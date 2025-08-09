Bangga Main Lokal: Kolaborasi Lintas Industri Inisiasi UniPin yang Didukung oleh EKRAF

Photo Session bersama Developer Game Lokal Keynote speech dari Ibu Irene Umar Keynote speech dari Ibu Rahayu Saraswati

Dengan dukungan Ekraf, UniPin menginisiasi kampanye Bangga Main Lokal yang mempertemukan pelaku industri dari sektor gaming dan F&B.

JAKARTA, DKI JAKARTA, INDONESIA, August 9, 2025 / EINPresswire.com / -- Bertepatan dengan Hari Gim Nasional, UniPin didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif (EKRAF) resmi meluncurkan kampanye Bangga Main Lokal: Kolaborasi Lintas Industri untuk Negeri. Gerakan ini diinisiasi oleh UniPin sebagai bentuk komitmen untuk menyatukan dua industri; game dan F&B dalam satu kolaborasi terpadu yang mendorong kecintaan terhadap produk lokal dan nasionalisme di era digital.Salah satu inovasi utama dalam program ini adalah pengintegrasian pengalaman gaming dengan kuliner lokal. Melalui skema bundling dan promosi khusus, pengguna dapat memperoleh item eksklusif dan top-up melalui pembelian produk F&B, sementara pelanggan F&B diperkenalkan dengan game lokal melalui berbagai kanal interaktif.Inisiatif ini menghadirkan game developer lokal seperti Anantarupa Studios, Lentera Nusantara, Gaco Games, dan Ikan Asin Productions bekerja sama dengan para pelaku industri F&B tanah air seperti Esteh Indonesia dan lainnya. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa game bukan hanya hiburan, tetapi juga ruang eksplorasi budaya dan ekspresi identitas.Hal ini diwujudkan secara nyata melalui press conference di acara Indonesia Gaming Week (8/8), yang dihadiri oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif dan Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Irene Umar dan juga ibu Rahayu Saraswati, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI sebagai keynote speakers.“UniPin ingin mengajak para pelaku industri kreatif lokal untuk sama-sama berkembang dan berekspansi. Jadikan kolaborasi lintas industri ini sebagai kunci, sehingga bangga main lokal bukan hanya menjadi slogan tapi juga komitmen bersama.” ujar Ashadi Ang, CEO UniPin.“Melalui inisiatif ini, kami ingin menunjukkan bahwa UniPin tidak hanya hadir sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai growth partner dengan jangkauan lebih dari 34 negara, siap mendukung developer, publisher, maupun brand non-game dalam negeri untuk menembus pasar global.” tambah Ashadi.Melalui inisiatif Bangga Main Lokal, kampanye ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih mencintai dan menikmati produk buatan anak bangsa, sekaligus membuka peluang kolaborasi bagi brand-brand lokal lainnya. Program ini menjadi wadah untuk membangun harapan baru dan menyatukan berbagai sektor industri yang sebelumnya berjalan terpisah, dalam satu semangat bersama: kolaborasi untuk kemajuan ekonomi kreatif Indonesia.

