في التدخلات التاجية المعقّدة، يشارك في جلسة "أمراض القلب الإقفارية" بموضوع بعنوان "نظرة متجددة على التفرّعات الشريانية: أحدث ما جاء في مؤتمر نادي التفرّعات 2025".
الدكتورة مريم القصير (السعودية)، استشاري أمراض القلب بمستشفى الملك فهد بالدمام، متخصصة في قصور القلب وطب الأورام القلبية، تشارك في جلسة "قصور القلب" بمناقشة موضوع "أورام القلب: الإدارة المنهجية لاختلال وظائف القلب المرتبط بعلاجات السرطان".
موقع المؤتمر
الآن، صار الموقع الرسمي للمؤتمر متاحًا عبر الرابط https://www.gha25.com/، والذي يمكنكم زيارته للحصول على التفاصيل المتعلقة بالفعّالية، وللتسجيل وللمزيد. ندعوكم إلى الانضمام للمؤتمر لتكونوا في هذا الحدث العلمي المميز.
عن جمعية القلب الخليجية
جمعية القلب الخليجية منظمة مهنية رائدة غير ربحية تهدف لتعزيز رعاية القلب المتقدمة في المنطقة، وتنسّق مع مؤسسات محلية ودولية لعقد اجتماعات علمية وورش عمل ومؤتمرات تعزز التعليم وتبادل المعرفة.
منذ تأسيسها في عام 2002، ساهمت الجمعية بدور محوريّ في تقدم رعاية القلب والبحث العلمي في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يُعتبر إنجازًا كبيرًا لأعضائها.
الموقع الإلكتروني: https://www.gulfheart.org/
عن مؤسسة حمد الطبية
تعتبر مؤسسة حمد الطبية المزود الرئيسيّ للرعاية الصحية الثانوية والثالثية في قطر، وإحدى المؤسسات الرائدة في تقديم الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط. لأكثر من أربعة عقود، تكرّس مؤسسة حمد الطبية جهودها لتقديم الرعاية الأكثر أمانًا وفعالية لجميع مرضاها.
تدير مؤسسة حمد الطبية خمسة عشر مستشفى متخصصًا بالإضافة إلى جهاز الإسعاف الوطني، وخدمات الصحة النفسية، والرعاية المنزلية، والرعاية طويلة الأمد.
إن التحول الذي شهدته مؤسسة حمد الطبية على مدى العقد الماضي لا يضاهى في جميع أنحاء العالم. فمنذ عام 2016، افتتحت المؤسسة ثمانية مستشفيات جديدة ومجموعة من المرافق المتخصصة الجديدة، مما عزز شبكة مستشفيات القطاع العام في قطر.
حصلت ثلاثة عشر مستشفى من مؤسسة حمد الطبية على اعتماد مركز طبي أكاديمي من اللجنة المشتركة الدولية، مؤكدة جودة الخدمات، فيما نالت خدمات الإسعاف والرعاية المنزلية وعلاج السكتة الدماغية والرعاية التلطيفية اعتماد اللجنة المرموق.
تلتزم مؤسسة حمد الطبية بتقديم خدمات رعاية صحية تضاهي أفضل المستويات العالمية، وتتجاوز العديد من خدماتنا المعايير الدولية لجودة الرعاية، بما في ذلك علاج السكتة الدماغية، وأمراض القلب، والإصابات، والسرطان.
في 2023، صُنفت أربعة مستشفيات من مؤسسة حمد الطبية ضمن أفضل 250 مركزًا طبيًا أكاديميًا عالميًا، وحقق اثنان منها تصنيفًا ضمن أفضل 100، مما يعكس التزامنا بجودة الرعاية والبحث والتعليم لتحقيق أفضل النتائج للمرضى.
تقود مؤسسة حمد الطبية تطوير أول نظام صحي أكاديمي في المنطقة يجمع بين البحث والتعليم العالي والرعاية الممتازة، ملتزمة ببناء إرث من الخبرة في الرعاية الصحية بقطر.
كانت مؤسسة حمد الطبية أول نظام مستشفيات في الشرق الأوسط يحصل على الاعتماد المؤسسي من مجلس اعتماد التعليم الطبي العالي الدولي (ACGME-I)، مما يعكس التميز في تدريب الخريجين الطبيين عبر برامج الإقامة والزمالة.
الموقع الالكتروني: https://www.hamad.qa/EN/Pages/default.aspx
