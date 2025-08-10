EL ANTILLANO BAR ACERCA EL ESPÍRITU DE PUERTO RICO A MADRID

Seleccion de Rones en Bar Boricua El Antillano

Ron, cultura y buena vibra en pleno barrio de La Latina

MADRID, MADRID, SPAIN, August 10, 2025 /EINPresswire.com/ -- En el corazón de La Latina, El Antillano Bar invita a madrileños y visitantes a vivir Puerto Rico sin salir de Madrid. Con una carta centrada en el ron —emblema del Caribe—, coctelería creativa, catas guiadas y programación cultural, el espacio se consolida como punto de encuentro boricua en la capital.

“Queremos que quien cruce nuestra puerta sienta el calor de la isla: hospitalidad, sabor y música de verdad. Madrid puede viajar al Caribe con cada copa”, afirma Federico José Hernández, cofundador de El Antillano y experto en ron.

Un rincón boricua en La Latina

Ubicado en Calle de Tabernillas, 15 (28005), El Antillano ofrece una selección de rones de Puerto Rico e internacionales y una carta de cócteles con identidad propia. Entre los favoritos de la casa destacan Chupacabra, Antillano Spritz, el ron con agua de coco y la imprescindible piña colada. Para quienes prefieren opciones sin alcohol, hay mócteles creados con el mismo mimo.

El bar estrenó su programa de catas de ron, experiencias guiadas que exploran estilos, historia y cultura del ron caribeño. El ambiente suma: un mural de Ramón Emeterio Betances —prócer puertorriqueño—, una pared de figuras de la isla (de Bad Bunny a Ricky Martin y El Gran Combo) y los domingos de dominó, que ya son tradición.

Cultura viva, más allá de la barra

El Antillano también funciona como punto cultural: talleres, música y encuentros que celebran la creatividad boricua —desde clases de plena hasta sesiones de escritura y eventos de marca vinculados al mundo del ron—. La idea es simple: mantener viva la experiencia puertorriqueña en Madrid.

“España siempre ha mirado al Caribe con cariño. Nuestro papel es abrir una ventana a Puerto Rico, con respeto por su diversidad y ganas de compartir”, añade Ernesto “Tito” Chévere, cofundador y músico.

Un puente con Puerto Rico

En un momento de visibilidad global para la cultura puertorriqueña, El Antillano propone un viaje sensorial que conecta Madrid con la isla: ron, sabores y música que cuentan historias. “Este bar nació para unir comunidades: boricuas lejos de casa, españoles curiosos y turistas que quieren descubrir algo auténtico”, completa Gadiel Soto, cofundador, músico e ingeniero de audio.

Información práctica

Dirección: Calle de Tabernillas, 15, 28005 Madrid (La Latina)

Reservas y prensa: elantillano25@gmail.com

Web: elantillanobar.com

Instagram: @el_antillano_madrid

Horarios: consultar redes sociales para horarios actualizados.

Sobre El Antillano Bar

Fundado por Gadiel Soto, Ernesto “Tito” Chévere y Federico José Hernández, El Antillano Bar es un espacio dedicado a la cultura de Puerto Rico en Madrid. Combina coctelería de autor con ron, catas guiadas y una agenda cultural que celebra la herencia boricua.

